Видворення грузинських добровольців з України: захист держінтересів чи виклик Саакашвілі?

Аеропорт «Київ» став відправною точкою депортації одинадцяти громадян Грузії з України. Щонайменше троє з них так чи інакше брали участь у війні на Донбасі. За що українські силовики примусово відправили добровольців на батьківщину і що чекає «Грузинський легіон», який на передовій продовжує воювати в складі Збройних сил України? У матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

На вихід з України. Як українські силовики висилають громадян Грузії, які воювали на Донбасі? Що чекає депортованих добровольців на батьківщині? І тих, хто воює в «Грузинському легіоні» в складі Збройних сил України?

Вони опинилися в Тбілісі з різницею в місяць. Але історії їх повернення схожі як дві краплі води.

На Україну у мене образ немає, єдину образу тримаю на уряд

«На Україну у мене образ немає, ні в якому разі. Я просто єдину образу тримаю на уряд, який незаконно вчинив відносно нас», – каже громадянин Грузії, якого видворили з України, Міхеїл Абзіанідзе.

Міхеїла Абзіанідзе вивезли з України 21 жовтня в компанії Георгія Рубашвілі і Давида Макіашвілі. Саме останній став першим видвореним добровольцем. Давид приїхав на Донбас в 2014 році, отримав поранення, а потім працював у Нацгвардії.

Чесно, я подумав, що мене викрали росіяни або сепари з Донецька

«Чесно, я подумав, що мене викрали росіяни або сепари з Донецька. Вони підбігли до мене, шість осіб з автоматами, почали бити по колінам, по животу, по ребрах прикладом автомата. Почали кричати: «лягай-лягай», – згадує громадянин Грузії, якого видворили з України, Давид Макіашвілі.

Макіашвілі відправили в Тбілісі, як він сам стверджує, літаком Нацгвардії. А менш ніж через місяць – 17 листопада, поромом Одеса-Поті в Грузію силовики доставили ще вісім чоловік. Двоє з них побували на Донбасі – Мамука Абашидзе і Вано Надірадзе.

«Моя остання ротація, коли був в Широкино, бойова. Було це в 2016-му, 15 грудня останній раз я вийшов з Широкино», – каже громадянин Грузії, якого видворили з України, Вано Надірадзе.

Грузинські добровольці і війна на Донбасі

На сході України і зараз вистачає грузинських добровольців.

Невеликий будинок в селищі Луганське – фактично штаб «Грузинського легіону» на передовій. Тут відпочивають після минулих боїв і готуються до майбутніх.

«Ми всі входимо до Збройні сил України. І, звичайно ж, служимо, як служать всі солдати», – розповідають військовослужбовці «Грузинського легіону».

Депортованого з України Вано Надірадзе тут пам’ятають, але не з кращого боку. Командир легіону навіть публічно заявив, мовляв, вигнали його, тому що зливав інформацію противнику.

«Відносно однієї людини я дав коментар, що стосується ситуації вцілому я просто намагаюся всіляко утримуватися від політичних заяв, тому що це не наша справа, ми чисто військовий підрозділ», – сказав командир «Грузинського легіону» ЗСУ Мамука Мамулашвілі.

«Я брав участь в абхазькій війні, у всіх боях брав участь у Грузії, я був у спецпідрозділі. Мамулашвілі – звідки ця людина з’явилася в Україні? Хто він – жоден грузинський солдат не скаже», – відповів Вано Надірадзе.

Сімох з одинадцяти виселених грузин пов’язує одне – вони колись працювали або продовжують працювати з Міхеїлом Саакашвілі.

«Відбувається те, що не може статися в жодній європейській країні, більше того, я не чув, щоб таке робив Путін. Це просто банальні дикі бандити діють за наказом зверху», – прокоментував Міхеїл Саакашвілі.

Звинувачення одного з організаторів наметового містечка під Верховною Радою на адресу українського лідера Донбас.Реалії прокоментували в Адміністрації президента.

«Таке рішення ухвалено на підставі матеріалів Нацполіції та Міграційної служби, які засвідчують, що діяльність вищезазначених громадян суперечить національним інтересам України», – зауважила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Чим завинили грузинські бійці перед Україною?

Які саме дії громадян Грузії стали причиною їхнього примусового повернення на батьківщину, від додаткових пояснень в МВС і Нацполіції відмовилися. У Міграційній службі пообіцяли дати письмову відповідь, але на момент виходу сюжету в ефір її не надійшло. На запит Донбас.Реалії відповіли в СБУ: заявили, ці матеріали мають обмежений доступ.

«Чому мене депортували, чому мене не зловили, не посадили, якщо не допитали, не стали пред’являти кримінальні справи. Може, у мене був там схрон зброї або десь у Києві стояв танк, вони навіть у мене нічого не запитали», – обурюється громадянин Грузії, якого видворили з України Давид Макіашвілі.

Рішення про примусове повернення і про примусове видворення можуть бути оскаржені в суді. У цьому випадку громадянам Грузії такої можливості не надали

«Рішення про примусове повернення і про примусове видворення можуть бути оскаржені в суді. У цьому випадку громадянам Грузії такої можливості не надали. Рішення про примусове повернення передбачає, що особа добровільно залишає територію держави, самостійно купуючи квиток. В даному випадку був використаний абсолютно невідомий мені поки що борт, але явно не цивільний, не рейсовий літак», – зауважує уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

Висновок про порушення Конвенції з прав людини щодо громадян Грузії український омбудсмен зробила поки тільки стосовно жовтневих подій. Але політолог Петро Олещук впевнений: листопадова висилка – ланка одного ланцюга.

Це не є якісь там саме антигрузинські репресії. Я швидше розглядаю це як виклик персонально Саакашвілі

«Це не є якісь там саме антигрузинські репресії. Я швидше розглядаю це як виклик персонально Саакашвілі. І якщо, в принципі, він не буде демонструвати, що він якимось чином сприйняв цей виклик, я не думаю, що є якийсь сенс продовжувати», – каже Олещук.

Кілька громадян Грузії вже оскаржили в судах свою висилку і сподіваються повернутися в Україну. У Міхеїла Абзіанідзе тут залишилися дружина і маленька дочка.

Це будь-кому буде важко, коли ось так роз’єднують сім’ю

«Це будь-кому буде важко, коли ось так роз’єднують сім’ю, з маленькою дитиною, а це перша дитина в моєму житті. І я дуже скучаю», – каже Міхеїл Абзіанідзе.

Тим часом на передовій українського Донбасу і далі звучить грузинська мова. У легіону добровольців тут свої – не політичні розбірки.

«Дистанція дуже близька, тут в основному йдуть ближні бої, на відстані десь 100, 150, 160 метрів, так що тут не дуже легко», – констатує військовослужбовець «Грузинського легіону» ЗСУ «Маестро».

«У них було кілька спроб прориву, які скінчилися дуже плачевно для них і, в принципі, після цього вони до нас не лізуть», – каже командир «Грузинського легіону» ЗСУ Мамука Мамулашвілі.

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