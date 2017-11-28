Радіо Свобода Daily: КДБ Білорусі заявило, що у Шаройка було 16 інформаторів

«Шпигунський скандал» ​

Українсько-білоруський «шпигунський скандал» набирає нових обертів. КДБ Білорусі заявило, що виявило «мережу з 16 інформаторів агента української військової розвідки» Павла Шаройка, який начебто працював під журналістським прикриттям. На державні телеканали потрапили оперативні зйомки та відео з допиту Павла, в якому він нібито зізнається у співпраці з українським сайтом «Інформаційний спротив» та просить вибачення у білоруської держави за шкоду, яку він міг заподіяти. Завданням Шаройка начебто було вивчати діяльність уряду Білорусі, МЗС, російського посольства та російських військових об'єктів, «заводити і розвивати знайомства, починати або продовжувати отримання інформації від них».

«Необачний» жест спостерігача ОБСЄ

Спостерігач спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі віддав честь одному з командирів бойовиків – так званому «офіційному представнику народної міліції» угруповання «ЛНР». Це сталось під час передачі тіл трьох військових Збройних сил, які загинули 24 листопада, на підконтрольну Україні територію. Україна обурена такою поведінкою спостерігача, і має намір порушити це питання на наступній зустрічі в Мінську. А от в самому ОБСЄ цей факт не вважають серйозним порушенням. Віддавання честі спікеру «армії» угруповання «ЛНР» там назвали «необачністю спостерігача», а жест «мимовільним». Тож, чи дійсно місія ОБСЄ є нейтральною?

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Росіяни, причетні до корупції і порушення прав людини, більше не зможуть їздити до Литви

Варшава повідомила про видворення польського історика з Росії, який напередодні провів відкриті лекції, присвячені долі поляків і річниці «польської операції» НКВД під час Великого терору 1937-1938 років

У Румунії тисячі людей вийшли на протест проти перегляду судової системи

А на Балі вивергається вулкан. Влада Індонезії оголосила масову евакуацію, рівень небезпеки підняли до максимального

Бойкот «Шахтаря»?

І до новин спорту. Донецьке дербі між «Олімпіком» та «Шахтарем» у рамках 17-го туру Чемпіонату України розпочалось зі скандалу. На поле футболістів мали виводити діти бійців АТО у футболках із написом «Мій тато – Герой!». Проте, «гірники» відмовилися брати участь у такій акції, розповіли організатори заходу – представники федерації футболу учасників АТО. Рішення «Шахтаря» викликало обурення в соціальних мережах. А ультрас України та футболісти-учасники АТО збираються бойкотувати матчі донецького «Шахтаря».

Чим відома робот-гуманоїд Софія

Завершує цей огляд сьогодні робот Софія. Вона не може (поки що) відчувати ті ж самі емоції, що й людина, та (поки що) дуже залежить від інженерів, які підтримують її роботу, але за свою недовгу історію існування вона вже встигла завоювати заголовки світових ЗМІ, дати численні інтерв’ю провідним виданням, взяти участь в роботі ООН, заспівати на концерті та навіть отримати громадянство Саудівської Аравії. Унікальний у своєму роді робот-гуманоїд значно відрізняється від типових «залізних машин», до яких ми звикли. Ззовні Софія дуже схожа на живу людину і має багату міміку. Вона використовує штучний інтелект, обробку візуальних даних і розпізнавання обличчя, постійно вивчає щось нове та постійно жартує. То про що мріє робот-гуманоїд Софія, чи планує знищити світ та на яку американську акторку схожа, читайте тут.

Ми ж бажаємо цінувати людяність у собі та інших!

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