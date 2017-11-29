«Шантажуй, тисни, погрожуй – і тобі все пробачать» – Кулеба про можливе повернення Росії до ПАРЄ

Москва здійснює безпрецедентний тиск на Захід, намагаючись відновити свої права в ПАРЄ. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. І додав: для цього Росія чинить і фінансовий, і політичний шантаж, а на її боці Росії грають найпотужніші сили. Водночас експерти зазначають: Україні варто готуватися до найгірших сценаріїв. Оскільки повернення до Ради Європи – це лише один з елементів глобальної гри Кремля, кінцева мета якої – повернення до Великої вісімки.

Агітація повернення Росії до ПАРЄ ведеться на тлі двох аргументів, пояснює постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. За його словами, відновивши право голосу, Захід сподівається, що Росія змінить поведінку і з’явиться більше можливостей впливати на ситуацію з правами людини.

Крім того, у західних партнерів є побоювання, що Москва може вийти з організації. Оскільки, згідно з правилами Ради Європи, якщо країна два роки поспіль не сплачує внески, її виключають з організації. Тож, популярною серед європейців є думка, що це спричинить фінансову кризу. Однак, наголошує Кулеба, ці аргументи «адвокатів повернення Росії» є штучними, а самі європейці намагаються не помічати загрози цього кроку.

Якщо Росія після всіх злочинів, які вона вчинила, може за рахунок політичного та фінансового шантажу купити собі індульгенцію і не виконувати резолюції, то чому інші держави мають виконувати їх?

«У разі повернення Росії до ПАРЄ всі резолюції асамблеї втратять абсолютний сенс. Бо якщо Росія після всіх тих злочинів, які вона вчинила, може за рахунок політичного та фінансового шантажу купити собі індульгенцію і не виконувати резолюції, то чому інші держави мають виконувати їх? Тобто інституційний авторитет Ради Європи і Парламентської асамблеї буде зведений до нуля. І яким чином впливати на інші держави і мотивувати їх виконувати європейські стандарти захисту прав людини і верховенства права? Якщо буде наочний приклад: шантажуй, тисни, погрожуй – і тобі все пробачать», – сказав Кулеба в ефірі «Ранкової Свободи».

Нині українська дипломатія використовує усі можливі інструменти і працює на всіх рівнях для того, щоб не допустити цього, оскільки для України це питання національних інтересів. Натомість для президента Путіна напередодні виборів у 2018 році це питання є принциповим, тому спротив «безпрецедентно високий», каже Кулеба. Російському президенту важливо «зламати Раду Європи через коліно» і продемонструвати зниження тиску на Росію.

«Україні, відверто кажучи, зараз дуже складно. Але ми не йдемо на компроміси і категорично проти повернення Росії. Ми хочемо зберегти авторитет Ради Європи. Для цього ми будуємо свою коаліцію – на підтримку нашого сценарію», – зазначив він.

Водночас член делегації України в ПАРЄ Борислав Береза запевняє: сприйняття російської агресії в Європі не змінюється, однак в Раді Європи завжди були і є політики, які здатні зрадити європейським цінностям задля власної вигоди.

В разі, якщо Росія повернеться до ПАРЄ, Україні нема чого там робити, і ми, мабуть, підемо геть

«Є деякі політики, які завжди на стороні достатньо заможної Росії. Саме так було з Педро Аграмунтом поки він був президентом ПАРЄ, саме так є і з іншими представниками західної політики, які змінюють європейські цінності на якусь свою ціну. Скоріш за все, в разі, якщо Росія повернеться до ПАРЄ, Україні нема чого там робити, і ми, мабуть, підемо геть. Тому що, якщо інституція, яка з’явилась для того, щоб захищати європейські цінності відмовляється від них заради тридцяти мільйонів євро, то це не та інституція, до якої ми повинні прислуховуватися і з якою повинні співпрацювати. Ми про це відверто заявили представникам ПАРЄ», – зазначив Береза.

Нині Європа задля вирішення кризи використовує тактику «примирення з Росією», констатує старший науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Відтак, зазначає експерт, Україні варто готуватися до найгірших сценаріїв.

Гра Росії – глобальна, а Рада Європи – один з її елементів. Глобальна мета – повернення Росії в G-8.

«Один з аргументів європейців – ми втрачаємо Росію з точки зору того, що там може бути свавілля у сфері прав людини. Це відвертий шантаж. Україна має відстоювати позицію санкцій відносно Росії. Зокрема, економічних і гуманітарних. Гра Росії – глобальна, а Рада Європи – один з її елементів, де є агенти Російської Федерації, які проштовхують її повернення. Глобальна мета – повернення Росії в G-8. Європейці пробують зіграти партію шахів з Росією, але так сталося, що Росія як шахіст не дуже, а гравець в «Чапаєва», скоріше»,– каже Кравченко.

За його словами, будь-яка принципова позиція, демарш чи радикальні кроки будуть на користь України, оскільки це залишить менше простору для маніпуляцій з боку Росії.

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