Роговцева проведе ювілейний творчий вечір для український військових

«Цей вік – вік поважний. Вік, який вимагає від тебе дуже багато мужності. Це добре, коли довго живеш. Але це випробування», – каже Ада Роговцева напередодні свого творчого ювілею. Хоч і 80 було ще влітку, 16 липня, акторка вирішила з настанням театрального сезону відсвяткувати свій ювілей разом із глядачами та «З тими, кого любить».

Це не зовсім святкування, а більше схоже на творчий звіт, який Ада Роговцева уже традиційно проводить під час кожного ювілею, пояснює її донька і водночас режисер вечора Катерина Степанкова.

«З одного боку, це урочиста подія для нас і це формат, який ми робимо, ювілейний – це творчий звіт. З іншого боку, нічого нового ми не робимо, тому що в певний час Ада Миколаївна виходила до людей з концертами, з творчими вечорами, і завжди поруч з нею були партнери й товариші, з якими вона працює в цей час», – говорить Катерина Степанкова.

«З тими, кого люблю» – особливий формат, каже Степанкова. Власне, така назва з’явилася ще в 2014 році, коли на сході України розвернулася військова операція. Команда Роговцевої тоді поїхала у населені пункти Донбасу, до військових із виступами, зі своєю програмою.

З тими, кого люблю» – це, по-перше, звичайно, з глядачем

«З’явилася назва, коли нас запитали, як назвати те, що ми будемо робити в Краматорську, Слов’янську, Сєверодонецьку. Коли ми поїхали перед Іловайськом. «З тими, кого люблю» – це, по-перше, звичайно, з глядачем. Це з тими авторами, яких ми презентуємо. І це з тими, з ким Ада Миколаївна працює. Серед тих, кого вона любить, можуть бути різні люди: ось зараз ми їздили до Дніпра і працювали для волонтерів, сімей загиблих і шпиталю. Ми працювали вчотирьох: я, Ада Миколаївна, Лариса Руснак і Світлана Орліченко. Іноді нас троє: Ада Миколаївна, я і Ахтем Сеітабалаєв», – пояснює Степанкова.

1 грудня артисти матимуть змогу зібрати усіх партнерів, скласти уривки різних вистав і презентувати глядачу. І, як зазначає режисер цього вечора Степанкова, це буде незвичний за останні роки формат: чи то виступи у звичайній солдатській їдальні, чи то на ґанку військової частини. Цього разу все буде красиво: зі світлом проекторами, справжніми костюмами.

Ада Миколаївна завжди зустрічала ювілеї, не приймаючи від зали якісь подяки, а віддаючи те, що вона робить зараз

«Ада Миколаївна завжди зустрічала ювілеї, не приймаючи від зали якісь подяки, а віддаючи те, що вона робить зараз», – додає Степанкова.

Роговцева закликає робити добро

Акторка не приховує, що їздить в гості до поранених на сході України солдатів ЗСУ, про своє патріотичне ставлення до України і її майбутнього. Відтак на творчому ювілеї жінки особливу роль відведено пораненим бійцям, що проходять реабілітацію в шпиталях, солдатам, які приїхали на ротацію, волонтерам. Саме їх як головних гостей запрошено на творчий вечір. Це і є останні декілька років творчого життя Роговцевої.

І не без підстав. Вона напередодні зустрічі із журналістами повернулася із Дніпра, з військових шпиталів, де, за її словами, вона ледь не живе, виступаючи. Ада Миколаївна наводить приклад одного спілкування і пояснює всю мету її творчого життя останніми роками.

«В опіковому центрі, вчора, лежить хлопчик, а там замість ніг дві вуглинки. І руки, і… Він обпечений, страшне! Йому ще півроку треба лежати в тому боксі для того, щоб якось його «виходили». Я питаю:

Мама є?

Немає.

Тато є?

Немає.

Жінка є?

Убили. В 2014 році.

Вони воювали разом. Він – воїн. І я кажу:

То хто ж у тебе є?

Хлопчик є. Син. 11 років йому.

То ти ж повинен встати?

Я встану!

А що тобі потрібно, запитує Катя (Катерина Степанкова, донька – ред.) в нього.

Нічого. Лише книжки.

У тебе немає книжок?

Це ось останню дочитую.

І те, що тут відкривається серце, воно не розривається, воно відкривається назустріч. І ти стаєш кращим. І ти чистішим стаєш. Іржа спадає. Це не прочитаєш, ви ж знаєте

То, значить, потрібно принести книжки, попіклуватися. Щось таке маленьке зробити, але це треба зробити. І те все ж уже зроблене: він поговорив, він комусь довірився. І те, що тут відкривається серце, воно не розривається, воно відкривається назустріч. І ти стаєш кращим. І ти чистішим стаєш. Іржа спадає. Це не прочитаєш, ви ж знаєте», – це все Ада Роговцева розповіла на одному подиху в свої характерній добрій манері спілкування із людьми. І закликає творити добро для інших, адже саме так можна змінити суспільство.

І коли говорять, що загинув там один, чи двоє, то не будуть люди думати: «Ну добре, що не троє», а зупиниться на хвилинку серце, бо загинув один

«Мені здається, що ця робота особливо для митців – необхідно там бути й чути людей. Чути для них і, головне, для себе. І чим більше буде таких людей, які готові розкриватися і віддавати себе, робити хоч трішечки комусь добра, то буде наше суспільство не таким байдужим, яким воно є зараз. І коли говорять, що загинув там один, чи двоє, то не будуть люди думати: «Ну добре, що не троє», а зупиниться на хвилинку серце, бо загинув один», – каже Роговцева.

Присутній на зустрічі з журналістами міністр культури України Євген Нищук заявив, що радий долучитися й допомогти команді Ади Роговцевої в таких ідеях, процесах не тільки як актор, митець, а й як державний муж.

Людина, яка об’їздила в складний для України час саме ті зболілі місця, де багато втрат, де йде війна, і зцілює ці душі, лікує їх. Це найвизначніше й найвеличніше звання, найвеличніша місія

«Коли країна, народ має таку непросто актрису, а берегиню українського мистецтва, української свідомості. Людина, яка об’їздила в складний для України час саме ті зболілі місця, де багато втрат, де йде війна, і зцілює ці душі, лікує їх. Це найвизначніше й найвеличніше звання, найвеличніша місія. Вона (Ада Роговцева – ред.) красить нас. Справді. Президенти, прем’єри, міністри – вони є, відходять, приходять, але це одна з епох і Ади Роговцевої», – сказав міністр Нищук.

Ада Роговцева – жінка, яка завжди любить весну й чекає на неї

«Буде і буде ще весна весною, ще одтане серце – треба жить. Піснею обернеться ясною в нашій долі ця нестерпна мить!», – читає перед журналістами вірш Ада Роговцева. Додає, що треба чекати кращих часів і щось робити для того, аби наблизити їх.

«Я ніколи не мрію, я завжди чекала весни. Чекала і хотілося, щоб скоріше вона настала. Потім настали такі часи мої, що я ж не можу, щоб скоріше настала, бо мало часу лишилося. Я не можу його підганяти. То я вже якось так думаю, хай уже буде і зима», – каже Роговцева.

«З тими, кого люблю. Творчість задля Батьківщини» – творчий вечір Ади Роговцевої відбудеться в театрі імені Франка у Києві 1 грудня як благодійна акція. На захід запрошені воїни, які перебувають на ротації, поранені, що проходять реабілітацію у шпиталях. А також студенти Української академії лідерства, театральних вишів, колеги по акторському цеху, актори і режисери, ветерани. 16 липня цього року акторці виповнилося 80 років.