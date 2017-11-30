Твіт і ретвіт: як посварилися Вашингтон з Лондоном

Президент США Дональд Трамп викликав обурення у Британії, а також різку критику з боку прем’єр-міністра Терези Мей, яка розкритикувала його за ретвіт антиісламських відео крайньої правої організації. Мер Лондона Садік Хан закликав скасувати планований візит президента Трампа до Британії. Прем’єр Мей водночас заявила, що навіть якщо Британія та США тісно співпрацюють, це не означає, що не можна відверто сказати іншому партнеру, що щось є не так.

На тлі того, як британські політики активно засуджували президента США Дональда Трампа за поширення в Твіттері відео антиісламського характеру крайньої правої організації, Трамп в безпрецедентному нападі на одного з ключових союзників США відповів безпрецедентним твітом.

Тереза Мей, не зосереджуйся на мені, зосереджуйся на деструктивному радикальному ісламському тероризмові

«Тереза Мей, не зосереджуйся на мені, зосереджуйся на деструктивному радикальному ісламському тероризмові, який має місце всередині Сполученого Королівства. У нас все гаразд», – написав в Твіттері Дональд Трамп.

Така відповідь американського лідера розлютила багатьох у Британії, де мали місце кілька значних ісламістських нападів цього року. Один з британських міністрів охарактеризував твіти президента Трампа як такі, що викликають «стурбованість і віддаляють обидві країни одна від одної».

Речниця Білого дому Сара Санлерс заявила, що загроза ісламського тероризму є реальною, і саме над її усуненням і зосереджений американський президент.

«Я не веду мову про характер цього відео. Я думаю, що ви зосереджуєтесь не на тому. Загроза є реальною, і ось про це президент і говорить – про потребу національної безпеки, потребу військових видатків. І ці речі є дуже нагальними, немає нічого фейкового в них», – сказала речниця.

Той факт, що ми працюємо разом, не означає, що ми боїмося сказати коли, на нашу думку, Сполучені Штати діють неправильно

Зі свого боку британських прем’єр Тереза Мей, яка перебуває з візитом в Йорданії, заявила, що президент США помилився, коли поширив у Твіттері відео правоекстремістської організації «Британія насамперед», які перед цим розповсюджувала заступник лідера тієї організації Джейда Франсен.

Британці переважною більшістю відкидають упереджену риторику крайніх правих

«Той факт, що ми працюємо разом, не означає, що ми боїмося сказати коли, на нашу думку, Сполучені Штати діють неправильно, і ми маємо бути дуже чіткими з ними. І я дуже ясно кажу, що ретвіт (відео організації) «Британія насамперед» є річчю неправильною», – заявила Мей журналістам.

Посол Британії у Вашингтоні Кім Даррок сказав, що дав знати про стурбованість своєї країни представникам Білого дому.

«Британці переважною більшістю відкидають упереджену риторику крайніх правих, які хочуть поділити громади та викорінити порядність, толерантність та повагу», – написав посол у Твіттері.

Стосунки Трампа і Мей

Ісламісти здійснили кілька серйозних нападів в Британії цього року, від яких загинуло 36 людей, включно з бомбовим нападом у Манчестері та двох нападах на мостах у Лондоні, під час яких на людей наїхали автомобілі і потім були ножові напади.

«Особливе партнерство» зі США завжди було одним із наріжних каменів британської зовнішньої політики, і нині воно набуває особливо важливого звучання на тлі виходу Британії з ЄС у 2019 році і прагненні Лондона мати нову торговельну угоду зі США.

Від часу, коли Трамп став президентом, Мей намагалась встановити приязні стосунки з ним.

Вона була першим іноземним лідером, яка відвідала Трампа після його інавгурації в січні цього року, і вони виходили з Білого дому, взявшись за руки. Пізніше вони пояснила, що Трамп взяв її за руку як джентльмен, бо вони спускалися донизу.

Але вона обурила багатьох у Британії, коли дала Трампу запрошення на відвідини Сполученого Королівства з державним візитом, що включало б і банкет у британської королеви.

Мер Лондона Садік Хан заявив, що Мей повинна скасувати запрошення Трампу.

Після останнього інциденту стає все очевиднішим, що взагалі будь-який офіційний візит президента Трампа до Британії не вітався б

«Після останнього інциденту стає все очевиднішим, що взагалі будь-який офіційний візит президента Трампа до Британії не вітався б», – написав Хан у Твіттері.

Реакція крайніх правих

«Британія насамперед» є маловідомою британською організацією, що перебуває на політичній периферії. Але вона привітала ретвіт Трампом відео для його 44 мільйонам фоловерів, вважаючи це знаком підтримки з його боку.

«Я задоволена», – написала Франсен, кількість фоловерів якої у Твіттері одразу зросла на 50 відсотків – приблизно до 80 тисяч.

Вона сказала, що ретвіт Трампом вказує на те, що президент поділяє її мету – пробудити громадську свідомість до «таких питань, як іслам».

Франсен, яку раніше цього місяця визнали винною в нападках на жінку-мусульманку і організація якої хоче заборонити іслам в Британії, постала перед подальшими кримінальними звинуваченнями на расовому ґрунті.