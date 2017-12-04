Сміттєва енергія: депутатські ініціативи лякають українських і європейських екологів

Депутати хочуть віднести сміття до категорії джерел відновлювальної енергетики. Законопроект із пропозицією запровадити «зелений тариф» на виробництво енергії з побутових відходів в парламенті планують розглянути найближчим часом. Таким чином держава стимулюватиме спалювання сміття, але цим стурбовані екологи та представники європейських екологічних структур. Ініціатори законопроекту апелюють до критичного становища в Україні зі сміттям і бажанням рухатися у напрямку вирішення цієї проблеми. До того ж, тариф для населення на утилізацію відходів має бути вищим, наголошують фахівці.

Отримання енергії з твердих побутових відходів – згідно з директивами Європейського союзу – не підлягає заохоченню, і такий шлях не стимулює запровадження переробки сміття та не призводить до зменшення утворення відходів, ідеться в листі Європейського екологічного бюро до голови Верховної Ради та міністра екології України.

Свій підпис під законопроектом відкликала депутат від «Самопомочі» Вікторія Войціцька.

«Фактично на безконкурсній основі буде визначений монополіст із утилізації побутових відходів, який отримає кошти із нового податку. Оскільки цей податок буде введений для всієї галузі, то ціновий тягар у результаті нестиме кінцевий покупець товару. Цей монополіст також отримає можливість побудувати за державні кошти сміттєспалювальний завод», – написала вона.

Екологи: сміття – не відновлювальне джерело енергії

Українські екологи кажуть, що не проти сміттєспалювальних заводів, але вони мають бути високих стандартів, екологічно безпечними і працювати лише із залишками відходів після сортування.

Запропонований законопроект, на їхню думку, дає можливість спалювати в тому числі і шкідливі, та небезпечні речовини.

«Опоненти кажуть, що сортування буде, але не за рахунок людей. Вони кажуть про те, що не треба нічого сортувати людям. Треба все кидати в купу, а потім ця купа поїде на сміттєспалювальний завод, але там дуже багато небезпечних і ресурсоцінних відходів. Із загальної маси сміття можна відокремити не більше ніж 10% вторсировини», – наголошує засновниця громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Аратовська.

Відновлювальними джерелами енергії є сонячні батареї і вітряні генератори, наприклад, і сміття не може бути прирівняне до них, вважають екологи.

Коли прийде інвестор?

Один з ініціаторів законопроекту, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Домбровський зазначає, що досі не було жодного ефективного рішення у напрямку вирішення сміттєвої проблеми. Тож «зелений» тариф може стати поштовхом для інвестора будувати сміттєспалювальні заводи.

«В центрі Відня, в житловому районі може бути сучасна технологія, яка відповідає екологічним нормам, а в Україні ми з вами такі дебіли, що не можемо побудувати завод, який би за своїми параметрами відповідав європейським критеріям? Чому?», – обурюється критиці Олександр Домбровський.

Спалювати планують саме органічні залишки після сортування, за словами депутата, але екологи кажуть, що законопроект не передбачає конкретного механізму із забезпечення сортування.

В Національній комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) виступають за сортування та роздільний збір сміття, що не виключає сміттєспалювальних заводів, розповідає Олег Кострикін. Він зазначає, що введення «зеленого» тарифу не означає наявності інвестора.

«На сьогодні існує «зелений тариф» на виробництво електроенергії з біологічної частини побутових відходів. Тобто якщо ми говоримо про те, що «зелений тариф» – це панацея, і ми набудуємо заводів. Так цей тариф діє декілька років, а жодного проекту саме з біологічної частини побутових відходів до комісії не подано. Проблема не лише в «зеленому тарифі», а взагалі в системі», – наголошує Олег Кострикін.

Поки в Україні діють катастрофічно низькі тарифи на захоронення сміття, жодна інша система не запрацює, зазначає він. Наразі кожна людина сплачує за це в середньому 2,51 гривні в місяць, в середньому по Україні вартість захоронення тонни сміття – 75 гривень, зазначає представник НКРЕКП. Будь-яка модель переробки сміття не витримає економічної конкуренції з такою ціною захоронення.

Підвищення тарифу з утилізації сміття не уникнути, пояснюють спеціалісти.

Відповідно до дослідження фонду «Демократичні ініціативи», абсолютна більшість громадян України (88%) вважає проблему поводження з відходами важливою, але при цьому 50% українців не готові підтримати додаткову оплату за утилізацію сміття.

Як в Європі

Екологи пропонують такий вихід: покласти відповідальність за збирання і переробку упаковки на виробників продукції, як це було зроблено в Європі. Саме за кооперації виробників можливо буде створити інфраструктуру для сортування сміття на рівні населення. Етап первинного, вторинного сортування та збирання цього сміття є найбільш витратним, і поки в цій сфері не з’являться кошти – процес з місця не рушиться, вважають фахівці.

Згідно з дослідженням фонду «Демократичні ініціативи», більшість українців готові сортувати сміття за наявності відповідних контейнерів біля будинку. До речі, згідно з законом «Про відходи», з 1 січня 2018 року всі зобов’язані розділяти сміття.

8 листопада 2017 року уряд України розглянув та схвалив «Національну стратегію управління відходами до 2030 року». Стратегія передбачає запровадження роздільного збирання відходів, і до 2030 року в Україні мають намір побудувати 800 заводів із переробки вторинної сировини, утилізації та компостування біовідходів, за словами міністра екології Остапа Семерака.

Щороку в Україні утворюється близько 10 тонн відходів на одного громадянина. Сьогодні в країні накопичилось приблизно 36 мільярдів тонн відходів або понад 50 тисяч тонн на один квадратний кілометр

«Щороку в Україні утворюється близько 10 тонн відходів на одного громадянина. Для порівняння, 5 тонн – на кожного громадянина в країнах Європейського союзу. Насправді цей показник шокує. Відсоток утилізації та знешкодження відходів практично нульовий. Сьогодні в країні накопичилось приблизно 36 мільярдів тонн відходів або понад 50 тисяч тонн на один квадратний кілометр. Це офіційні дані, але насправді реальний стан справ, напевно, є гіршим», – заявив в парламенті Остап Семерак.

В Європі щороку намагаються зменшувати практику спалення сміття. В деяких країнах взагалі більше немає такого явища, як сміттєзвалища. В Швейцарії громадянам вигідно викидати сміття роздільно: викидати картон, скло, пластик, бляшанки можна безкоштовно, все інше сміття – лише у спеціальних пакетах – кожен коштує 1,5 євро. Тож чим краще сортуєте, тим менше звичайного сміття, а – відповідно – це дешевше. Сміттєспалювальні заводи в Швейцарії опалюють міста і є екологічно безпечними.