Радіо Свобода Daily: генпрокурор називає агентурну мережу НАБУ нелегальним угрупованням

«Нелегальні» детективи НАБУ

Очільник ГПУ Юрій Луценко продовжує критикувати НАБУ і методи його роботи. В ефірі одного з телеканалів він назвав агентів під прикриттям Національного бюро з питань запобігання корупції «нелегальними», адже їх обрали не на відкритому конкурсі. Окрім того, ніхто з них не допущений до державної таємниці, каже Луценко. Проте працівники бюро отримують дані прослуховувань СБУ, а це незаконно. Відтак директор НАБУ Артем Ситник, мовляв, має щось для себе вирішити. Ми ж вирішили дізнатися, як працюють в інших країнах світу антикорупційні органи: на що мають право, а що їм заборонено?

Блокада NewsOne

Президент України Петро Порошенко засудив тиск на засоби масової інформації і їх блокування, а також «підігрування країні-агресору». Так він відреагував на блокаду телеканалу NewsOne, який належить народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника про те, що події під час Революції гідності є «державним переворотом».

Чи схожа ця ситуація з торішніми подіями навколо іншого телеканалу – «Інтеру» та чи справді інформаційних агресорів перетворюють на жертв, обговорювали у програмі «Ваша Свобода».

Просто замалювали маркером

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос замалював для суду рішення, яким засекретив декларації військових прокурорів. Про це заявляє громадська організація «Центр протидії корупції», яка отримала доступ до документів, наданих суду Військовою прокуратурою. Більша частина тексту виявилася заретушованою чорним маркером. Встановити його зміст – неможливо, зазначають у громадській організації. Тим часом суд вирішив, що справу можна почати розглядати по суті без ознайомлення зі змістом документа, що став предметом позову активістів.

Житло для переселенців

Переселенці і учасники АТО, а також українці пільгових категорій тепер можуть подати заявку на участь у програмі «Доступне житло». Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відновив програму, яка передбачає відшкодування третини вартості житла особам, які потребують поліпшення житлових умов, половини учасників АТО і переселенцям. Як стати учасником «Доступного житла»? Ось тут ми розписали все по пунктах.

Яким був перший Курултай кримськотатарського народу

100 років тому, в грудні 1917 року, відбувся перший Курултай кримськотатарського народу. Його учасники обговорювали питання державного ладу Криму, взаємини кримських татар з іншими національностями півострова, проведення основних реформ. Тоді вищий представницький повноважний орган кримських татар затвердив національну символіку: прапор блакитного кольору, гімн і герб у вигляді золотої тамги кримських ханів. ​Кримський історик Гульнара Бекірова розповіла, що перший Курултай зовсім не був зборами поважних старців.

Седлецька отримала «Світло справедливості»

І на завершення хочемо поділитись приємною новиною. Авторка програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька стала лауреаткою нагороди «Світло справедливості» у 2017 році. Нагорода вручається «за моральне і духовне лідерство в Україні». Попередніми лауреатами премії були Євген Сверстюк, Мустафа Джемілєв, Лариса Заливна.

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