Саакашвілі – другорядний гравець в Україні, тому дії влади можна пояснити хіба що особистою неприязню Порошенка – експерт

Колишній президент Грузії, опозиційний український політик Міхеїл Саакашвілі є другорядним гравцем в українській політиці, а дії уряду України щодо нього наводять на думку про існування особистої неприязні до нього з боку президента України Петра Порошенка. Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» заявив Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні, аналітик, який спеціалізується на питаннях Західної та Східної Європи.

Існує загальний консенсус, що Саакашвілі не буде центральним гравцем в українській політиці, а нинішні події навколо нього є другорядними у контексті майбутніх президентських виборів

«Існує загальний консенсус (у колі західних експертів, з якими контактує Кларксон – ред.), що Саакашвілі не буде центральним гравцем в українській політиці, а нинішні події навколо нього є другорядними у контексті майбутніх президентських виборів», – каже він.

Раніше цього тижня невдала спроба українських правоохоронців затримати Саакашвілі обернулась мітингом під Верховною Радою. Саакашвілі досі перебуває на волі. Генеральна прокуратура України оприлюднила запис розмови між буцімто представником Саакашвілі Северіоном Дангадзе та представником українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка про підтримку Саакашвілі з боку останнього в обмін на сприяння у поверненні бізнесу та інше. Запис також містить буцімто переговори самого Саакашвілі із Курченком, у перебігу яких Саакашвілі буцімто погоджується на співпрацю.

Представник Саакашвілі у розмові також говорив про платний характер виступів на підтримку Саакашвілі, вартість заходів навколо прориву кордону Саакашвілі раніше цього року та інше. У розмові представників Курченка та Саакашвілі також йшлося про необхідність ескалації напруги заради привернення уваги громадськості.

У середу ГПУ оголосила Міхеїла Саакашвілі у розшук. Саакашвілі інкримінують: замах на злочин; злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності, вчинені службовою особою або повторно.

Сам Саакашвілі заперечив факт розмови із Курченком. Адвокати Саакашвілі також повідомили видання «Українська правда», що аудіо- та відеозаписи, оприлюднені ГПУ, віддадуть на експертизу.

У середу Печерський суд у Києві ухвалив рішення арештувати соратника Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Особисто напружені відносини?

Хтось, ймовірно, президент України, зірвався. Зверніть увагу, що ніхто, окрім Луценка, не виявляє ентузіазму з приводу ситуації навколо Саакашвілі

На думку Александра Кларксона, нинішня ситуація із Саакашвілі може бути віддзеркаленням особистої напруги у відносинах президента України з Саакашвілі.

«Розбірки із Саакашвілі, на мою думку, не є хитромудрим кроком у дусі Макіавеллі (спрямованим відволікти увагу від НАБУ – ред). Більше схоже, що хтось, ймовірно, президент України, зірвався. Зверніть увагу, що ніхто, окрім Луценка, не виявляє ентузіазму з приводу ситуації навколо Саакашвілі. Аваков, Турчинов, Гройсман, Клімкін, Климпуш-Цинцадзе – удають, що нічого не відбувається», – відзначив Кларксон.

Порошенко припустився помилки, перетворивши ситуацію на зведення порахунків. Він намагається показово розібратись із Саакашвілі, хоча останній у найкращому разі є другорядним діячем в Україні

«Порошенко припустився помилки, перетворивши ситуацію на зведення порахунків. Він намагається показово розібратись із Саакашвілі, хоча останній у найкращому разі є другорядним діячем в Україні. Це просто сором для країни і виглядає дуже непрезентабельно для міжнародних донорів», – каже він.

Водночас Кларксон не погодився із популярною ідеєю, що події навколо Саакашвілі є відволікальним маневром, який покликаний відвернути увагу від ситуації навколо Національного антикорупційного бюро України.

У Саакашвілі є щось, що штовхає президента України до справді невиважених кроків. Першим таким кроком було пустити Саакашвілі у країну, а тепер ось це все

«Я завжди вважав, що в Порошенка добрі шанси виграти наступні вибори, але у Саакашвілі є щось, що штовхає президента України до справді невиважених кроків. Першим таким кроком було – пустити Саакашвілі у країну, а тепер – ось це все», – каже він.

Кларксон також наголосив, що другорядність постаті Саакашвілі в українській політиці засвідчує, зокрема, його обмежена здатність мобілізувати навколо себе людей.