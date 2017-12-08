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08 Грудень 2017, Київ 23:47
Політика

LiveМіхеїла Саакашвілі затримали у Києві. Він у СІЗО

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня

Михайло Саакашвілі, Київ, 5 грудня 2017 року
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23:44

Колишній радник міністра внутрішніх справ та народний депутат Антон Геращенко інформує, що «під час затримання Саакашвілі ніхто не постраждав».

Він також зауважує, що запобіжний захід політику мають обрати протягом наступних 72 годин:

23:42

За словами генпрокурора Юрія Луценка, лідер «Руху нових сил» перебуває наразі у СІЗО.

«Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові», – додає очільник ГПУ:

23:39

Міхеїл Саакашвілі затриманий.

Про це одним з перших повідомив його соратник Давид Сакварелідзе:

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