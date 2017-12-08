Перші коментарі на Заході про затримання Саакашвілі

Якщо справа проти екс-президента Грузії, опозиційного українського політика Саакашвілі розвалиться, влада України втратить довіру і всередині країни і за кордоном, а на країну чекатимуть дочасні вибори. Про це у коментарі Українській службі «Голосу Америки» заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

Якщо висунуті звинувачення правдиві, це означатиме сумне завершення кар’єри Саакашвілі. Якщо ж справа розвалиться, це прискорить проведення нових парламентських виборів

«Якщо висунуті проти Саакашвілі звинувачення правдиві, це означатиме сумне завершення стрімкої кар’єри Міхеїла Саакашвілі. Якщо ж справа розвалиться, це прискорить проведення нових парламентських виборів, оскільки чинна влада втратить довіру і всередині країни, і за кордоном. Лише про одне можна говорити точно – Саакашвілі винен у тому, що уник арешту. Це незначний злочин, але суспільство, яке прагне до верховенства права, не може його ігнорувати», – заявив Каратницький у коментарів «Голосу Америки».

Правоохоронці затримали лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі ввечері 8 грудня. Раніше його було оголошено у розшук.

ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Затримання прокоментувала і Ганна Тобурн, дослідник аналітичного центру Hudson Institute (Вашингтон, США).

«Саакашвілі, очевидно, є подразником для уряду напередодні виборів. Але, якщо звинувачення проти нього є несерйозними, політично мотивованими та нечіткими, уряд ризикує осоромитись так само, як і уряд Януковича із політичним ув’язненням Тимошенко», – відзначила Тобурн на своїй сторінці у Twitter.

Михайло Боцюрків, аналітик-міжнародник, колишній речник ОБСЄ, у коментарі «Голосу Америки» відзначив, що попри те, що Саакашвілі є «дискредитованим», саме його риторика може стати «сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців, які втомились від провалів у боротьбі із корупцією та очікувань реформ».

«З огляду на крайні заходи, які мали місце протягом тижня, що минув – схоже, що Україна наблизилась до небезпечного поворотного пункту. Перемоги та радість Майдану затьмарені потужними, корумпованими силами, а Порошенко виявив слабкість. Тепер для багатьох він більше не радикал, який обіцяв проведення реформ, а член давоської еліти та фігурант «Панамських» та «Райських» паперів», – розкритикував Порошенка Боцюрків.

«Надзвичайний запас доброзичливості щодо України з боку західних союзників вичерпано непрофесіоналізмом, жадібністю та міжусобицями еліти. Будьте обережні. Риторика дискредитованого екс-президента Грузії може стати сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців, які втомились від провалів у боротьбі із корупцією та очікувань реформ», – вважає експерт.

Настав час Заходу зайняти принципову позицію щодо президента Порошенка, голови уряду та інших осіб, які мають змогу повернути Україну на вірний курс

«Його арешт сьогодні лише розпалить полум’я незадоволення. Дійсно – настав час Заходу зайняти принципову позицію щодо президента Петра Порошенка, голови уряду та інших осіб, які мають змогу повернути Україну на вірний курс. Вони повинні усвідомити, що час не на їхньому боці, і що чимало молодих українців голосують «ногами» і просто покидають країну», – відзначив Боцюрків.

На момент написання матеріалу Саакашвілі утримувався, як повідомляли, в ізоляторі тимчасового тримання на Аскольдовому провулку у Києві. Стало відомо також, що Міхеїла Саакашвілі затримали у Солом’янському районі Києва.