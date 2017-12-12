Дуже наївна історія – Нефьодов про закон «Купуй українське»

Законопроект «Купуй українське» створює бюрократичні перешкоди для учасників торгів ProZorro і аж ніяк не змусить іноземних виробників розгорнути потужності в Україні, переконаний заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Натомість співавтор ініціативи Віктор Галасюк запевняє: якщо такий закон ухвалять, це позбавить Україну залежності від імпорту.

Один зі співавторів закону, народний депутат від Радикальної партії Віктор Галасюк запевняє, що законопроект «Купуй українське» покликаний забезпечити приріст національного ВВП, адже державні замовлення будуть отримувати ті виробники, чиї потужності розміщені в Україні.

Коли Адміністрація морських портів України підіграє голандським верфям – це антидержавницька політика

«Коли Адміністрація морських портів України підіграє голландським верфям, дискримінуючи Миколаївські верфі – це абсолютно неправильно, це антидержавницька політика, через яку ми штучно збільшуємо імпорт, погіршуємо торговельний баланс, а значить, в результаті послаблюється гривня і зростають ціни», – переконує Галасюк в ефірі «Ранкової Свободи».

За його словами, законопроект передбачає надання цінової переваги на тендерах для тих виробників, які використовують працю українських робітників, українські матеріали тощо. При цьому сама компанія може бути іноземною. Це, стверджує парламентар, знизить імпортозалежність України.

Раніше Міністерство економічного розвитку та торгівлі закликало не підтримувати законопроект №7206. У заяві міністерства сказано, що наразі і так 99% учасників та переможців публічних тендерів – українські компанії.

У Віктора Галасюка цей аргумент не викликає довіри.

Міністерство економіки не знає, скільки на державних закупівлях продукції українського походження

«Я звернувся з офіційним запитом до Міністерства економіки і отримав відповідь за підписом міністра, першого віце-прем’єр-міністра України (Олександра Данилюка – ред.). У цій відповіді міститься, що Міністерство економіки не знає, скільки на державних закупівлях продукції українського походження, скільки імпортної», – розповідає він.

Розбіжність у цифрах пояснив заступник міністра економіки, відповідальний за реформу держзакупівель Максим Нефьодов.

Галасюк питав не про долю іноземних учасників, а про долю чистого імпорту закупівель

«Він (Галасюк – ред.) питав не про долю іноземних учасників, а про долю чистого імпорту закупівель. Звичайно, в нас немає інформації, і більше того – сама формула в його законопроекті підтверджує, що дуже важко визначити, що вважається в чистому вигляді імпортованою продукцію», – прокоментував він.

За словами Галасюка, максимальна цінова перевага, яку зможе отримати український виробник, складатиме 25% від ціни, а сама структура ціноутворення не постраждає.

Ми передбачаємо обов’язкове врахування місцевої складової

«Як сьогодні 70% – ціна і 30% – нецінові фактори, так буде і в новій моделі. Просто ми передбачаємо обов’язкове врахування місцевої складової», – переконаний парламентар.

Галасюк очікує, що імпортери будуть додатково занижувати ціну на конкурсах на державних закупівлях, аби лишатись конкурентноздатними.

Ми розраховуємо, що закордонні компанії будуть створювати заводи на території України

«Ключовий ефект, на який ми розраховуємо – це те, що і закордонні компанії, і інвестори, і великі корпорації будуть створювати заводи на території України для того, щоб підвищити рівень локалізації», – пояснює він.

Законопроект спотворює конкуренцію – Кузяків

Натомість Максим Нефьодов висловлює дещо інші очікування. Він пояснює, що іноземні виробники навряд чи почнуть переносити своє виробництво до України.

Більша частина імпорту в Україні – це імпорт незамінний

«Це дуже наївна історія, яка спирається на якусь дуже примітивну патерналістську логіку, що єдине, що стримує іноземців від того, щоб побудувати тут завод – це начебто те, що ми можемо купувати імпорт. А от якщо заборонити купувати імпорт, то вони таки змушені будуть тут будувати на радощах. Звичайно, це не так. По-перше, більша частина імпорту, яка є в Україні в цілому і в держзакупівлях конкретно – це імпорт, який незамінний. Тобто, наприклад, нафтопродукти. Від того, що ми заборонимо купівлю іноземної нафти, нафта в Україні своя не з’явиться», – аргументує чиновник.

Виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу»​ Олег Пендзин погоджується з Галасюком в тому, що законопроект №7206 може бути корисний для української економіки.

Єдине джерело, яке може серйозно вплинути на економіку України – державні кошти

«На сьогоднішній момент єдине джерело, яке може достатньо серйозно вплинути на економіку України – це державні кошти. По суті справи, єдиним засобом це зробити є державні закупівлі», – констатує економіст.

Натомість виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків побоюється, що законопроект з такою заманливою назвою може мати негативні наслідки.

Цей законопроект спотворює конкуренцію.Тут уже вступають в силу зобов’язання в рамках СОТу і зобов’язання України

«Найгірша проблема – це те, що цей законопроект спотворює конкуренцію. І тут уже вступають в силу і зобов’язання і в рамках СОТу, і зобов’язання України по інших міжнародних договорах, де ми в тій же самій угоді про Зону вільної торгівлі з Канадою кажемо, що забезпечуємо рівний доступ до державних закупівель. А цей закон вже, в принципі, показує, що цей доступ буде нерівний», – констатує експертка.

Олег Пендзин визнає, що варто очікувати подорожчання українських товарів внаслідок таких змін. Але він переконаний, що плюсів все ж більше, ніж мінусів.

Бюджет буде у виграші, а в не в програші

«Якщо ми говоримо про кумулятивний ефект, що стосується додаткових податків до державного бюджету від працюючих підприємств, додаткових податків на доходи фізичних осіб, надходжень до Пенсійного фонду – думаю, що бюджет буде у виграші, а в не в програші», – міркує експерт.

Максим Нефьодов, у свою чергу, вказує на помилки в математичних формулах, за якими пропонується формувати ціну в новому законопроекті.

Крім того, зазначає він, необхідність доводити «локальність» виробництва означатиме для підприємців додаткову бюрократичну тяганину.

Ви уявляєте – 15 тисяч пропозицій в день мають підтверджувати, що вони українські

«В день проходить чотири-п’ять тисяч тендерів, мінімум подається 10-12, інколи 15 тисяч пропозицій. Ви уявляєте – 15 тисяч пропозицій в день мають приходити кудись, підтверджувати свою виробничу собівартість, громадянство своїх співробітників, підтверджувати комунальні витрати, рознесені по видах продукції, отримати довідку, що вони українські і так далі», – перераховує заступник міністра.

Він вказує також на особливості законопроекту, про які його автори не говорять – наприклад, те, що за неправильно оформлені документи виробник втрачає право участі в державних закупівлях на 90 днів.

Ви маєте подати томи документів. Якщо томи неправильні, вас відлучають від закупівель

«Ви приходите, маєте подати томи документів. Якщо ці томи документів неправильні, то вас відлучають від закупівель. Якщо ці томи документів правильні, вам дають правильну печатку, то держава переплачує вам до 43%», – описує процедуру Нефьодов і висловлює сподівання, що законопроект №7206 не пройде друге читання.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі