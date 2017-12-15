Радіо Свобода Daily: Путін заявив про «певні військово-міліцейські формування» на Донбасі

Самовисуванець Путін про Україну

Розпочнемо сьогодні з підсумкової прес-конференції президента Росії Володимира Путіна за 2017 рік. Адже вагома її частина була присвячена Україні. Тут детальний матеріал про це, ми ж перекажемо все стисло.

– На Донбасі не російська армія, а «певні військово-міліцейські формування».

– У зриві Мінських домовленостей винен Київ.

«Ви без акценту говорили російською, а значить, Україна ментально не так далека від Росії», – так відповів Путін кореспондентові «УНІАН» Романові Цимбалюку, який поставив запитання про обмін полонених.

А от на запитання журналістки Ксенії Собчак про російську опозицію, Путін порівняв російського опозиційного політика Олексія Навального із «Саакашвілі в російському виданні».

Крім того, Володимир Путін заявив, що братиме участь у виборах 2018 року як самовисуванець.

Якщо ж цього Вам замало, то в окремій публікації маємо також найцікавіші реакції на прес-конференцію у Твіттері.​

Продовження санкцій ЄС

І поки Володимир Путін 4 години відповідав на запитання, цього ж дня лідери країн Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Фокус Павла Фукса

Ще донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині ж він – український підприємець, який має, як стверджує сам, український паспорт. За короткий період його ім’я спливало в низці журналістських розслідувань про ледь не масову скупку українських активів. Хто дав зелене світло вчорашньому росіянину на входження в рейтинги найбагатших людей України? Адже історія показує, що без впливових друзів та перепустки у найвищі кабінети в Україні олігархом ще не ставав ніхто. Дивіться розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») про ймовірно нового олігарха в Україні.

Іспит на громадянство України

Для отримання українського паспорта в уряді планують запровадити іспит на знання української мови. Ціла «робоча група провідних мовознавців і практикуючих викладачів» буде розробляти цей екзамен. Та чи потрібен він? І якщо так, то який саме? Можливо, треба перевірити ще й знання історії, культури, законодавства своєї нової батьківщини. А іспит здавати не лише іноземцям? Та й врешті, як це відбувається в інших країнах? Про це коротке відео програми «Молодь Плюс».

Рекомендації зі здорового харчування

І на завершення про смачне. Міністерство охорони здоров’я оприлюднило 7 рекомендацій зі здорового харчування. Тут все детально, а в нас коротко.

З’їдайте не менше від 300 грамів овочів на добу. Це не стосується картоплі, адже вона крохмалиста, містить мало клітковини і багато калорій. Їжте капусту, огірки, листя салату та іншу зелень, цибулю, гарбуз, моркву, перець, помідор, редьку та інші овочі.

Надавайте перевагу цільнозерновим продуктам. Це вівсяна, гречана та пшенична каші, нешліфований рис, а також макарони з твердих сортів пшениці, цільнозерновий хліб та хлібці.

Намагайтесь їсти молочні продукти 2-3 рази на день. Споживання вершкового масла слід обмежити.

Також 2-3 рази на тиждень бажано їсти рибні страви, хоч одну з них – з морської риби.

Корисні жири містяться у соняшниковій, оливковій, рапсовій, лляній та кукурудзяній оліях.

Щодня варто з’їдати 1-2 яйця.

Харчуйтесь збалансовано. Ми – те, що ми їмо!

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