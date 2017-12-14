Самовисуванець Путін не забуває про Україну

У Москві 14 грудня відбулася чергова щорічна прес-конференція Володимира Путіна. Питання, адресовані президенту Росії цього разу, здебільшого, стосувалися російської внутрішньої політики. Однак, Путіну нагадали і про російський слід на території України і під час виборів у США.

Володимир Путін спілкувався з російськими та іноземними журналістами майже 4 години. Втім, «іскрометністю», що була раніше, російський президент цього року не відрізнявся. Очевидно, було нудно і йому, й аудиторії. Проте в деякі моменти у Путіна спалахували очі. І він раптом починав говорити про останні події в Україні фразами, які звучали з його вуст із запалом.

«Я вважаю, що те, що робить Саакашвілі, це плювок в обличчя грузинського народу і плювок в обличчя українського народу. Як ви це терпите досі? Він же людина, яка очолювала, був президентом незалежної грузинської держави. Тепер носиться там по площах і кричить на весь світ: «Я – українець!». У нас що в Україні немає справжніх українців? І Україна все це терпить. Ну, просто так шкода на все це дивитися, у мене серце кров’ю обливається», – сказав Путін.

Старі рахунки

Із Саакашвілі у Путіна свої, старі рахунки. Про це нагадує російський політолог Станіслав Бєлковський.

«Путін розмірковує так, що неможливо проводити реформи, тому що на цьому шляху стоїть національна ментальність. Саакашвілі спростував цю тезу. Він довів, що незважаючи на національну ментальність, національну корумпованість грузинського суспільства, яка існувала на момент його приходу до влади, можна проводити реформи. Він спростував головну тезу Путіна», – зазначив політолог.

І знову про Донбас

У російському інформаційному просторі тема того, що відбувається на сході України відійшла з першого плану. Але під час прес-конференції Путін згадав і про Донбас.

Російської армії на території Донбасу немає. Але там дійсно створені певні військово-міліцейські формування, які є самодостатніми

«Російської армії на території Донбасу немає. Але там дійсно створені певні військово-міліцейські формування, які є самодостатніми і готові відбити будь-які великомасштабні військові акції проти Донбасу. По суті все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Ми не проти цього, але для цього потрібно київській владі домовлятися з самим Донбасом. І взагалі, конфлікти подібного роду, вони всюди вирішувалися в перебігу прямих контактів між конфліктуючими сторонами. Київська влада, на жаль, ухиляється від цих прямих контактів», – сказав Путін.

З думкою про Україну

На думку Станіслава Бєлковського Україна продовжує залишатися в полі російських інтересів. І Росія зацікавлена в тому, щоб статус-кво Донбасу залишався таким, яким він є зараз.

Путін тим чи іншим щляхом буде підтримувати рівень присутності російських військ на Донбасі

«Анексія Криму і скерована ним війна на сході України – це лише кроки на зустріч концепції, що Україна жодним чином не може прямувати до НАТО. Володимир Путін тим чи іншим щляхом буде підтримувати рівень присутності російських військ на Донбасі», – зауважує Бєлковський.

Ще два тижні тому говорили, що Володимир Путін оголосить про свої плани на новий президентський термін на цій прес-конференції. Однак, він це зробив минулого тижня на заводі ГАЗ у Нижньому Новгороді. Нині він лише сказав, що піде на вибори, як самовисуванець.

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