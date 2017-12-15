Якщо Росії заборонять використовувати валюту США і ЄС, це вестиме до колапсу її економіки – експерт

Гості програми «Ваша Свобода»: Борис Тарасюк, народний депутат України, міністр закордонних справ України (1998–2000; 2005–2007 роки); Олександр Савченко, економіст, ректор Міжнародного інституту бізнесу.

Європейський союз продовжив санкції проти Росії на наступні півроку. Росія вже розкритикувала рішення лідерів країн ЄС. 15 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков назвав санкції «незаконними і несправедливими». За його словами, Кремль «не вважає такі рішення вигідними ЄС чи Росії».

Продовжується боротьба за збереження санкцій. Деякі країни наполягають, що санкції варто скасовувати. Як, наприклад, президент Чеської Республіки

Віталій Портников: Ситуація 2014-2016 років – кожні півроку говорили, що санкції скасують. Пане Тарасюк, тепер таке враження, що воно абсолютно автоматично відбувається.

​Борис Тарасюк: Я не сказав би. Продовжується боротьба за збереження санкцій. Деякі країни наполягають (особливо це період між самітами), що санкції не варто продовжувати, їх варто скасовувати. Деякі президенти країн-членів ЄС, як, наприклад, президент Чеської Республіки про це говорить публічно. Так що те, що санкції продовжили, це є перемога тих сил, які виступають за те, щоб змусити Росію повернутися в русло міжнародного світопорядку.

Найбільш дієвими санкціями було б відключення Росії від SWIFT

Варто віддати належне американській адміністрації, яка до цього також продовжила санкції щодо Росії. Більше того, ці санкції набувають нового змісту з нового року – поширюються не лише на фізичних осіб, а й на юридичних. Близько 40 фірм російських знаходяться під санкціями. Цілі галузі знаходяться під санкціями – газовидобувний, фінансовий, економічний сектори, військово-промисловий. Це боляче б’є по Росії. Як би там Путін і його оточення не геройствували, але санкції дошкуляють російській економіці. Це факт.

Але я був і залишаюся прибічником того, що найбільш дієвими санкціями було б відключення Росії від фінансової банківської глобальної системи SWIFT.

– І ще один момент з тими санкціями. Після того, як США беруть таку активну участь у вирішенні донецької кризи, ведуть всі ці консультації – Волкер-Сурков на тлі відсутності консультацій у «нормандському форматі», то, може, Європа зараз наздоганяє США у своїй ініціативі?

Центр ваги в пошуку мирного врегулювання на Донбасі переміщається з «мінського» і «нормандського формату» на переговори між США і Росією. Такий формат має найбільше шансів

​Борис Тарасюк: Так і виглядає. Поступово центр ваги в пошуку мирного врегулювання на Донбасі переміщається з «мінського формату» і «нормандського формату» на переговори у форматі двосторонньому – між США і Росією. Такий формат має найбільше шансів, порівняно з «нормандським форматом».

Ентузіазму Волкера замало, щоб досягти прогресу. Для Путіна немає такої ціни, яку міг би покласти на вівтар панування Росії або повернення до глобальної держави

«Нормандський формат» слабкий тим, що там відсутній такий гравець, як США. Противагу російському тиску можуть створити лише США.

Але і там не все гаразд. Судячи з усього, ентузіазму Курта Волкера замало для того, щоб досягти прогресу. Він наразився на стриману реакцію Росії. Можливо, після учорашньої прес-конференції Путіна позиція Росії зміниться, який говорить, що Росія готова, щоб поширити мандат миротворчої операції на весь Донбас аж до кордону. Але заявам Путіна навряд чи можна довіряти. Для Путіна немає такої ціни ні економічної, ні людської, яку він міг би покласти на вівтар панування Росії або повернення Росії до глобальної держави...

– Пане Савченко, на вашу думку, наскільки європейські санкції даються взнаки на російській економіці?

Будь-які санкції спочатку впливають. Економіки менш ніж за рік адаптуються до санкцій. Політика США набагато краща. Квартально запроваджувати нові санкції, несподівані

​Олександр Савченко: Будь-які санкції спочатку впливають. Але якщо ми маємо справу з економіками, які розвиваються дуже швидко, менш ніж за рік адаптуються до санкцій, інколи можуть використовувати їх на свою користь. Тому політика санкції США зараз набагато краща. Вони зрозуміли, що квартально треба запроваджувати нові санкції, несподівані, до яких економіка адаптуватиметься досить довго. Як тільки адаптується – нові санкції.

Європейські санкції в принципі не впливають на економіку Росії. М’яка політика призвела до того, що почали зростати ціни на нафту. Зростатимуть ціни на газ

У ЄС такого розуміння немає. Зараз європейські санкції в принципі не впливають на економіку Росії. Більше того, така м’яка політика призвела до того, що почали зростати ціни на нафту. Значить, зростатимуть ціни на газ. Зараз Путін ігнорує всі такі санкції. І народ підтримує Путіна. Санкції не працюють.

– Пане Савченко, а чи можна погодитися з тим, що SWIFT був би справжньою санкцією?

Відключити Росію від SWIFT – це завдасть шкоди впродовж півроку на рівні 2-3% від ВВП. Більше, ніж всі решта санкцій за 3,5 роки

​Олександр Савченко: Якщо відключити Росію від SWIFT – це завдасть шкоди впродовж півроку на рівні 2-3% від ВВП. Це більше, ніж всі решта санкцій нанесли шкоду Росії за 3,5 роки. Це дуже сильний і потужний удар.

Моя пропозиція, уряду США, ЄС – не відключати SWIFT, а треба просто заборонити використовувати їхню валюту для розрахунків – і долари, і євро. Такі санкції призведуть до падіння ВВП на рівні 30%, а може, й 40% буквально впродовж півроку. Тоді можна чекати колапсу російської економіки як дуже вірогідний сценарій.

– Пане Тарасюк, як ви вважаєте, а українських санкцій достатньо проти Росії?

Борис Тарасюк: Не достатньо. Я вважаю, що українська економіка дуже неповоротко себе повела у зв’язку з санкціями, які накладені з боку ЄС і США. У цьому я вбачаю недалекоглядну політику і серйозні збитки для іміджу України.

Ми єповинні згорнути всі економічні відносини з країною-агресором. Немає політичної волі навіть у парламенті, щоб припинити дію договору від 1997 року російсько-українського

Якщо ми є жертвою агресії, то повинні згорнути всі економічні відносини з країною-агресором, не кажучи вже про дипломатичні. Більше того, час від часу проривається інформація, що продовжується співробітництво у військово-технічній галузі з Російською Федерацією. Немає політичної волі навіть у парламенті, щоб припинити дію договору від 1997 року російсько-українського – окремі статті стосуються військово-технічного співробітництва.

Треба раз і назавжди відірвати нашу економіку, тим більше військово-технічні галузі, від російської економіки.