Чому підписані у серпні Трампом нові санкції щодо Росії адміністрація США досі не запровадила

Президент США Дональд Трамп неохоче схвалив нові санкції проти Росії ще 2 серпня 2017 року після того, як Конгрес відправив йому підтриваний обома палатами законопроект, однак його адміністрація й досі їх не запровадила. Про це повідомляє CNN. Нові санкції мають на меті покарати Росію за її втручання в американські вибори 2016 року, за порушення прав людини, анексію Криму та воєнні дії на сході України. Закон також охоплює санкції проти Ірану і Північної Кореї.

Отож, чому така затримка?

«Адміністрація пропустила свій перший термін – 1 жовтня – щодо видання вказівок про те, які російські юридичні особи у військовому секторі та в секторі розвідки повинні потрапити під санкції. Держдепартамент запізнився із цим майже на місяць, можливо, тому, що держсекретар Рекс Тіллерсон ліквідував відділ, який наглядає за санкціями, та переніс всю цю роботу на заступника директора свого бюро планування політики, – однак вони нарешті 26 жовтня оприлюднили імена цих російських юросіб», – повідомляє CNN.

Тепер 29 січня 2018 року – чергова дата, до якої адміністрація має визначитися із бізнесами та підприємствами з різних країн, які мають потрапити під санкції за ведення ділових справ із тими російськими юрособами.

Що думають критики про зволікання?

Демократи у Конгресі стурбовані тим, що процес запровадження санкцій триває так довго і що російські підприємства можуть встигнути створити нові дочірні компанії, щоб оминути санкції.

Сенатор-демократ від штату Меріленд і чільний член комітету з міжнародних відносин Бенджамін Кардін заявив, що вони будуть уважно стежити за тим, як адміністрація втілюватиме закон про санкції проти Росії, який вимагає перший звіт про результати вже наступного місяця.

Пояснення адміністрації

Чиновник Держдепартаменту заявив CNN, що робота над імплементацією закону продовжується.

«Це складний закон. Ми отримали та розглянули дані від широкого кола співрозмовників – іноземних урядів, промислових асоціацій та окремих компаній, – коли ми формували правила для цих розділів закону. Ми працюватимемо з нашими союзниками і партнерами в реалізації цих санкцій, щоб вони були затратними для російського уряду, та водночас не мали непередбачених негативних впливів на інших», – сказало джерело.

А наразі в центрі уваги 29 січня, 2018 – дата, на яку заплановане офіційне оголошення адміністрацією Трампа нових санкцій США проти Росії за її втручання в американські вибори, анексію Криму та військові дії на сході України.