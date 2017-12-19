Газ із червоних балонів: недешево і ризиковано. Яка альтернатива?

У році, що минає, через Google українці цікавилися, «чому подорожчав газ», приблизно так само часто, як «чому не працює «ВКонтакте». Про це свідчить підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів за 2017 рік, оприлюднений компанією «Google Україна».

Поступово і впевнено протягом року дорожчав не тільки природний газ, а й скраплений, для якого фахівці зазвичай використовують абревіатуру LPG (з англійської Liquified Petroleum Gas – ред.). Зростала ціна як на LPG автогаз, так і на той, що населення використовує для комунально-побутових потреб.

Балонний газ як альтернатива

Картина, яка не є чимось небувалим для Одеської області: грузиш порожній газовий балон у своє авто (якщо відчайдуха, то й на велосипед), їдеш до АЗС, де заправляєш пропан-бутаном. І так кожні 2-3 місяці – в середньому на стільки економному споживачеві вистачає 50 літрів пропан-бутану. Щоправда, без жодних гарантій, що балон на заправці заповнять достатньо і що він має задовільний технічний стан, тобто не вибухне при подібному «самодіяльному» транспортуванні.

Проте саме в такий, ризикований, спосіб чимало жителів Одещини вирішують питання, «на чому приготувати їжу». Найбільший за площею український регіон з понад 800 тисячами сільського населення природним газом забезпечений приблизно на 70% (враховуючи обласний центр). У країні це – не найнижчий показник, до того ж, на Одещині існує затверджена Програма газифікації, згідно з якою до 2035 року газифікованими повинні бути всі населені пункти.

Наразі найгірші справи з газифікації – на півдні. За даними ПАТ «Одесагаз», із 21 села в Болградському районі Одещини (чисельність населення станом на лютий 2016 року становить 68,9 тисячі) газифіковано 13 сіл та районний центр.

В Ренійському районі, який межує з Молдовою, налічується 7 сіл і райцентр (місто Рені). В підприємстві «Одесагаз» інформують про 11 193 абонентів, при тому що в районі проживає понад 37 тисяч людей.

В Ізмаїльському районі, поблизу кордону з Румунією, проживає 51,5 тисяча жителів, природний газ мають лише 34,9 тисячі з них.

Отже, не варто дивуватись, коли підключення першого абонента з віддаленого села перетворюється на свято.

Скраплений газ для Одещини: потреба й ціна

В 2016 році обсяг споживання скрапленого газу (пропан-бутану) населенням Одеської області регіональне управління статистики оцінило в 27,8 тисячі тонн, що, як звітує відомство, майже вдвічі перевищує показники 2015 року.

Утім, реальної ситуації на регіональному ринку скрапленого газу офіційна статистика не відображає, зауважує радник компанії Energy Trading Ukraine Ігор Шило. Протягом кількох років він відповідав за LPG-напрямок в холдингу «Одесагаз».

Потреба населення Одещини в скрапленому газі в балонах становить в середньому 500 тонн на місяць

«Потреба населення Одещини в скрапленому газі в балонах становить в середньому 500 тонн на місяць», – повідомив він в коментарі Радіо Свобода.

Фахівець навів статистику щодо обсягів продажу через АЗС – це майже 60% від загальної потреби.

Вартість повного 50-літрового балону становить 580-630 гривень – це вдвічі більше за ціну скрапленого газу на спецаукціоні

«У зв’язку з різким зростанням ціни імпортованого газу для автозаправних станцій вартість повного 50-літрового балону становить 580-630 гривень – це вдвічі більше за ціну скрапленого газу на спецаукціоні», – зазначив він.

Ситуацію із безперебійним постачанням скрапленого газу населенню за доступними цінами вирішило би виділення квоти для Одеської області – на рівні 500 тонн щомісяця, вважає Шило.

Нещодавно український уряд удосконалив механізм організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Зокрема, йдеться про те, що держкомпанії можуть реалізовувати LPG на електронних біржових аукціонах, а не «з голосу», як це було раніше, і – більш ніж два рази на місяць (раніше продавцям дозволялось проводити два аукціони щомісяця).

В цілому споживання скрапленого газу в Україні за останні роки зросло в півтора разу – до 1,5 мільйона тонн на рік, що фактично дорівнює обсягам продажу всіх видів бензину, стверджують в Українській асоціації скрапленого газу (ULPGA).

Водночас ринкова інфраструктура – газонаповнювальні станції, «газові» вагони, морські перевалки – не змінилася, констатує експерт київської консалтингової групи «А-95» ​ Артем Куюн. Незважаючи на те, що український ринок скрапленого газу є одним з найбільш швидко зростаючих в Європі, достатніх потужностей для зберігання газу в Україні обмаль. Тому накопичувати запаси складно.

Про енергоефективність Одещини

Одеська область є енергодефіцитним регіоном – тут відсутні власні енергогенеруючі потужності, в результаті десятки лікарень та шкіл потребують утеплення, або, як кажуть, «системної термомодернізації». У переліку таких соціальних об’єктів, скажімо, в українській Бессарабії на півдні Одещини – гімназія в Болграді, Дунайська басейнова лікарня та спеціалізований будинок дитини в Ізмаїлі.

В поточному році підвищено енергоефективність понад 100 об’єктів в обласному центрі та області, стверджує керівник департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації Антон Шалигайло. «На ці цілі з обласного бюджету витрачено понад 44 мільйони гривень. Економію паливно-енергетичних ресурсів забезпечено на рівні 18%», – повідомив він.

Результатом термомодернізації бюджетних установ стане суттєве заощадження на енергоносіях та підвищення умов перебування у закладах соціальної сфери

Можливість щорічного скорочення споживання газу бюджетними установами (70-80 тисяч бюджетних установ по всій країні – ред.) в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України оцінюють в 800 кубометрів. «Результатом термомодернізації бюджетних установ стане суттєве заощадження на енергоносіях та підвищення умов перебування у закладах соціальної сфери», – такою бачить ціль начальник управління енергетичного менеджменту та стандартизації Держекономефективності Павло Ладецький.

В 2017 році Україна ухвалила нову Енергетичну стратегію. Її розраховано до 2035 року, утім, укладачі міжгалузевого документу, який є програмним для державної енергетичної політики, обіцяють час від часу уточнювати деякі положення.

Тим часом на місцях, зокрема на Одещині, продовжують чекати на офіційне паливо за стабільними цінами, котрі відповідають доходам, бо за рівнем середньомісячної заробітної плати регіон наразі посідає 6 місце в Україні.