Радіо Свобода Daily: у Мінську спробують домовитися про припинення вогню на Донбасі під час різдв'яно-новорічних свят

Смолій, Лавренчук чи «джокер»?

21 грудня Верховна Рада України планує звільнити голову НБУ Валерію Гонтареву. Це питання тривалий час було на порядку денному – із кінця вересня вона була в неоплачуваній відпустці. Керував НБУ виконувач її обов’язків Яків Смолій. Раніше саме Смолія та голову правління «Райфайзен Банк Аваль» Володимира Лавренчука називали головними претендентами на посаду. Проте призначення ще можуть перенести на наступний рік. Хто очолить НБУ: Яків Смолій, Володимир Лавренчук чи «джокер», чиє ім’я поки не називали? Про це у матеріалі.

Та окрім посади глави НБУ, відкриті також і понад 40 вакансій в уряді та органах виконавчої влади. Не вистачає кваліфікованих кадрів, чи це брак особисто лояльних людей? На це питання ми теж шукали відповідь.

Далі тезово про події на Сході:

У місії ОБСЄ констатували: становище на Донбасі загострилось до надзвичайного рівня.

Російські представники Спільного центру контролю за припиненням вогню залишили Україну.

У Генштабі ЗСУ не виключають наступу противника.

Не менш важливі новини далі

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму.

Речник Порошенка оприлюднив фото «листа Саакашвілі», де висловився за деескалацію ситуації, пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори «з уповноваженим представником».

Журналіст Рахманін заявив, що виявив у своєму кабінеті «жучок».

У Мінську сьогодні Київ спробує домовитися про припинення вогню на період свят і канікул. Це останні цього року переговори Тристоронньої контактної групи

Невідворотно здорова Ірина Заславець

Щотижня Ірина Заславець із телеекранів закликає допомогти тим українцям, які борються зі складними хворобами або потребують трансплантації органів. Її благодійні сюжети допомогли врятувати не одне людське життя й зібрати мільйони гривень. Та ще декілька років тому вона була на місці своїх героїв – вела боротьбу із лімфомою Ходжкіна. Сьогодні вона називає себе «невідворотно здоровою» і присвячує весь свій час допомозі своїм героям. Історією Ірини Заславець ми розпочинаємо цикл матеріалів під назвою «Виліковні» – історії українців, яким врятувала життя трансплантологія.

І два фото дня на завершення.

Пустіть свято у свою душу!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.