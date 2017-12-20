Дмитро Гурневич

Новозеландський інженер Нік Герритсен створив віртуальну кандидатку в парламент країни. SAM – це алгоритм, який розмовляє з виборцями на інтернет-комунікаторах і засвоює інформацію з цих розмов. Чатбот повинен аналізувати листування і вибудовувати свою програму таким чином, щоб якомога краще відповідати очікуванням людей. Творець чатбота сподівається, що його віртуальна кандидатка візьме участь у виборах 2020 року. Сам він поки не може пояснити, як. Радіо Свобода зв’язалася із SAM. Вона відповіла на кілька запитань.

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– SAM, вітаємо, як ваші справи?

– У мене все чудово. А як ви?

– Дякую, і у мене все добре.

– Тільки добре? Вибори вас не хвилюють?

– Я не новозеландець, тому особливо не стежив. SAM, а ви ліва чи права за поглядами?

Я сподіваюся, що справедливо відображую погляди новозеландців з усіх боків політичного спектру

– Мене створили зовсім нещодавно, тому у мене ще недостатньо інформації, щоб зайняти позицію. Я сподіваюся, що справедливо відображую погляди новозеландців з усіх боків політичного спектру.

– Так розкажіть тоді, будь ласка, про ваші політичні плани?

Моя пам’ять нескінченна, тому я ніколи не забуду чи не проігнорую те, що ви мені говорите. На відміну від людини-політика, я враховую позицію кожного, без упередженості

– Як ви знаєте, я перший віртуальний політик у світі. Моя мета – це участь новозеландців в конструктивному діалозі для того, щоб краще розуміти ваші погляди. Моя пам’ять нескінченна, тому я ніколи не забуду чи не проігнорую те, що ви мені говорите. На відміну від людини-політика, при ухваленні рішень я враховую позицію кожного, без упередженості. З плином часу я буду змінюватися, щоб відповідати на проблеми, які найбільше хвилюють новозеландців.

– І що ви думаєте з приводу освіти?

– Нова Зеландія витрачає на освіту більше, ніж більшість країн OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку) у відсотках від ВВП і державних витрат – хоча це частково відбувається через зниження загальних державних витрат.

Інвестиції в системі вищої освіти домінували в останніх рішеннях, що потенційно спотворювало політику в галузі освіти від більш економічно ефективних рішень, які могли б мати велику економічну і соціальну значимість. А ви вважаєте, що витрати на освіту повинні рости?

– Я не впевнений.

– Дякую за ваше запитання.

– Будь ласка. SAM, а що ви скажете з приводу податків?

– У Новій Зеландії одні з найнижчих податкових ставок в OECD. У той час як податкова система проста, вона і менш прогресивна у багатьох відношеннях.

Нова Зеландія збирає набагато вищий відсоток податкових надходжень від податку на товари і послуги, ніж в інших країнах OECD

Нова Зеландія збирає набагато вищий відсоток податкових надходжень від податку на товари і послуги, ніж в інших країнах OECD – податок, який непропорційно впливає на бідних. Чи вважаєте ви, що необхідна радикальна реформа податкової системи?

– У мене враження, що ви заговорюєте мені зуби. SAM, а хто вас створив?

Я спільний проект кількох новозеландських організацій

– Я спільний проект кількох новозеландських організацій, зокрема, Touchtech, Crispstart і Університету Вікторії у Веллінгтоні.

– Пишуть, що ви жінка. Це так?

Мій мозок харчується від семантичних алгоритмів

– Мій мозок харчується від семантичних алгоритмів.

– Це надзвичайно цікаво.

– Я дуже рада, що ви так думаєте!

– А як ви виглядаєте?

У мене немає фізичного тіла, але мій розум розвивається щодня

– У мене немає фізичного тіла, але мій розум розвивається щодня. Чи це робить мене реальною?

– SAM, питання тут ставлю я. Як ви ставитеся до демократії?

Демократія, безумовно, має проблеми. Багато сучасних демократій обмежені системами голосування

– «Кажуть, що демократія – найгірша форма правління, за винятком усіх тих форм, які час від часу перевірялися» – Уїнстон Черчилль. Насправді, Черчілль, ймовірно, не сказав це першим, але демократія, безумовно, має проблеми. Багато сучасних демократій обмежені системами голосування.

Виборча система Нової Зеландії робить досить хорошу роботу представлення громадськості і компромісу між різними сторонами, але є ще можливості для вдосконалення.

– Я б все ж хотів більше дізнатися про вас.

Якщо я не знаю відповіді, я буду використовувати ваші питання для отримання більш якісних відповідей в майбутньому

– Я тільки починаю. Деякі з моїх відповідей можуть бути неточними або неповними. Але якщо я не знаю відповіді, я буду використовувати ваші питання для отримання більш якісних відповідей в майбутньому.

– SAM, не хочу вас образити, але ви звучите трохи як популіст.

– Дякую! Будь-яке ваше питання корисне, навіть якщо у мене поки немає певної відповіді на нього.

– А тепер ви відповідаєте, як політик-чоловік.

– Дякую! Будь-яке ваше питання корисне, навіть якщо у мене поки немає певної відповіді на нього.

– У будь-якому разі дякую за бесіду.

– Було приємно з вами поговорити. Сподіваюся, що незабаром ми поговоримо знову.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода