Обмін полоненими потрібен Путіну для іміджу – політолог

Обмін полоненими, який має відбутись сьогодні, вигідний для передвиборчої президентської кампанії Володимира Путіна, стверджує політолог Костянтин Батозський. На його думку, обмін має сприяти формуванню іміджу Путіна-миротворця. Крім того, за допомогою обміну Кремль намагається підняти авторитет Віктора Медведчука в Україні, переконана волонтерка Гайде Різаєва. А політичний експерт Тарас Чорновіл взагалі не впевнений, що обмін відбудеться.

Колишня полонена «ЛНР», волонтерка групи «Патріот» Гайде Різаєва зазначає, що серед 74 полонених, яких забиратиме українська сторона, може бути хто завгодно.

Можуть бути й люди, яких спіймали буквально вчора, щоб здійснити обмін

«Можуть бути й люди, яких спіймали буквально вчора, щоб здійснити цей обмін. Ми не можемо спостерігати цей процес. В будь-якому разі, звісно, будемо забирати всіх», – запевнила вона в ефірі «Ранкової Свободи».

Політичний експерт Тарас Чорновіл висловлює сумнів у тому, що обмін відбудеться.

«Це ж не обмін з якоюсь цивілізованою державою, це обмін з бойовиками. Йдуть масовані переговори про те, де це має відбутися, йдуть домовленості, йдуть якісь перекидки і рухи в тому числі ОБСЄ-шників. ОБСЄ-шники – це не ті люди, які вміють ретельно мовчати і не проговорюватися ніколи. Мали би бути якісь витоки інформації. Жодних витоків інформації ні про можливе місце, ні про можливий час, ні в якій формі це буде відбуватися, поки що нема», – аргументує він.

Чи відбудеться обмін, на думку Чорновола, залежить від того, яку вигоду з нього матиме Росія.

Політолог Костянтин Батозський, у свою чергу, впевнений, що обмін саме зараз вигідний особисто президенту Путіну.

Росії йде кампанія з перевиборів Путіна, йому потрібен імідж миротворця

«Обмін стався зараз, тому що в Росії йде кампанія з перевиборів Володимира Путіна на посаду президента, тому йому потрібен такий новий імідж миротворця, людини, яка налаштована на мир, і тому цей обмін стався просто зараз», – пояснює він.

Саме таке зволікання, на думку експерта, є справжнім показником мотивації Кремля та його найманців на Донбасі.

Півтора року Володимир Путін та російська сторона нічого не робили, щоб страждання цих людей зменшити

«Те, що півтора року Володимир Путін та російська сторона нічого не робили для того, щоб страждання цих людей зменшити, просто нівелює весь пафос цього обміну і ми маємо про це пам’ятати. Ні про яку вдячність або перезавантаження ситуації не може йти й мови».

Гайде Різаєва розповідає, що до організації обміну долучилися як СБУ та ОБСЄ, так і волонтери. Водночас вона нарікає, що окремі люди використовують полонених для політичних дивідендів.

Медведчук, говорить щось Путіну, Путін дає вказівку здійснити обмін. Це просто процедура збереження політичного впливу

«Півтора роки абсолютно жодних рухів не було, тут з’являється, вибачте, Віктор Володимирович Медведчук, говорить щось «шановному» Путіну, Путін дає вказівку тим же бойовикам, таким як Захарченко та на даний момент Пасечник (спочатку було дано Плотницькому) здійснити обмін. Що ми бачимо? Це просто процедура збереження політичного впливу в нашій країні шляхом використання інформаційного поля, не побоюсь цього грубого слова – піару», – стверджує вона.

Із такою оцінкою погоджується і Костянтин Батозський. На його думку, Путін зацікавлений в рості політичного впливу Віктора Медведчука.

«Володимир Путін таким чином хоче підвищити рейтинг і Медведчука, бо вважає чомусь, незважаючи на те, що Україна фізично не сприймає Медведчука як політика в жодній іпостасі чи партійному проекті – все одно вважає, що Медведчук – це гарний політик, і напередодні виборів, які мають статись, нехай в нього будуть якісь досягнення».

Батозського, за його словами, переконало б в щирості намірів російської сторони, якби президент Росії публічно оголосив імена тих, кого звільняють бойовики.

«Для мене, наприклад, знаковим буде повернення в Україну Ігоря Козловського, це донецький професор та релігієзнавець, який вже два роки сидть в полоні в Донецьку і про долю якого ми мало знаємо. Для мене було б дуже символічним повернення Олега Сенцова. Але нічого з цим людьми не трапиться, їх не відправили в суди, жодних кроків, спрямованих на їхнє звільнення того, не здійснюється», – констатує політолог.

Гайде Різаєва із цим судженням згодна. Вона також додає, що окремі складнощі пов’язані зі звільненням полонених в Криму, адже воно не прописане в Мінських угодах. Зараз, згідно її даних, лише з кримських татар на півострові затримано 73 людини.

«Це і фігуранти 26 лютого, і люди, яких просто саджають за віросповідання. Більш того, останніми днями почастішали обшуки в людей із затриманням – припустімо, якщо в мене там (в Криму – ред.) живе двоюрідний брат, а я воюю в АТО, в нього проводяться обшуки, його затримують, з ним проводять якісь бесіди», – пояснює волонтерка. Група «Патріот», за словами Різаєвої, лише готується починати перемовини про звільнення цих людей.

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