Радіо Свобода Daily: В окупованому Сімферополі заспівали українські колядки

Українські колядки у Сімферополі

Розпочнемо з непересічної для окупованого Криму події. На площі Леніна в Сімферополі, під новорічною ялинкою, в день Різдва Христового встановили вертеп. Кілька українських колядок виконав церковний хор, а потім міський хор художньої самодіяльності в російських національних костюмах. Пересвідчитись у цьому можна, переглянувши відео.

«Ми співали і співали б колядки українською, але нам вони (організатори вистави – ред.) сказали, що українською треба виконати тільки дві колядки», – сказала кореспонденту сайту Крим.Реалії одна з хористок.

Різдво на фронті

Різдвяні свята – «гаряча пора» і для військових капеланів, які служать урочисті Служби Божі всюди, де перебувають українські вояки. Капелан отець Микола (Мединський), який представляє УГКЦ, уже вчетверте святкує Різдво Христове з оборонцями України, спілкується з ними та їхніми рідними, налаштовує на позитив і добро. Про роль релігії, про капеланство, про духовну оборону України – у розповіді отця Миколи Радіо Свобода.

Що робити з «канонічним» Московським патріархатом?

Випадок, який стався у Запоріжжі, коли священики УПЦ (Московського патріархату), фактично філії Російської православної церкви, відмовилися відспівувати трагічно загиблу дитину, викликав чималий резонанс у суспільстві. Під стінами місцевого храму, розташованого в районі Малого ринку Запоріжжя, пройшла стихійна акція протесту, учасники якої принесли іграшки до церкви. Приводом до протесту стала поява в соцмережі інформації про напад невідомих чоловіків на двох учасників АТО, коли ті виходили з території храму, де поклали іграшки в рамках акції #принесиляльку.

Свою думку з приводу скандалу та загалом УПЦ (Московського патріархату) висловив у статті проректор Острозької академії Петро Кралюк. «Історія Російської православної церкви – це постійне ігнорування й порушення православних канонів… Але ця проблема значною мірою творилася руками української влади при мовчазному потуранні української спільноти. Певно, нинішній владі пора подумати про вирішення православної проблеми в Україні», – зазначає він. Повна версія статті тут.

Тепер коротко про події у світі.

Президент Франції Емманюель Макрон поклав вінок до офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo у третю річницю вбивства співробітників журналу ісламістськими бойовиками.

Іранські ЗМІ повідомили, що колишнього президента цієї країни Махмуда Ахмадінеджада затримали за підтримку антиурядових протестів, які тривають вже тиждень.

А у США хвиля крижаного арктичного повітря вкрила східне узбережжя та середній захід. Температура в Нью-Йорку і Бостоні досягла мінімуму мінус 13 градусів за Цельсієм.

Облисіла ялинка в Римі

І на завершення історія новорічної ялинки у Римі, яка обсипалася завчасно. Дерево було доставлено в Рим із північної Італії і обійшлося міському бюджетові в 58 тисяч євро. Та згодом ялинку визнали «такою, що втратила ознаки життя». Серед римлян поширився жарт, що такий діагноз цілком відповідає умовам життя в італійській столиці. У ялинки вже з’явилася навіть власна сторінка в «Твіттері». В одному з постів мовиться: «Мене можуть помістити до музею – на заздрість Караваджо».

У разі, якщо план перемістити «облисілу ялинку» до музею сучасного мистецтва зірветься, міська влада Рима має «план Б» – пустити дерево на будівництво невеликого дерев'яного будиночка, де матері-годувальниці зможуть сховатися зі своїми немовлятами. Або, інший варіант, виготовити з ялини тисячі олівців для міських шкіл.

Ми ж бажаємо: нехай Ваш святковий настрій ніщо не зможе зіпсувати! Приємно проведіть цей ще один вихідний день. До зустрічі завтра!

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