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В 2017 году сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата в Украине впервые стало больше, чем Московского патриархата. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова. Как так вышло – несмотря на 2,5-кратное превосходство УПЦ (МП) в количестве приходов? Какая религиозная ситуация складывается в Украине на 2018 год? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили завотделом истории религии и практического религиоведения Института философии НАНУ, профессор Людмила Филипович и старший научный сотрудник Отдела религиоведения Института философии имени Григория Сковороды НАН Украины Вита Титаренко.

– Людмила, в недавнем интервью вы рассказали, что сторонников УПЦ (Московского патриархата) в прошлом году чуть ли не впервые за годы независимости стало меньше. Как так вышло, если по статистике у Московского патриархата в 2,5 больше приходов?

Людмила Филипович: Это результаты исследования, которые провел Центр Разумкова. Видимо, это связано с тем, что церковь себя не вписала в тот социальный контекст, в котором Украина находится последние 4 года. Она и раньше не очень вписывалась.

Военные действия на Востоке, аннексия Крыма поставили очень много вопросов перед людьми, которые принадлежат к этой церкви. А церковь не находит ответов

Меня это очень волнует, поскольку церковь должна быть востребованной. А это первые звоночки про то, что авторитет церкви падает и появляется вопрос, какая другая структура сможет удовлетворить потребности верующих людей, которые отходят от церкви, не понимают ее.

Я думаю, что церковь должна быть более контекстуальна, должна слышать народ. Военные действия на Востоке, аннексия Крыма поставили очень много вопросов перед людьми, которые принадлежат к этой церкви. А церковь не находит ответов.

​– В чем Московский патриархат не вписался?

Церковь не считает это войной, называет гражданским конфликтом, стоит на позициях, которые демонстрируют не проукраинские силы

​Людмила Филипович: У церкви должна быть внятное разъяснение позиции по ряду вопросов. Это касается оценки конфликта на Востоке Украины.

До сих пор церковь не считает это войной, называет гражданским конфликтом, тем самым стоит на позициях, которые демонстрируют не проукраинские силы.

Точно так же это касается аннексии Крыма. Церковь называет это возвращением Крыма в свою бывшую российскую гавань

При этом она ссылается на политику нашего государства, которое так и не признало войну, а называет это антитеррористической операцией.

Точно так же это касается аннексии Крыма. Церковь называет это естественным возвращением Крыма в свою бывшую российскую гавань.

Плюс, неуважения к идеалам и ценностям, которое исповедует украинское общество последние четыре года.

Революция достоинства. Они считают, что это государственный переворот

​– Например?

Людмила Филипович: Например, Революция достоинства. Они считают, что это государственный переворот. При этом, не видя, что в эти процессы было задействовано большое количество людей, которые хотели трансформаций и активно принимали в этом участие.

Тех, кто считает, что УПЦ должна остаться частью Московского патриархата – 7,7%, в 2010 году это было 22%

​Вита Титаренко: Церковь не существует сама по себе. Это сообщество людей, которые исповедуют определенную религию. Касательно изменения акцентов и приоритетов, Центр Разумкова относительно будущего единства православия проводили исследование, насколько эта ситуация изменилась с 2010 года. Сегодня 29% респондентов считают, что церкви должны объединиться вокруг Киевского патриархата, в 2010 году это было 16%. А тех, кто считает, что УПЦ должна остаться частью Московского патриархата – 7,7%, в 2010 году это было 22%.

Единственное, что инерция общества достаточно сильная и людей, которые индифферентно относятся к этому вопросу – 40%.

– Мы сейчас говорим о таком дележе паствы между Киевским патриархатом и Московским патриархатом, в то время, как популярности набирает протестантизм?

Вита Титаренко: Не совсем правильно. Протестантизация – процесс, который характерен для всей глобальной религиозной картины мира. Протестанты и харизматы с 20-го столетия увеличили свое количество до полумиллиарда. И то, что Украина в какой-то степени протестантизируется, не является глобальным трендом, поскольку православие является доминирующим в Украине.

​– Что должны знать и не знают прихожане Московского патриархата?

Людмила Филипович: К сожалению, они мало что знают. Мы проводили исследование и общались с семинаристами. Столкнулись с тем, что будущие священники сами многого не знают. А обычный прихожанин разбирается еще хуже и не понимает всех тонкостей вероучения. Человек же приходит в церковь не за политикой.

– А церковь в страну приходит за политикой?

Враждебность или опасность происходит не от церкви, как от институции, а от тех людей, которые представляют интересы церкви

​Людмила Филипович: Бывает по-разному, там же есть разные люди. Кто-то абсолютно ориентирован на политику, а есть люди, которые видят идеалом существования монашеский способ.

Эта враждебность или опасность происходит не от церкви, как от институции, а от тех людей, которые представляют интересы церкви. Поэтому тут нужно говорить о конкретных людях и конкретных случаях.

– Вита, многие называют УПЦ (Московского патриархата) гибридным оружием России в нынешней ситуации. Согласны ли вы с этим и почему?

Вита Титаренко: Я бы немного иначе сформулировала вопрос. Религиозный, политический и фактор безопасности очень тесно сплелись в наших условиях в Украине, отрицать эту ситуацию было бы неправомерно. Другое дело, так огульно обвинять церковь тоже неправильно, хотя церковь может стать элементом манипуляции. Если бы церковь Московского патриархата более четко выражала свою позицию, более четко реагировала на конкретные события, было бы меньше оснований для тотального обвинения церкви и навешивания ярлыков.

​– У российской церкви есть некоторая форма власти, она много навязывает, как сказал иерарх, так и будет. А в киевской церкви происходит иначе, идет религиозная инициатива снизу.

В Украине другая природа веры.

​Людмила Филипович: В Украине другая природа веры. Мне нравится сравнение, которое сделал историк Ярослав Грицак. Он сказал, что у нас очень слабое государство, но сильное гражданское общество. В России наоборот.

Слушательница: Расскажите, пожалуйста, об истории вхождения Московского патриархата в Украину.

Людмила Филипович: Московский патриархат появился в 1448 году, это была самопровозглашенная автокефалия, которая была признана в конце 16-го столетия и то, не каноничным способом. Это было связано с социальным, экономическим и политическим развитием Московского государства.

– Якобы такая же раскольническая церковь, как сейчас, Киевский патриархат.

Не им нам рассказывать, как церковь должна появляться каноничным путем. Мы точно знаем, что крещение произошло тут, в Киеве

​Людмила Филипович: Да. Так что не им нам рассказывать, как церковь должна появляться каноничным путем.

Мы точно знаем, что крещение произошло тут, в Киеве в реке Почайне, которую наконец нашли. Никто у нас не заберет первенства в процессе приобретения новой идентичности и новой духовности, которое произошло в 988 году.

Пусть себе московская церковь живет, но автономно и отдельно от нас

Пусть себе московская церковь живет, но автономно и отдельно от нас. А мы должны добиваться, чтобы украинская православная церковь была признана полнотой всего вселенского православия.

Наши пути разошлись в 1991 году и тут церкви должны определиться, с каким они народом

Взаимоотношения, которые складываются между русской православной церковью и украинской – не очень простые.

Без сомнения, многие иерархии этой церкви являются воспитанниками русского православия. И Филарет воспитанник русского православия. Более того, он претендовал на патриарха всей русской православной церкви.

Но наши пути разошлись в 1991 году и тут церкви должны определиться, с каким они народом.

​– Ученый Владимир Горбулин говорил, что следующий год будет годом роста откровенного фашизма и религиозного фундаментализма в России. Эти процессы дадут настоящие плоды к 2024 году. Согласны ли вы с оценками нынешней Русской православной церкви как фундаменталистской? И к чему это может привести?

Вита Титаренко: Это очень обширно. Прогнозировать Русскую православную церковь нужно в параллели с теми процессами, которые проходят в первую очередь в России. Срощенность государственной и религиозной власти в России, и не видно тенденций к послаблению.

Касательно фундаменталистских настроений в Украине – вопрос достаточно открытый, потому что эти настроения могут быть волнообразными, под влиянием какой-то ситуации. Но на такую длительную перспективу сейчас говорить сложно.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)