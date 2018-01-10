У Дніпрі правоохоронці зареєстрували інцидент у соборі УПЦ (МП) – поліція

Інформація про інцидент, який стався в Свято-Троїцькому кафедральному соборі УПЦ (Московського патріархату) в Дніпрі 6 січня, зареєстрована в журналі єдиного обліку Шевченківського райвідділу поліції. Про це Радіо Свобода повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

За даними з поліції, на місце інциденту виїздили співробітники райвідділу, вони зафіксували відсутність матеріальних збитків та пошкоджень у храмі. Водночас у поліції поінформували, що листівки, які в будівлі церкви розкидали невідомі, вилучені.

У Дніпропетровській єпархії УПЦ (МП) 10 січня Радіо Свобода повідомили, що про зрив служби не йдеться: невідомі зайшли до храму близько 14:00, коли там не було богослужіння, а перебувало лише кілька вірян, які ставили свічки. «Зараз цим займаються правоохоронні органи», – сказали в єпархії, зазначивши, що не даватимуть оцінку діям невідомих.

Відповідальність за акцію в кафедральному соборі УПЦ (МП) в Дніпрі взяла на себе незареєстрована організація «Ліга Сходу». Як підтвердили в організації, 6 січня вдень активісти, прізвища яких не розголошуються, зайшли в собор, розкидали листівки й оприлюднили звернення.

Відео своїх дій активісти потім подали на YouTube, назвавши його «Невідомі зірвали службу в УПЦ МП». На кадрах видно, як люди, чиї зображення розмиті,читають слова з Євангелія про те, як Ісус Христос виганяв торговців з храму, і вигукують: «Торговці Богом». Після цього вони розкидають листівки і виходять.

У коментарі Радіо Свобода в організації повідомили, що зробили це у відповідь на інцидент за участю представників УПЦ (МП) у Запоріжжі. «Цією акцією ми відреагували на подію, що трапилась у Запоріжжі. Одразу хочемо зазначити: ми не є противниками церкви як такої… І ми всіляко підтримуємо проукраїнську церкву й стоїмо на засадах її захисту. Але церква Московського патріархату ніяк не є проукраїнською, більше того, вона є проросійською, ми всі пам’ятаємо висловлювання патріархів МП щодо Криму та війни в Україні. Те, що трапилось у Запоріжжі, було останньою краплею», – зазначили в «Лізі Сходу».

Російський богослов Андрій Кураєв вважає, що священики Запорізької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) порушили канони, коли відмовилися відспівувати трагічно загиблого хлопчика.



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