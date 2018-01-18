(Друкуємо мовою оригіналу)

17 января в Брюсселе прошло заседание Военного комитета НАТО, на котором присутствовал глава украинского Генштаба Виктор Муженко. По его словам, каждая страна альянса выражает свою поддержку. Также он сообщил, что уже есть соответствующая процедура получения противотанковых ракетных систем от США. Насколько в этом году Украина приблизится к НАТО? Стоит ли украинскому правительству работать над сближением с альянсом? И как члены альянса относятся к Украине? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали начальник отдела сотрудничества с международными организациями департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Украины Петр Канана, руководитель международных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Виталий Мартынюк и корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виталий Еремица.

– Петр, Вы были на круглом столе, на котором обсуждались реперные точки в сотрудничестве Украины и НАТО в 2018 году, о чем говорили и чего стоит ожидать?

Петр Канана: В связи с тем, что организация Североатлантического договора, которая по первым буквам английского названия имеет аббревиатуру НАТО, работает планово, спокойно, целеустремленно. В этом году прогнозы, что сама организация будет также планово работать, а Украина должна наконец привыкать к такому ритмичному виду работы.

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С точки зрения ранее принятого документа о приближении цели вступления Украины в НАТО «Годовые национальные программы», в этом году будет очередной цикл нашего взаимодействия с альянсом.

Главные события, которые мы ожидаем в этом году – саммит НАТО в Брюсселе, а также работа на уровне пяти рабочих групп, что дает возможность обмениваться мыслями и проверять, как реализуются наши общие планы.

На круглом столе договорились встретиться 17 января 2019 года, чтобы подбить итоги уже 2018 года.

– А в чем конкретно ожидается эффект от сотрудничества с НАТО? И как все сейчас идет, есть ли прогресс?

Курс на вступление в НАТО определен законодательно

​Петр Канана: Прогресс опирается на конкретную основу. Курс на вступление в НАТО определен законодательно. С использованием помощи советников стран-членов НАТО и непосредственно самой организации был подготовлен стратегический оборонный бюллетень, в котором определены пять стратегических целей. Для реализации этих целей в Министерстве обороны создан комитет реформ, в котором совместно работают представители структурных подразделений Министерства обороны, Вооруженных сил, а также парламентарии, волонтеры и советники стран-членов НАТО и самого альянса. Вот такое объединение позволяет не только уточнять планы, но и отслеживать их выполнение.

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– Вы сказали, что законодательно уже закреплено движение Украины в Североатлантический альянс, что утверждено в оборонном бюллетене. Как к этому относится сам альянс? Есть какие-то сигналы из альянса, что есть одобрение такого курса?

Со стороны альянса всегда приветствуется любое движение в сторону улучшения жизни, условий труда граждан

​Петр Канана: В широком смысле слова, альянс, начиная с 1991 года, всегда относился позитивно к тому, чтобы страны бывшего Варшавского блока, бывшей советской империи становились демократичными, чтобы во главу своей деятельности руководство этих стран, в том числе и Украины, поставило права человека, развитие человеческого потенциала. Поэтому со стороны альянса всегда приветствуется любое движение в сторону улучшения жизни, условий труда граждан.

– Виталий, как Вы оцениваете такое движение в сторону НАТО? Стоит ли акцентировать на этом внимание?

​Виталий Мартынюк: Оцениваю положительно. И стоит акцентировать внимание, хотя бы потому что инициатива о членстве должна исходить от Украины.

Сначала нужно было не просто заявить о желании вступления, а зафиксировать в нормативно-правовом поле. Эта фиксация является очень положительным моментом. И теперь мы можем апеллировать к альянсу по поводу нашего членства.

Также есть финальная декларация Бухарестского саммита НАТО 2008 года, где было зафиксировано, что Украина и Грузия будут членами альянса без уточнения деталей.

Грузия пошла немного вперед, и в последних документах альянса разного уровня отображается, что Грузия рассматривается как кандидат, а в документах о расширении альянса Украина не упоминается. То есть, мы в таком пассиве.

Я это связываю только с уровнем готовности стран. Все-таки Грузия раньше начала и добилась больших успехов в процессе внутреннего реформирования и в приведении страны вооруженных сил к стандартам альянса. У нас этот процесс идет активно, но мы немного отстаем.

Петр Канана: На самом деле на Бухарестском саммите были уточнения по поводу Украины и Грузии: декларация, в которой говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО, также содержал постановку задач министрам иностранных дел изучить этот вопрос на встрече в декабре 2008 года. Так как Украина просила ПДЧ (План действий по членству в НАТО), то министр иностранных дел принял решение дать Украине возможность использовать такой инструмент, которым является «Годовые национальные программы» для подготовки страны ко вступлению в НАТО.

В 2009 году было дописано дополнение к Хартии, а в 2010 году у нас поменялся президент, который был полностью управляем из Москвы. Движение в сторону альянса временно притормозилось.

Единственное, что мы должны сказать спасибо министру иностранных дел, который был при Януковиче – Константину Грищенко, продавил закон об основах внутренней и внешней политики. В этом законе по поводу НАТО было написано, что Украина совершает конструктивное партнерство. Тогда у нас появилась основа, а теперь наконец определена цель – вступление в НАТО.

– Виталий, Вы были на заседании военного комитета НАТО. Что важного было сказано?

Виталий Еремица: Анализировали, что происходит на Донбассе и как продвигается укрепление украинских вооруженных сил и их переход на стандарты НАТО. При этом глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что в понимании представителей альянса есть возвращение Украине оккупированных территорий и в то же время отражение агрессии – тесно связано с укреплением и реформированием ее армии.

Глава Генштаба Украины Виктор Муженко констатировал, что на заседании было четко понятно, что каждая страна альянса выражает свою поддержку. Турция выступила за то, чтобы развивать новые направления сотрудничества с Украиной. Турция теперь будет заниматься помощью с логистикой в украинских Вооруженных силах.

Также при общении с журналистами Муженко сказал, что комментарии относительно получения более старого вооружения вместо противотанковых ракетных систем, как «Джавелин», не соответствуют реальности. Уже есть соответствующая процедура получения оружия, но она проходит не так быстро. Должны быть проведены обследование готовности принимать такое оружие, безопасность ее хранения и так далее. Это может занять от двух месяцев до полугода.

Также глава Генштаба сообщил, что в ВСУ идет подготовка к использованию этого вида оружия украинскими военными, точно так же производится ряд организационных мероприятий для создания военных структур, которые и будут оснащены этими противотанковыми ракетами.

– Виталий, что значат слова поддержки в политическом плане?

Альянс придерживается территориальной целостности и суверенитета Украины, страны альянса не признают и не будут признавать аннексии Крыма, также не будут признавать образования на территории Украины

​Виталий Мартынюк: Альянс придерживается территориальной целостности и суверенитета Украины, страны альянса не признают и не будут признавать аннексии Крыма, также не будут признавать образования на территории Украины, так называемые «ЛНР» и «ДНР».

С их позиции Украина является государством в территориях, включая весь Донбасс и весь Крым. И это – мощный сигнал на международно уровне от влиятельной международной организации как НАТО.

– Со времен российской агрессии политика НАТО пересматривается, в Восточную Европу переброшены новые бригады. Какую роль играет Украина в этой оборонной политике? Рассматривают ли в странах НАТО Украину как последний рубеж Европы?

Виталий Мартынюк: Украина не может играть непосредственную роль в обороноспособности стран НАТО, потому что не является ее членом, она не может быть включена в планы.

Альянс действительно изменил планы и вернулся к политике сдерживания. Были развернуты подразделения альянса в трех странах Балтии, в Польше и в Румынии. Были созданы многонациональные штабы. Подготовлена основа в случае необходимости для разворачивания сил НАТО на Восточном рубеже.

Касательно Украины, хотя она не может быть включена в планы НАТО, де-факто Украина сдерживает российскую агрессию на Востоке Европы.

Если бы Россия достигла своих целей, активизированных в 2014 году, то неизвестно на ком бы сейчас сосредоточила свое дальнейшее внимание по продолжению агрессии.

Петр Канана: Страны-члены НАТО полностью поддерживают Украину. С начала войны России против Украины НАТО в 2014 году предложило помощь, определив по запросу Украины трастовые фонды, в рамках которых будет даваться помощь. В 2016 году на саммите НАТО приняло комплексный пакет помощи Украине для того, чтобы Украина проводила реформы.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)