«Опоблок» затягує визнання Росії агресором – Фірсов

​«Опозиційній блок» виступив проти підписання законопроекту про реінтеграцію Донбасу, аби відтягнути визнання Росії агресором, переконаний колишній народний депутат Єгор Фірсов. Натомість сам законопроект хоч і корисний, але не визначає процесу повернення окупованих територій, зазначає він. У свою чергу заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука додає: законопроект має декілька позитивних новацій, проте неузгоджений з Кримінальним кодексом.

Депутати від «Опозиційного блоку» виступили проти закону про реінтеграцію Донбасу, оскільки, на їхню думку, він суперечить міжнародним домовленостям, сказав голова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.

Ухвалення цього законопроекту призведе до порушення міжнародних угод на шляху дипломатичного вирішення конфлікту

«Громадяни України на перше місце у вирішенні проблем ставлять питання завершення конфлікту на сході і повернення територій до України. Наша фракція вважає, що ухвалення цього законопроекту не вирішує цього питання. Більше того, його ухвалення призведе до порушення всіх міжнародних угод і домовленостей, які має наша країна на шляху дипломатичного вирішення конфлікту», – заявив народний депутат.

Колишній народний депутат (сьомого та восьмого скликань) Єгор Фірсов, коментуючи таке рішення «Опоблоку», вбачає іншу мотивацію.

Рішення «Опоблоку» – це відверте затягування процесу. Вони намагаються затягнути і якось зірвати процес визнання Росії агресором

«Рішення «Опоблоку» – це відверте затягування процесу. Давайте називати речі своїми іменами: вони, як відверті агенти Кремля в парламенті, просто намагаються затягнути і якось зірвати процес визнання Росії агресором на законодавчому рівні», – заявив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Він висловлює сподівання, що закон все ж таки ухвалять, однак вказує на те, що документ не зовсім відповідає своїй назві.

Законопроект називає речі своїми іменами. Він називає Росію агресором, покладає на неї відповідальність

«Адміністрація президента називає його таким, який фіксує, регулює якимось чином деокупацію, але це не є так. Цей законопроект просто фіксує і називає речі своїми іменами. Він називає Росію агресором, покладає на неї відповідальність і так далі», – пояснює різницю колишній парламентар.

На переконання Фірсова, на законодавчому рівні можна визначити лише засадничі принципи реінтеграційного процесу, тоді як сам він потребує подальшої деталізації.

Реінтеграція – це інформаційна політика, це нова економічна політика стосовно Донбасу

«Реінтеграція – це інформаційна політика, тобто робити свою політику таким чином, щоб меседж від українських телеканалів, українських ЗМІ доходив до окупованої території, на жаль, зараз такого немає. Реінтеграція – це також нова економічна політика стосовно Донбасу», – перераховує він.

Фірсов також робить акцент на питанні подальшої відповідальності для громадян України, які опинились на окупованій території.

Ми даємо відповіді, чи будемо саджати чиновників, які працюють на «ЛНР» та «ДНР», підприємців? Ні

«Тобто, ми даємо відповіді, чи будемо саджати чиновників, які працюють на так звані «ЛНР» та «ДНР», підприємців, які сплачують «податки» до «бюджетів» «ЛНР» та «ДНР»? Ні, а мають бути дані відповіді на ці запитання. Щоб ми чітко сказали: людей, які брали в руки зброю та здійснювали тяжкі чи особливо тяжкі злочини, ми точно, незважаючи на будь-які минулі та майбутні домовленості, будемо карати за це, всіх інших – чиновників, вчителів і так далі – прощаємо і таким чином даємо меседж людям, які живуть на тій території фактично в інформаційній ізоляції», – пояснює політик.

Політолог Кирило Сазонов переконаний, що з новим законом Україні буде легше відстоювати свої інтереси і на міжнародній арені, і на фронті.

Ухвалення законопроекту не лише дає козир до рук дипломатам. Тепер відповідальність за все, що там відбувається, несе окупант

«Це (ухвалення законопроекту – ред.) не лише дає козир до рук нашим дипломатам на переговорах у світі. Це зовсім інше ставлення до Росії у міжнародних організаціях та з боку наших західних партнерів. Друге, не менш важливе, – визнання території окупованою. Тепер відповідальність за все, що там відбувається, несе окупант», – коментує експерт.

Коментуючи зміст документу, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука відзначає, зокрема, фіксацію права власності на майно на непідконтрольних територіях.

Оформлена неналежним, відповідно до українського законодавства, чином – зміна права власності не визнається

«І приватна власність, і власність юридичних осіб, яка була змінена, але оформлена неналежним, відповідно до чинного українського законодавства, чином – така зміна права власності не визнається. Це дуже важливо, особливо для тих жителів Донеччини та Луганщини, які покинули окуповані території», – зазначає чиновник.

Відповідно до законопроекту, всі документи, видані угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», є недійсними, окрім «свідоцтв» про народження та смерть. Це, на думку Туки, також позитивний момент.

Документи визнані на рівні закону, це спростить процедуру батькам отримати всі права для своєї дитини

«Справа в тому, що ми вже півроку разом із Міністерством охорони здоров’я та Червоним Хрестом розробляли листівку для того, щоб якимось чином спростити процедуру набуття українського громадянства новонародженим діточкам на окупованих територіях. Зараз ці документи вже визнані на рівні закону, це значно спростить процедуру батькам отримати всі права для своєї новонародженої дитини», – впевнений він.

Георгій Тука підкреслює, що, хоча Росія, відповідно до законопроекту, визнана агресором, Україна все ще має зобов’язання щодо своїх громадян на окупованих територіях.

До мінусів законопроекту заступник міністра відносить можливі бюрократичні складнощі – наприклад, із переліком населених пунктів в регіоні, які зараз контролює українська влада. За словами Туки, з моменту укладання цього списку кількість таких населених пунктів збільшилась.

Остаточний варіант переліку населених пунктів перебуває на узгодженні в Кабінеті міністрів вже сьомий місяць

«Остаточний варіант переліку населених пунктів перебуває на узгодженні в Кабінеті міністрів вже практично сьомий місяць. За цей час деякі населені пункти вже змінили назву в ході декомунізації, деякі населені пункти змінили приналежність до районів. На жаль, така ситуація може статись і з переліком тих населених пунктів, які мають бути в зоні так званої безпеки», – припускає він.

Крім того, Георгій Тука звертає увагу на те, що законопроект передбачає кримінальну відповідальність для осіб, які беруть участь у збройній агресії з боку Росії або працюють в окупаційних «адміністраціях».

«На сьогоднішній день жодна з цих криміналізованих нині статей у нас в Кримінальному кодексі не присутня. Треба, вибачте, або змінювати Кримінальний кодекс, вносити якісь інші правочини», – констатує чиновник.

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