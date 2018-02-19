Прага зібрала ліки для військового шпиталю в Києві

Руку допомоги пораненим в Україні ветеранам вирішили подати в чеській столиці. У рамках благодійного проекту «Подай руку Україні» відбулася чергова благодійна акція у вигляді ток-шоу, на яку було запрошено відомих чеських акторів та гумористів Естер Кочічкову та Домініка Гержмана Лева. Замість звичайного квитка глядачів попросили принести ліки від болю, застуди та кашлю, які найближчим часом будуть передані до Київського військового госпіталю.

Благодійний вечір пройшов затишно, майже в інтимній атмосфері, під дахом найвищої празької дзвіниці – Їндрішської вежі. Незважаючи на організаційний підтекст акції (допомога пораненим військовим в Україні у війні з Росією), цю політичну тему організатори вирішили все ж таки не чіпати.

Ростислав Прокоп’юк, який тривалий час влаштовує благодійні акції і концерти на підтримку українських військових, запросив на своє, третє за рахунком, ток-шоу відомих у Чехії гумористів. Його метою було саме розважити чеських глядачів.

На цей раз відома чеська співачка й ведуча Естер Кочічкова та стендап- комік Домінік Гержман Лев не мали запланованої програми і не розповідали зі сцени завчені жарти. Завдяки формату зустрічі вони мали можливість торкнутися теми стосунків між чоловіком і жінкою, поділитися власним досвідом кар’єрних та особистих невдач.

Відвертими розмовами чеських знаменитостей організатор хотів віддячити гостям акції, які прийшли й пожертвували ліки.

Я не хотів просто зібрати від ліки – я хотів ще подякувати чимось. І я подякував своїми гостями

«Перший концерт у Гібернії минулого року був їхній авторський концерт. Людину-актора, її душу, її життя, зі сцени театру або з екрану ви не зрозумієте. А я придумав таку форму, щоб вони розповіли трошки про себе. І от багато цікавих речей, якими вони поділились, – це більше, ніж просто монологи. Глядачі гарно провели час і щось, сподіваюсь, для себе візьмуть. Я не хотів просто зібрати ліки – я хотів ще подякувати чимось. І я подякував своїми гостями», – розповів організатор Ростислав Прокоп’юк.

Чеські шоумени й знаменитості з ним співпрацюють уже не вперше. Минулого року актори популярного комедійного шоу «Навстоячки», що є аналогом американського Stand up comedy, разом з іншими чеськими й українськими співаками прийшли підтримати Україну. Гроші, отримані з продажу квитків, пішли на допомогу в лікуванні й реабілітації важкопораненому українському воякові з Ковеля.

Те що ми можемо своєю маленькою роботою бути хоч трохи корисними – для нас це є приємним викликом

«Людські страждання не знають меж. Я знаю, що проблема вірусу грипу зараз актуальна не лише в Чехії, але й в інших сусідніх країнах. Те, що ми можемо допомогти, надіслати ліки до України, своєю маленькою роботою бути хоч трохи корисними, для нас це є приємним викликом», – поділився враженнями після події актор і учасник Домінік Гержман Лев.

Довіра до справи Ростислава Прокоп’юка викликала бажання брати участь у його заходах і в чеської співачки й відомої ведучої Естер Кочічкової.

Про українські проблеми під натиском нинішнього політичного стану в Чехії поступово забувають.«В Америці Трамп, у нас своїх проблем теж вистачає. Думати про Україну, коли тут зараз своя ганьба, просто неможливо. Такі події, як сьогодні, – це лише один із можливих варіантів, як про це нагадати. Тут у людей, прямо під носом, розростається диктатура, і всім байдуже, як байдуже щодо нового прем’єра, колишнього працівника спецслужб, наприклад. На офіційному рівні нічого не відбувається. Що ще нам залишається? Така наша підтримка – це найменше, що ми можемо зробити», – сказала чеська співачка й ведуча Естер Кочічкова.

Свою вдячність за допомогу Україні висловив посол України в Чехії Євген Перебийніс, який приніс грамоти подяки для гостей і відзначив їх за благодійність.

Проведена зустріч буде виконувати свою місію і після її завершення, переконані організатори. У відео з події, яке згодом опублікують на «Ютубі», охочі зможуть отримати детальнішу інформацію щодо збору ліків і надати необхідну допомогу.