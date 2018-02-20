Тренер олімпійського чемпіона Енвер Аблаєв: про перемогу, сім’ю та Крим

Інна Аннітова

Український лижний акробат Олександр Абраменко завоював першу олімпійську нагороду в історії українського фристайлу. Це золото стало першим для України на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Своє місце на п’єдесталі українець «кував» разом із наставником – єдиним сьогодні кримським татарином, який представляє цей вид спорту в Україні.

Тренер українського олімпійського чемпіона Енвер Аблаєв народився в Узбекистані, почав свою кар’єру як спортивний гімнаст у сім років. Пізніше він присвятив професійне життя зимовому видові спорту. Так склалося, що зі спортивної гімнастики Енвер разом із тренером перейшов на фристайл, а вже до 16 років із сім’єю опинився в Україні.

«Ми всією командою переїхали до України, тут я продовжував працювати як спортсмен, ну а тепер – і як тренер. На Закарпатті була наша основна база, нас туди одразу закинули, і так склалося, що я там поки й залишаюся», – згадує переїзд тренер чемпіона.

Під українським прапором Аблаєв як учасник став переможцем Кубка світу з фристайлу, що проходив в Італії, в містечку Мадонна-ді-Кампільо (2005 рік). Після того доля привела майстра спорту міжнародного класу до тренерської кар’єри, в Пхьончхан досвідчений спортсмен приїхав як головний тренер збірної України з фристайлу.

Зараз мама у Криму, ну, а я не був там з 2014 року

«Ми довго йшли до цієї медалі. На багатьох Олімпійських іграх ми були близькі до цієї нагороди у фристайлі: в Нагано 1998 року стали четвертими, в Солт-Лейк-Сіті взяли п’яте місце, в Турині були 11-і, в Сочі зайняли шосту позицію, але все ніяк не могли підібратися до п’єдесталу. А зараз все склалося так, що медаль наша, й одразу золото», – згадує Аблаєв шлях українських спортсменів на Олімпійських іграх у фристайлі.

На сторінці в Facebook тренер нинішнього чемпіона зазначив, що сам він із Севастополя, «хоча це не зовсім так, та й сьогодні не часто доводиться бувати в цьому місті».

«Мої рідні живуть у Севастополі, я довгий час теж там перебував – із заїздами й переїздами. Зараз мама у Криму, ну, а я не був там з 2014 року. Раніше на все літо приїжджав, тепер моє літо завжди дуже зайняте, але я сподіваюся у квітні поїхати до Криму», – ділиться тренер.

Він зазначає, що кримськотатарський народ представлений не такою великою кількістю спортсменів на міжнародних змаганнях.

«У моєму спорті я наразі єдиний представник кримськотатарського народу. Зараз з’явився хлопчина в Казахстані – Ельдар, вони ростять спортсмена», – говорить Енвер.

Всі на п’єдесталі завжди фотографуються, це відбувається сотні років

Пильні очі користувачів соціальних мереж сьогодні не залишають без уваги жести спортсменів, їхню національність і навколополітичні моменти. Олександр Абраменко під час імпровізованої квіткової церемонії після виступу вкрив олімпійського атлета з Росії синьо-жовтим прапором. Фото цього моменту розлетілося по інтернету й викликало хвилю критики в Україні, тренер же не бачить у жесті спортсмена нічого поганого.

«Всі на п’єдесталі завжди фотографуються, це відбувається сотні років. Напевно, тепер комусь цікаво спекулювати на цьому, але я вважаю, що це просто нерозумно», – вважає Аблаєв.

У своїй більшості спортсмени прихильні традиціям і – нерідко – прикметам. Фристайлістам не чужа віра в добрі знаки. Енвер ось уже два роки возить із собою на змагання особливий талісман – лопату.

Енвер ось уже два роки возить з собою на змагання особливий талісман – лопату

«У кожного тренера є своя лопата, якою він працює, трудиться. Я попросив наших майстрів у Мукачеві перефарбувати мою в кольори прапора України. І ось два роки вона зі мною подорожує. Виходить, це мій талісман», – ділиться тренер українського чемпіона.

Віра в прикмети не була зайвою і на нинішній Олімпіаді, хоча, як стверджує тренер, хвилювання були актуальні в перші дні, а до фінішу народилася упевненість: Україна переможе.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії