Кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак 20 лютого оголосила імена спонсорів своєї передвиборної кампанії. Це, зокрема, видавець Володимир Паліхата, бізнесмен і учасник шоу «Секретний мільйонер» Олександр Росляков, колишній власник Yota Devices Сергій Адоньєв, підприємці Вадим і Яна Расковалови, засновник компанії «Нові енергетичні системи» Анатолій Цибулевський і видавець Forbes і Officiel Олександр Федотов. Собчак наголосила, що це не повний список, адже далеко не всі захотіли афішувати свою діяльність. Деякі вважали за краще і далі фінансувати її інкогніто. Назвати спонсорів журналістка вирішила заради прозорості своєї кампанії. Крім того Собчак, поскаржилася на відмову діючого президента Володимира Путіна брати участь у передвиборних дебатах. (Відео Reuters)