Щоденник Олімпіади: «Рюмка водки...», церемонія закриття та заборона російського прапора

Збірна Німеччини програла у фіналі російським хокеїстам після вилучення одного гравця. Лижниця Бйорген здобула свою 15 нагороду, 5 з них спортсменка виборола в Пхьончхані. А Україна завершує Олімпійські ігри на 21-му місці у загальному заліку. Детальніше –​ у традиційному Щоденнику Олімпіади.

Лижні гонки: Бйорген попрощалася гучно і рекордно, виборовши «золото»

Чи збирається завершувати кар’єру 37-річна Маріт Бйорген, ще невідомо. Але якщо «так», то у Пхьончхані вона поставила велику та історичну крапку.

У мас-старті серед жінок норвезька лижниця фінішувала з часом 1 година 22 хвилини 17,6 секунди, випередивши своїх конкуренток майже на дві хвилини. Для Бйорген це вже п’ята нагорода у Пхьончхані – два «золота», «срібло», дві «бронзи». Загалом за п’ять Олімпійських Ігор – це 15-та нагорода.

І за кількістю золотих нагород, а їх вже вісім, норвезька лижниця потрапляє до списку найтитулованіших спортсменів зимових Ігор.

Також по 8 золотих нагород у біатлоніста Уле-Ейнара Бйорндалена та лижника Бйорна Делі.

У жіночому мас-старті дистанцію в 30 кілометрів другою подолала фінка Кріста Пярмякоскі, яка відстала від лідера на 1 хвилину 49,5 секунди. «Бронзу» здобула шведська спортсменка Стіна Нільсен.

Українка Тетяна Антипенко подолала дистанцію за 1 годину 38 хвилин 17,3 секунди. Таким чином представниця «синьо-жовтих» програла лідеру 15 хвилин 59,7 секунди та стала 38-ою.

Бобслей: у четвірках без сенсацій

«Золото» за підсумками чотирьох спроб у змаганнях із бобслею у четвірках виграв німецький екіпаж (Канді Бауер, Мартін Гроткоп, Торстен Маргіс і пілот - Франческо Фрідріх). Їх результат – 3 хвилини 15,85 секунди.

Друге місце посіли одразу дві команди – ще одна німецька четвірка (Ніко Вальтер, Кевін Куске, Олександр Редігер, Ерік Франке) та команда Південної Кореї (Вон Юн Чжон, Чон Чон Лін, Со Ен У, Кім Дон Хен). Вони продемонстрували однаковий час та відстали від лідера на 0,53 секунди.

Хокей: Німеччина – справжня сенсація Олімпійських ігор

У фіналі хокейного турніру зустрілися збірна Олімпійських атлетів Росії та Німеччина. Останні взагалі сенсаційно потрапили до фіналу, адже ніхто навіть не здогадувався, що в півфіналі німецькі хокеїсти залишать без шансів дев’ятикратних олімпійських чемпіонів – канадців.

Матч розпочали з атаки російських хокеїстів, але на диво, суперники швидко зрозуміли сценарій збірної ОАР, і почали нав’язувати свої атаки. Навіть, коли були в меншості, німцям вистачало сил та техніки, щоб обороняти свої ворота. Проте рахунок за кілька секунд до кінця першого періоду відкрив В’ячеслав Войнов.

Здавалося б, після «шайби у роздягальню» Німеччина втратить свою спортивну агресію та швидкість, але ні. Навпаки, розлютилися. Тож не дивно, що у другій 20-хвилинці Фелікс Шютц зміг зрівняти рахунок.

Уже в третьому періоді розпочалися справжні хокейні баталії за «золото». На 53 хвилині Микита Гусєв вивів збірну під білим прапором уперед. Знаходячись зліва майже під нульовим кутом, Гусєв показав, що збирається виконувати передачу, а сам зробив кидок. І ось воно – 2:1.

Минуло 20 секунд - і рахунок уже 2:2: Кахун забив шайбу у ворота ОАР. Через 3 хвилини Йонас Мюллер пробив у правий верхній кут і забив третю шайбу.

Від ганебної поразки російських хокеїстів урятував усе той же Гусєв, який скористався метушнею біля воріт та забив шайбу за кілька секунд до кінця матчу.

Далі був овертайм, а це означає формат «чотири на чотири», який для Німеччини не дуже комфортний. А ще й видалення Патріка Раймера…Маючи перевагу кількісно, російські спортсмени розіграли атаку та забили шайбу, тож 4:3 на користь команди ОАР.

Для Німеччини ця «срібна» нагорода - найвище досягнення в історії. Адже до цього часу німецькі хокеїсти здобували «бронзу» у 1976 році.

Ось так свою перемогу святкувала збірна під білим прапором.

Жіночий керлінг: і знову «золота» Швеція

Збірній Швеції вдалося повторити успіх 2010 року та знову виграти олмпійський турнір з керлінгу. У фінальній частині шведки переграли збірну Південної Кореї з рахунком 8:3.

У 2010 під каток Швеції потрапила збірна Канади.

«Бронзові» нагороди здобула Японія, яка вчора перемогла Великобританію.

Командний залік: Норвегія залишається лідером

Збірна Норвегії виграла загальний медальний залік Ігор. У її активі 39 нагород: 14 золотих, 14 срібних та 11 бронзових. Збірна Німеччини стала другою, здобувши 31 медаль. Третє місце у Канади – 29 нагород. До п’ятірки найкращих також потрапили спортсмени США та Нідерландів.

Збірна України в командному заліку розділила 21-22 місця з Угорщиною. На рахунку цих країн по одній медалі. «Золото» для України здобув Олександр Абраменко.

У 2014 році в Сочі українці здобули дві нагороди – «золото» та «бронзу» в біатлоні й замкнули двадцятку.

Церемонія закриття: російські спортсмени під Олімпійським прапором

Незважаючи на всі надії російських вболівальників, що команда ОАР зможе пройти під своїм національним прапором на церемонії закриття Олімпійських ігор у Пхьончхані, цього не сталося.

Міжнародний Олімпійський Комітет мав змогу відновити повноваження Олімпійського комітету Росії, навіть після того, як російського керлінгіста Олександра Крушельницького спіймали на допінгу і позбавили через це «бронзи». Але після цього ще одна російська атлетка, бобслеїстка Надія Сергеєва також не пройшла тест на допінг і була дискваліфікована 24 лютого. Тож «спортивні санкції» залишились: збірна ОАР йшла під Олімпійським прапором.

Чому збірна України не змогла вибороти більше нагород? Чим «синьо-жовті» запам’яталися ще, крім «золота» Абраменка та гучних скандалів? Читайте вже завтра на сайті Радіо Свобода у підсумковому Щоденнику Олімпіади.