Радіо Свобода Daily: звільнення двох прикордонників і привіт від Порошенка журналістам

Двох прикордонників звільнили. Але як вони опинились в Росії?

Двоє звільнених із Росії українських прикордонників – Богдан Марцоня та Ігор Дзюбак – 2 березня приїхали з пропускного пункту «Гоптівка», що на Харківщині, до Києва. У шпиталі для Держприкордонслужби вони зустрілись із найріднішими – мамою та дружиною. Попереду – повне медичне обстеження та службове розслідування.

«Процес обміну не відрізнявся особливо нічим: під’їхали автівки, відбулася верифікація й кожен з раніше затриманих повернувся на Батьківщину», –​ описав побачене наш кореспондент з місця події. Єдиною незвичністю став привіт журналістам від президента Петра Порошенка. Його він передав після розмови зі звільненими полоненими.

Про прикордонників Марцоню та Дзюбака Україна почула 3 жовтня 2017 року. Тоді відомство повідомило, що ці два капітани зникли біля державного кордону в Сумській області, коли «здійснювали моніторинг ділянки державного кордону». Проте ні Держприкордонслужба, ні Міністерство внутрішніх справ наразі не готове обговорювати найбільшу загадку зникнення українських прикордонників: за яких обставин вони опинилися в Росії.

Без російського газу, зате з польським

І знову про газ. Після того, як 1 березня російський «Газпром» відмовився постачати газ Україні, польська компанія PGNiG почала постачати газ до України через вузол «Германовіце», який з’єднує польську газотранспортну систему з українською. Контракт із PGNiG діятиме до кінця березня 2018 року, загальний обсяг поставок – 60 мільйонів кубометрів, заявили в «Нафтогазі».

Попри це уряд України все одно доручив навчальним закладам повністю зупинити роботу до 6 березня. При цьому, зробити так, аби температурний режим у цих закладах був у мінімально допустимих нормах. Менше споживати газу у своїх домівках закликають і простих українців, оскільки «це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався». Чи є ситуація критичною, що означає зменшення тиску в системі та що робитиме Україна аби успішно завершити опалювальний сезон з’ясовували наші журналісти.

Прес-конференція Януковича

Після року мовчання екс-президент України Віктор Янукович провів прес-конференцію в російській державній агенції «ТАСС» у Москві. Радіо Донбас.Реалії наводить зміст основних 5 заяв Януковича і пояснює, на тлі яких глобальних процесів вони прозвучали.

1. Янукович: «Закон про реінтеграцію – це закон продовження війни, він виключає виконання Мінська»

2. «Я звернусь до країн-гарантів, США і Росії з пропозицією пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі»

3. «Відділяти Майдан від війни не можна, це причина і наслідок»

4. «Я не закликав Путіна вводити війська»

5. «Українські правоохоронні органи нічого не зробили, щоб зв'язатися зі свідками розстрілів на Майдані».

А тут Ви знайдете реконструкцію втечі Януковича за словами свідків. Їхні розповіді ми доповнили малюнками.

210 «Джавелінів» для України

Українське керівництво висловило подяку США за рішення щодо надання Україні 210 протитанкових переносних ракетних комплексів Jаvеlin («Джавелін») загальною вартістю 47 мільйонів доларів. Прибуття ракетних комплексів очікується в найближчі кілька тижнів. В Україні вважають, що такі протитанкові комплекси суттєво посилять спроможність українських військ, але Держдепартамент США наполягає, що поставки не вплинуть на військовий баланс в регіоні.

Знову циклон

І куди ж без прогнозу погоди. Снігопади, хуртовини і сильний вітер в Україну принесе новий циклон. «Ситуація погіршується ще й тим, що з півдня, з південного сходу попре тепле повітря. Це, звичайно, приємно було б, якби не циклон. Бо потепління перетворюватиме сніг у мокрий сніг», – написала синоптик Наталка Діденко. За її прогнозами, тепліше стане після 6 березня.

Одягайтесь тепло і закликайте весну. Як співає Олег Скрипка «Весна прийде»!

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