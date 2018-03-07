Порошенко критикує вимоги МВФ стосовно антикорупційного суду – FT

Міжнародні донори не можуть диктувати країні закони, застеріг президент України Петро Порошенко в контексті вимог, що звучать щодо Києва з питання створення антикорупційного суду.

Намагання донорів брати участь у призначеннях суддів шкодить суверенітетові України, вважає президент Петро Порошенко, повідомляє Financial Times.

Якщо хтось може уявити, що міжнародні донори формуватимуть українські суди, то це суперечить Конституції

В інтерв’ю виданню Порошенко наголосив на проведених реформах, однак застеріг, що вимоги МВФ та Венеціанської комісії, щоб міжнародні донори мали вплив на відбір кандидатів на посади суддів антикорупційного суду, порушують суверенітет України. «Якщо хтось може уявити, що міжнародні донори формуватимуть українські суди, то це суперечить Конституції», – сказав Порошенко.

Західні союзники та громадянське суспільство України вважають, що створення такого суду і забезпечення незалежності суддів є життєво важливим для того, щоб подолати ендемічну корупцію і перегорнути сторінку клептократичного минулого України.

Створення суду також є перевіркою здатності Порошенко проводити жорсткі реформи з огляду на президентські та парламентські вибори наступного року, йдеться в статті.

Представники антикорупційних організацій вважають, що українські політики зволікають зі створенням антикорупційних судів через побоювання, що вони або їхні союзники самі опиняться перед ними. «Цей суд потрібен, щоб принести справедливість та обов’язок щодо високопосадовців, які розкрадають мільйони та мільярди державних коштів», – сказала Дарина Каленюк з «Центру протидії корупції».

Зволікання зі створенням суду та відмова від подальшого підвищення цін на газ призвели до відкладення наступного траншу МВФ з програми підтримки України. Україна вже не отримує транші МВФ протягом 11 місяців і за три роки програми, розрахованої на чотири роки, отримала тільки половину запланованого фінансування у 17,5 мільярда доларів США.

Президент Порошенко наголошує, що реформи продовжуються, незважаючи на передвиборчий період. Він навів приклад освітньої та пенсійної реформ, а також реформи охорони здоров’я.

Він визнав, що багато українців, які зіткнулись зі зростанням цін через девальвацію та попередні підвищення цін на газ, яких вимагало МВФ, не відчувають ефекту реформ. «Якщо люди хочуть бачити популістів, якщо вони хочуть економіку в стилі Венесуели, вони не мають за мене голосувати», – сказав він. Президент сказав, що ще не визначився, чи буде брати участь в наступних виборах, однак в країні поширені очікування, що він таки буде балотуватись.