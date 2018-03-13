«Вуха, хвіст і роги Путіна» – Лойко прокоментував отруєння Скрипаля

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Маломуж, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України; Сергій Лойко, письменник, журналіст.

У керівництві Росії не стали чекати кінця вівторка, щоб надати пояснення Великобританії з приводу отруєння у цій країні колишнього полковника ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Сергія Скрипаля та його дочки. Такий термін висунула британський прем’єр Тереза Мей. Вимоги Лондона є «ультиматумом» і «нісенітницею», відреагував голова МЗС Росії Сергій Лавров. Тереза Мей сказала, що Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною, яка, за словами прем’єра, могла бути виготовлена тільки в Росії.

Олександр Лащенко: Пане Маломуж, отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії може бути Рубіконом чи знову заяви, риторика, занепокоєння, стурбованість, знову буде 12 років тягнутися розслідування, як у справі Литвиненка?

Микола Маломуж: Я вважаю, що Британія займе твердішу позицію, вже зараз займає, зараз напрацьовується новий пакет санкцій. Тут будуть демарші не лише політичні, а й економічні.

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У свій час із попередником Терези Мей Дейвідом Камероном ми говорили про Литвиненка. Він говорив: ми займемо найтвердішу позицію щодо Росії, і в нас ніколи не буде ефективної співпраці. Але пізніше пішов формат із розблокуванням низки питань, пов’язаних з технологіями, з економічними, фінансовими питаннями.

Хотів би, щоб сьогодні дуже глибока і твереза відбулася оцінка тих дій Росії, які були й щодо Литвиненка, і щодо Скрипаля.

Зараз розглядаються (я спілкувався з колегами з Великобританії) реальні версії застосування нервово-паралітичного газу «Новачок», як вони назвали його, відпрацьовуються моделі його доставки, використання і наслідки.

Різні компоненти доставлялися різними шляхами, які не були отруйними, і були з’єднані у Великобританії

Вважають, що це різні компоненти, які доставлялися різними шляхами, які не були отруйними, і були з’єднані у Великобританії за відповідною формулою, і утворився вже реальний бойовий нервово-паралітичний газ, який використовувався для отруєння конкретних осіб. Це надзвичайно потужний фактор і доказовий матеріал. Керівництво Великобританії і правоохоронні органи, які ведуть розслідування, говорять, що це дійсно завезено з Російської Федерації.

Декілька версій розглядається. Одна з основних – це стосовно колишнього співробітника проведена спецоперація спецслужб, як і стосовно Литвиненка.

І можливе використання газу супротивниками Путіна в період виборів, росіянами, які мали колосальні кошти, тепер готові мстити. У Росії все продається і купується, є спеціальні приватні служби, які виконують спеціальне замовлення

І можливе використання такого газу супротивниками Путіна в період виборів, росіянами, які мали колосальні кошти, які були обмежені у своїх діях, пограбовані, як вони говорять, тепер були готові мстити будь-яким способом. У Росії все продається і купується, а з іншого боку, є спеціальні приватні служби, які виконують спеціальне замовлення. Тому цей формат розглядається, як одна із версій.

І третя складова – мабуть, треті сили, треті спецслужби, які також ведуть таку роботу. Ті, які є противниками Росії. Окремі країни, прецеденти були.

– Пане Маломуж, Путін прокоментував отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Скрипаля у відповідь на запитання західних журналістів: мовляв, «ви спочатку розберіться там, а потім ми з вами це будемо обговорювати»…

Росіяни – прямі винуватці. Путін шифрується

​Микола Маломуж: У будь-якому разі, вони (росіяни – ред.) – прямі винуватці. Він (Путін – ред.) шифрується, що це його практично не стосується. Єдине, що Лавров сьогодні висунув таку ідею, що якщо дійсно застосувалася хімічна зброя, зрозуміло, повинна бути проведена міжнародна експертиза. Це юридичний і дипломатичний хід, який використовують, щоб затягнути процес дослідження і виявлення конкретних фактів.

– Пане Маломуж, тотальний терор в Україні з боку Росії в рамках гібридної війни, яка вже триває скоро як чотири роки з російського боку – це реальна загроза чи не варто її перебільшувати?

Після широкомасштабних операцій і припинення масштабних наступів Росія перейшла до формату терору, диверсій, спецоперацій

​Микола Маломуж: Я хочу заспокоїти суспільство: не варто перебільшувати. Але ці методи використовуються. Після широкомасштабних операцій і припинення масштабних наступів Росія перейшла до формату терору, диверсій, спецоперацій. Це вже метод роботи спецслужб на нашій території. Ми маємо відповідні факти – смерті і Шаповала, і Хараберюша, і Вороненкова, інших.

Проводяться точкові, цільові операції щодо окремих осіб – наприклад, політиків, керівників спецслужб, які ведуть роботу за напрямком «Росія» або по угрупованнях «ДНР», «ЛНР». У даній ситуації маємо загрозу системних, постійних спецоперацій на території всієї нашої держави, і особливо на території, яка прилягає до лінії розмежування або Криму.

Треба всю модель розвідувальних і контррозвідувальних органів направити на упередження таких дій. Це не тільки спецслужба, це може бути її агентура, це може бути створення суперечостей між різними політичними або радикальними угрупованнями в Україні.

–Пане Лойко, з точки зору ситуації у світі, вибачте, вже дійшло до того, що масований терор…

Убивство Нємцова, Політковської, захоплення школи у Беслані, війна в Сирії, в Україні, захоплення Криму… З кожного з цих злочинів останніх 18 років ростуть вуха, хвіст і роги Путіна та його оточення

Сергій Лойко: Давайте повернемося в 1963 рік. Джона Кеннеді вбив Лі Гарві Освальд, який був на стажуванні деякий час у Мінську. І дружина в нього була росіянка. Він приїхав до Америки і, за офіційною версією, вбив президента. Американці не повірили цій версії. Досі вірять у теорії змови, що це були якісь внутрішні справи. Тому що занадто жахливо було навіть для СРСР вбивати американського президента.

Коли в 1999 році були підірвані будинки спочатку в Буйнакську, потім два у Москві, потім у Волгодонську – загинуло понад 300 людей, і розпочалася Чеченська війна, яка привела Путіна до влади, – також багато хто не міг повірити, що ці вибухи були організовані самою владою чи людьми, які за нею стояли, тому що злочин був занадто жахливим. Після цього – ціла низка злочинів один за одним. Вбивство Нємцова, вбивство Політковської, захоплення школи в Беслані, війна в Сирії, війна в Україні, захоплення Криму… З кожного з цих злочинів останніх 18 років ростуть вуха, хвіст і роги Путіна та його оточення.

Ну, не може бути так, щоб вони увесь час робили помилки. Пам’ятаєте, в підвалі у вересні 1999-го у Рязані знайшли гексоген… Потім сказали, що цукор… Вони намагалися здійснити «ритуальне вбивство». Слава Богу, Скрипаль ще живий, але його стан і його дочки стабільно критичний. Я не здивуюся, якщо Путін і його команда робить це навмисне, не ховають слідів – мовляв, ми зробимо з вами все, що хочемо, і скрізь.