Щоденник Паралімпійських ігор: 2 нагороди України, «золота» Мастерс та неймовірний керлінг на візках

Передостанній день змагань на Паралімпійських іграх у Пхьончхані Україна завершила з двома нагородами – «срібло» та «бронза». Єдиний вид, де «синьо-жовті» змагалися, – це лижні гонки на дистанцію 10 та 7,5 кілометрів, у залежності від категорії атлетів. Знову кілька спортсменів залишилися за крок до медалей, проте українці щодня демонструють свій характер та виборюють призові місця, незважаючи на погоду та якість траси. Огляд спортивного дня традиційно в Щоденнику Паралімпійських ігор.

Починаємо з п’ятірки найкращих

У гонці серед чоловіків у категорії з вадами зору на дистанцію 10 кілометрів класичним стилем Україна потрапити до трійки призерів не змогла. «Золото» здобув Браян Макківер із Канади. Срібним призером став американець Джейк Адікоф, а бронзова нагорода – на рахунку спортсмена з Білорусі Юрія Голуба.

Найкращий результат показав Ярослав Решетинський, який фінішував із п’ятим часом – 25 хвилин 38 секунд. Шостим став його співвітчизник Дмитро Суярко, який відстав від лідера на 2 хвилини 35,8 секунди. Олександр Махоткін став тринадцятим.

Вовчинський усе ж таки зміг…

Капітан збірної України кожної гонки викладався на 100%, але постійно не вистачало зовсім трохи везіння, щоб стати на п’єдестал пошани. Проте сьогодні Вовчинський цю тенденцію нарешті завершив. Він став другим серед спортсменів у категорії «стоячи» у лижних гонках. Українець подолав дистанцію 10 кілометрів класичним стилем за 24 хвилини 15,5 секунди, відставши від лідера на 8,7 секунди.

Ігор Рептюх фінішував четвертим із часом – 27 хвилин 4,1 секунди. Сергій Романюк став 12-м. Відставання від лідера – 1 хвилина 47 секунд. А одразу після нього завершив гонку ще один українець Віталій Ситник.

Паралімпійським чемпіоном став японець Йошігіро Нітто. Його результат – 24 хвилини 6,8 секунди. «Бронзу» здобув Марк Арендз із Канади.

Серед жінок – без нагород.

У цій же категорії серед жінок Україні так не пощастило. «Золото» здобула Наталі Вілки з Канади. Її час – 22 хвилини 12,2 секунди. Спортсменка під нейтральним прапором Катерина Румянцева стала другою. А «бронза» на – рахунку ще одної представниці Канади Емілі Янг.

Людмила Ляшенко фінішувала шостою, відставши від лідера на 1 хвилину 8.1 секунди. Ірина Буй – дев’ята. Далі українки завершили дистанцію одна за одною: Юлія Батенкова-Бауман та Богдана Конашук.

Не постійно ж вигравати?

Лише вчора всі обговорювали, що Оксана Шишкова ніколи не завершує гонку без нагород, а сьогодні вона фінішувала сьомою. Проте українка насправді стала героїнею для всіх уболівальників, адже неможливо всі гонки вигравати. Ольга Прилуцька стала п’ятою. Її час – 24 хвилини 22,3 секунди.

«Золото» здобула білоруська спортсменка – Світлана Сахненко, «срібло» – Михайлина Лисова, яка виступає під білим прапором, а «бронзу» – австрійка Каріна Едлінгер.

І знову Яровий…

Остання лижна гонка для українців завершилася бронзовою нагородою. Максим Яровий подолав дистанцію за 22 хвилини 39,9 секунди. Американець Даніель Кноссен здобув «срібло», а паралімпійським чемпіоном у лижній гонці на 7,5 кілометрів серед чоловіків у категорії «сидячи» став представник Південної Кореї Сін Ої Гюн. Тарас Радь фінішував четвертим.

Оксана Мастерс – людина, якою не можна не пишатися

Американка українського походження Оксана Мастерс знову виборола «золото». Цього разу в лижній гонці серед жінок у категорії «сидячи». І це вже її п’ята нагорода у Пхьончхані. Два «срібла» вона здобула в біатлоні – на 6 та 12,5 кілометрів, «бронзу» у лижній гонці на 12 кілометрів та два «золота» у гонках – спринт та 5 кілометрів. У мультимедалістському заліку Оксана Мастерс стала 10-ою.

Гірськолижний спорт: не обійшлось без сенсацій.

Розіграли три комплекти нагород у чоловічому слаломі. Серед чоловіків із вадами зору найспритнішим став Джакомо Бертаньоллі з Італії. Для нього це вже друге «золото» та четверта нагорода загалом у Пхьончхані. До цього часу він здобув «бронзу» у швидкісному спуску, «срібло» – у супергіганті та ставав паралімпійським чемпіоном у гігантському слаломі.

​Серед чоловіків у категорії «стоячи» переміг Адам Голл із Нової Зеландії. І це – друге «золото» у його спортивній кар’єрі. У 2010 у Ванкувері він також ставав паралімпійським чемпіоном саме в дисципліні «слалом».

Неочікувано в категорії серед чоловіків «сидячи» переміг хорват Діно Соколовіч. До цього часу він не здобув жодної нагороди у трьох Паралімпіадах, у яких брав участь.

Керлінг: важка боротьба за чемпіонство

У бронзову матчі Канада вирвала перемогу в Південній Кореї. Уже в першому енді «кленові» змогли занести до свого активу два камені в центр, заявивши про себе, як про майбутнього переможця. Південна Корея хоч і змогла в кількох ендах перехопити ініціативу, проте вона завершилася мінімальною перемогою на декількох етапах. У цілому за гру канадці змогли загнати в центр п’ять каменів, а корейці – лише три.

Тож Канада – бронзовий призер у керлінгу на візках Паралімпійських ігор у Пхьончхані.

А за «золото» боролися Китай та Норвегія. І восьми ендів стало недостатньо для керлінгістів на візках, щоб визначити найкращого. За основний час вони закинули однакову кількість каменів – по п’ять. Усе мав вирішити вже дев’ятий енд. І один камінь вирішив долю гри. Збірна Китаю стала паралімпійською чемпіонкою. А Норвегія здобула «срібло».

Хокей: господарі турніру святкують третє місце.

Виявити бронзового призера в слендж-хокеї змогли на останніх хвилинах. За два періоди збірна Південної Кореї та команда Італії не змогли відкрити рахунок. Проте в третій 20-хвилинці Янг Дон Шин зміг забити вирішальну шайбу. 1:0 Отже, бронзові призери слендж-хокею у Пхьончхані господарі турніру – Південна Корея. А вже завтра відбудеться справжня битва за золоті нагороди між Канадою та США. Нагадаю, до цього часу ці дві команди вигравали з неймовірними рахунками. Найменша кількість забитих шайб у грі – сім.

Командний залік: США вже не наздогнати

Дві нагороди України за день – «срібло» та «бронза» не покращили її розташування в турнірній таблиці. «Синьо-жовті» знову на п’ятому місці, маючи у своєму активі 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. У Німеччини у загальному заліку нагород менше, золотих вони мають однакову кількість з Україною, проте «срібла» – більше, тож німецька команда випереджає «синьо-жовтих». Здобуток німецької команди – 16 нагород (6 золотих, 8 срібних та 2 бронзові). Канада та спортсмени під нейтральним прапором здобули по 24 медалі. Традиційно очолює турнірну таблицю збірна США, яка виборола 35 нагород, 12 із них – золоті.

За кого вболівати 18 березня?

О 3:00 та 4:00 відбудуться дві естафети в лижних гонках. Склад збірної України поки що не відомий. Потрібно дивитися та підтримувати «синьо-жовтих», адже це останні змагання українців на Паралімпіаді у Пхьончхані.

Також із 2:30 стартуватимуть представниці гірськолижного спорту. Жінки змагатимуться в слаломі.

О 5:00 вирішиться доля золотих нагород у слендж-хокеї. Розіграють чемпіонський титул збірні Канади та США.