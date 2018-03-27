Радіо Свобода Daily: отруєння Скрипаля спричинило масове видворення російських дипломатів

Видворення російських дипломатів

Два десятки країн вдалися до видворення російських дипломатів, яких ці країни вважають такими, що займались шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям. Це стало знаком солідарності з Великою Британією через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки в англійському місті Солсбері 4 березня із застосуванням нервово-паралітичної речовини. Подаємо перелік країн та кількість російських дипломатів, яких вони висилають, а також найголовніші заяви.

Такий крок зробили й Сполучені Штати, вирішивши примусити покинути свою територію 60 осіб, що мають зв’язок до російських спецслужб

Міністерство закордонних справ Росії такі рішення називає недружнім кроком і обіцяє кроки у відповідь.

Далі коротко про не менш важливе.

Адвокат народного депутата Надії Савченко подав апеляцію щодо тримання її під вартою і розповів, що вона трохи схудла.

Київська прокуратура оголосила про підозру 7 працівникам національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» за фактами привласнення лікарських засобів на майже 8 мільйонів гривень.

У поліції Миколаївщини відкинули версію, що в.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин застрелився під тиском.

А контактна група оголосила третє у 2018 році перемир’я на Донбасі на період великодніх свят.

Як ЗСУ готуються до боїв у міських умовах

Втім, перемир’я не привід сидіти без діла, а час для підготовки. Як відомо, бій в зоні суцільної забудови – один із найбільш складних, важких і кривавих видів бойових дій. Збройні конфлікти саме в міському ландшафті ведуть до максимальної кількості втрат військових і, найголовніше, мирних жителів. Віднедавна британські інструктори навчають українських піхотинців мистецтву війни на вулицях. Так, щоб і противника перемогти, і втрати звести до мінімуму. Що потрібно ЗСУ, щоб домінувати на вулицях міст і сіл Донбасу, якщо конфлікт знову перейде в гарячу фазу? Це з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Трагедія в Кемерові

Пожежні виходи були зачинені, а співробітник приватного охоронного підприємства після отримання сигналу про пожежу вимкнув систему сповіщення – такі перші результати розслідування пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові. Загинули 64 людини, десятки постраждалих. Серед загиблих є діти.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загоряння могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.



Деякі кияни не залишились осторонь і принесли квіти та іграшки до будівлі посольства Росії в пам'ять загиблих у трагедії.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Квіти та іграшки біля будівлі посольства Росії в Києві

Чи настав час видалити Facebook?

І про небезпеку віртуальну. В соціальних мережах продовжує поширюватися хештег #deletefacebook («видали Facebook») на тлі звинувачень соціальної мережі в надмірному зборі особистих даних користувачів. Політика збору та обробки даних компанії, з якою не всі користувачі свого часу детально ознайомилися, почала привертати дедалі більше уваги людей по всьому світу.

Та є один досить простий шлях перевірити, що соціальна мережа змогла дізнатися про вас. Для цього необхідно зайти в налаштування та натиснути кнопку «Завантажити копію ваших даних з Facebook». Якщо детально вивчити список даних, який збирає мережа, там можна побачити різні категорії. Серед них – історія розмов, які ви мали у чаті, список місць, де ви робили чек-ін, кредитні картки (якщо ви купували щось через мережу), і навіть список видалених друзів.

Ми ж радимо не розповідати про себе все! Залиште кілька таємниць!

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