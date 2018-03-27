3300 понаднормових годин для батька хворої на рак дитини

Світлана Ніберляйн

Безпрецедентна акція добра в Фронгаузені підірвала нещодавно німецький сегмент інтернету. Колеги пожертвували 3300 понаднормових годин батькові хворої на рак дитини. Про це в Німеччині повідомила низка ЗМІ.

Щоб у колеги було більше часу для хворого на лейкемію сина, співробітники компаній «Зaйдель» і «Карус» в землі Гессен накопичили для нього тисячі годин понаднормової роботи. Завдяки їм Андреас Граф зміг доглядати за своєю дитиною протягом року.

Коли Андреас Граф згадує кампанію пожертв своїх колег, у нього з’являються сльози. Рік тому батько сімейства дізнався, що у його на той час трирічного сина Юліуса – лейкемія (рак крові). А це означає – незліченні години в лікарні через хіміотерапію. Одночасно важко захворіла його дружина.

Андреасу потрібно було самому піклуватися про сина і стало зрозуміло, що він не може собі цього дозволити. Робота монтажника в дизайнерській компанії не залишала вільного часу на догляд за сином. 36-річний Андреас розповідає: «Спочатку я взяв всю свою відпустку, тому що ми не знали, чого очікувати. А потім я подумав: в якийсь момент відпустка закінчиться, а потім мене звільнять або я сам змушений буду звільнитися».

Все пішло не так

Але компанія не допустила звільнення. Почався безпрецедентний збір коштів, про який першою повідомила регіональна газета Oberhessische Presse. Менеджер по роботі з персоналом Пія Меєр дізналася про долю свого співробітника. Вона порадилася з керівництвом фірми і профспілкою, щоб зрозуміти, як можна швидко допомогти родині Графів. Виникла ідея: всі співробітники можуть пожертвувати понаднормові години або відпустки для Андреаса Графа. Це дасть йому можливість піклуватися про свого сина, зберегти місце і не думати про гроші.

Меєр вивісила папірці для самостійних записів співробітників, які хочуть взяти участь в акції. Кожен сам вирішував, чи хоче і чи може він подарувати Андреасу свої понаднормові, і якщо так, то скільки. Всього за два тижні зібралося близько 3300 годин понаднормових.

700 справжніх колег

За словами Меєр, допомогли в компанії дійсно всі. Навіть практиканти, які не знали Андреаса Графа особисто, пожертвували йому трохи понаднормових.

Колега Андреаса Ікбал Сезер теж взяв участь в акції. Незадовго до цього він сам отримав допомогу від своїх колег після того, як в його будинку сталася пожежа. Тоді колеги зібрали гроші, а менеджмент подвоїв суму. «Тому я не думав ні секунди про те, допомогти Андреасу чи ні», – сказав він hessenschau.de.

«Ми підтримуємо добрі контакти з нашими співробітниками, і коли відбувається така біда, зрозуміло, що ми нікого не покинемо», – заявила Меєр виданню. Однак те, що набралося так багато понаднормових, все-таки сповнює її гордістю.

Смерть дружини

Приблизно дві третини накопичених понаднормових годин Андреас Граф вже витратив. Завдяки їм він зміг провести майже цілий рік зі своїм серйозно хворим сином без будь-яких фінансових турбот. Справи у Юліуса йдуть тепер набагато краще. Стаціонарна хіміотерапія завершена, Юліус, якому в кінці лютого виповнилося п'ять, повернувся додому.

Скоро він повинен знову піти в дитячий садок, якщо дозволять лікарі. Однак Андреас Граф тепер повинен на самоті піклуватися про свого сина. Його дружина померла від захворювання серця в жовтні – якраз тоді, коли Юліус повернувся з лікарні. Проте Андреас каже, що хоче з оптимізмом дивитися в майбутнє. Він безмежно вдячний своїй компанії і з лютого повертається до роботи. Оскільки у нього ще залишається близько 1000 пожертвуваних понаднормових годин, він може зробити це поступово.

Біль не буває чужий

Кожен одинадцятий найманий працівник в Німеччині паралельно з роботою доглядає за хворими родичами.

Це випливає з нового дослідження німецьких профспілок DGB, як повідомляє газета Саарбрюккена Saarbrücker Zeitung. Згідно з цим дослідженням, у 71% людей, які суміщають роботу і догляд, проблеми з часом. Серед літніх працівників у віці 60 років і старше кожен п'ятий піклується про родичів, які потребують догляду.

Співробітники витрачають в середньому на догляд 13,3 години на тиждень. Кожен п'ятий співробітник – навіть 20 годин на тиждень і більше. Однак тільки 5 відсотків отримують від своїх компаній додаткову відпустку для догляду за родичами. 61 відсоток опитаних були б раді такій пропозиції.

Член правління німецьких профспілок Аннелі Бунтенбах закликала політиків і роботодавців діяти. Необхідна краща правова основа, а від роботодавців – більше гнучкості в організації роботи при збереженні фінансової підтримки, сказала вона газеті Saarbrücker Zeitung.

В кінці січня профспілка і роботодавці металообробної промисловості домовилися про те, що співробітники, які доглядають родичів, можуть скоротити свій щотижневий робочий час до 28 годин на строк до двох років і отримати субсидію на втрачену заробітну плату, робить висновок hessenschau.de.

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода «Idel.Реалии»