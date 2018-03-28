Світ і Україна вказують Росії на двері: безпрецедентне видворення дипломатів (огляд преси)

Понад 20 країн світу вислали понад 100 дипломатів Росії. Це важливий крок і, мабуть, не останній, вважають експерти газети «День». Вони переконують, що це безпрецедентний випадок в історії сучасної дипломатії. Для Росії це означає, що їй показано ще не зовсім червону, але вже помаранчеву карту. Поки ж Росія не збирається повертати захопленого Криму, припиняти війну Донбасі, втручатися в Сирію, в демократичні процеси в країнах Європи й Америки. Тому, як прогнозують експерти, це ще не останній акорд, але для Москви він є вже дуже серйозним попередженням. Щодо рішення України вислати дипломатів, то воно абсолютно правильне, погоджуються експерти. Адже ні дипломати, ні консули реально не можуть допомогти українським військовополоненим і політв’язням, навіть якби дуже хотіли, бо все залежить від волі Кремля. Тому розмови про те, що там усі залишилися напризволяще, нагадують експертам казки невтаємничених людей, які не розуміють, як функціонують дипломатична або консульська служби. Стаття називається «Безпрецедентне видворення».

А в публікації «Український гамбіт» Кремля» дописувач газети «День» переконує, що Путін сподівається, що, ескалуючи напруженість, він змусить м'якотілі ліберальні демократії прийняти його правила гри. У Москві розуміють, що Україна залишається основною причиною нинішньої конфронтації Росії із Заходом. Тому Кремль сподіватиметься, що українська тема зійде з основного міжнародного порядку денного і Захід втомиться від України. Автор статті переконаний, що Путін розуміє, що Донбас йому приносить не дивіденди, а удари по репутації й звужує його поле міжнародного маневру. Однак, не зважаючи на це, Путін не готовий піти з Донбасу добровільно й втратити цей інструмент впливу на Україну та можливу карту для домовленостей із Заходом, зазначає газета.

Українська економіка повільно, але оговтується від дій Росії. Надати ж прискорення її розвитку можуть реформи, робота Нацбанку і зміна правил у податковій сфері, переконує газета «Україна молода». Видання зазначає, що у минулому році зростання реального внутрішнього валового продукту в Україні становило 2,5%, що є рекордом за останні п’ять років. Але при цьому темпи зростання все ж залишаються низькими, констатує газета «Україна молода». Заголовок статті – «ВВП на старті. Низькому...».

У квітні в Україні стартує медреформа, пенсіонерам перерахують пенсії, а народні депутати повинні ухвалити Закон про антикорупційний суд і затвердити новий склад виборчкому. Про те, які ще зміни чекають українців у наступному місяці, розповідає газета «Сегодня».