Радіо Свобода Daily: що роблять 9 російських комплексів РЕБ на військовому заводі «Топаз» у Донецьку

Полігон російської розвідки на Донбасі

Перехопити безпілотник, прослухати переговори або повністю заглушити зв’язок – усе це частина сучасної цифрової війни. Донбас перетворився на полігон для російських систем радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Тільки з відкритих джерел на сході України вдалося ідентифікувати 9 новітніх комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). «Донбас.Реалії» отримали унікальні кадри цієї російської техніки, зняті в Донецьку.

Активісти про е-декларування

1 квітня завершився черговий етап е-декларування для посадовців та державних службовців. Цього року цей обов’язок покладений і на активістів антикорупційних організацій. Попри заклики з боку європейських партнерів та США, Верховна Рада цю норму наразі так і не спромоглася скасувати. Чому активісти виступали проти декларування? Чи були складнощі з подачею декларацій? За лінком ми зібрали все найцікавіше із соцмереж.

Кого лякає орган із абревіатурою НБФР?

Позбутися втручання правоохоронних органів у бізнес-середовище, через створення нового органу з фінансових розслідувань – ідея, яка обговорюється більше ніж рік. Новий орган має замінити податкову міліцію і стати на заваді корупційним та злочинним схемам, що шкодять державному бюджету. Кулуарна битва законопроектів тривала весь цей час, аж поки на фінішну пряму не вийшов один із них, який тепер називають «президентським».

У громадському середовищі припускають, що це намагання Міністерства фінансів врятувати ідею створення так званої «фінансової поліції» (тепер цей орган отримує вже третю назву – Національне бюро фінансових розслідувань (НБФР)) за образом і подобою НАБУ.

Далі кілька міжнародних новин:

60 висланих російських дипломатів покинули США

У Росії губернатор Кемеровської області подав у відставку після пожежі в «Зимовій вишні», а місцевий суд заарештував на два місяці генерального директора компанії, яка є власником цього торгового центру.

Нобелівська лауреатка Малала Юсафзай вперше за 6 років після замаху відвідала Пакистан.

«Людина стає знаком долара»

І про зворотний бік молекулярної медицини. В наш час вчені вміють не лише розшифровувати генетичний код людини, а й навчилися вносити в нього зміни, тобто редагувати ДНК. Юрій Мончак називає це революцією, порівнюючи досягнення молекулярної біологїі в медицині з революційною роллю мікропроцесора в комп’ютері. Професор Макгільського, Монреальського та Українського Католицького університетів розповідає про те, що вміє молекулярна медицина сьогодні та чого від неї чекати в майбутньому.

Мультфільми як поле гібридної війни за дітей

Шалений успіх нового українського анімаційного фільму «Викрадена принцеса» – привід говорити про нове народження української мультиплікації. Однак мультсеріали – це поле, на якому в Україні поки що панує продукція держави-агресора. Утім, зрушення намічаються й тут. Один із мультсеріалів, на який чекає успіх, є «Мама поспішає додому».

Ми ж бажаємо, щоб у Вас завжди був хтось, хто чекає Вас дома!

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