Радіо Свобода Daily: Холодницького викликали в ГПУ

ГПУ і НАБУ проти керівника САП

Не минуло й двох місяців із моменту, як генеральний прокурор Юрій Луценко та очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник «покаялись». Публічний конфлікт між цими антикорупційними органами, який розгорівся через розслідування корупції в Держміграційній службі, був помилкою і не повинен повторитись, визнавали обоє. Та вже наприкінці березня – новий скандал. Керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького підозрюють у «зливі» інформації про провадження, маніпулюванні свідками, тиску на суд. Сьогодні, 3 квітня, його чекають у ГПУ для допиту. Звинувачення, якщо їх офіційно підтвердять, дуже серйозні. Щонайменше, Холодницький може втратити посаду. Та є ризики не лише для очільника САП. Постраждати може і без того вразлива система антикорупційних органів України. Що на шальках терезів?

Сенатор США Портман про передачу летальної зброї

Один із чільних американських сенаторів, співголова Групи підтримки України в Сенаті США, Роберт Портман заявив, що американська летальна зброя, яка має бути передана Україні найближчим часом, допоможе українцям краще себе захистити. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода у Празі перед візитом в Україну сенатор Портман також висловився за рішучішу підтримку українських реформ з боку США та ЄС. Роб Портман, який є членом сенатського Комітету у закордонних справах, також віддав належне українській рішучості до змін після Революції гідності і висловив оптимізм щодо майбутнього України, не дивлячись на серйозні виклики, головним із яких, на його думку, є загроза територіальній цілісності.

Далі коротко:

Україна заявила про готовність передати 20 росіян для того, щоб звільнити ув’язнених у Росії українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших «в’язнів Кремля». Це питання мають розглянути 4 квітня в Мінську під час засідання робочої групи.

Міністерство охорони здоров’я України розірвало контракт із ректором Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Катериною Амосовою.

Суд у Києві зняв з розгляду позов про заборону Партії регіонів

А у Львові показали дві найдавніші писанки ХІ-ХІІІ століть

Пологовий туризм українок у США

Батьки – громадяни України, а діти – громадяни США. Таке можливе завдяки 14-й поправці до американської Конституції, де йдеться, що будь-хто, народжений на території США, автоматично отримує громадянство. Це призвело до виникнення так званого «пологового туризму», коли майбутні батьки вирушають до Сполучених Штатів, щоб народити дитину. За останні роки, виникла ціла бізнес-індустрія – агенцій-посередників, клінік і лікарів, які допомагають іноземцям влаштувати пологи у США. Найчастіше народжувати жінки летять до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса і до Маямі. Скільки коштує таке «задоволення», дізнаєтесь із матеріалу «Голосу Америки».

Як звучить Донбас

Другого квітня виповнилося 87 років першому українському звуковому документальному фільму. У цей день у 1931-му вийшов на екрани «Ентузіазм. Симфонія Донбасу» режисера Дзиґи Вертова, стрічка, яку Чарлі Чаплін назвав однією з найбільш вражаючих симфоній. Ця картина не лише показала, як починалася індустріалізація регіону і що Донбас тоді був україномовним, але й дала почути ту індустріалізацію – фільм наповнений унікальними на той час індустріальними звуками. І хоча робота Вертова була від самого початку замовною і мала пропагувати будівництво соціалізму, з часом її «поклала на полицю» сама комуністична влада.

Слухайте Радіо Свобода на Країні ФМ

І невеличка рекламна пауза далі. На хвилі української радіостанції Країна-ФМ стартував спільний із Радіо Свобода проект «Головні новини країни». На початку кожної години у будні з 14 до 20 години в ефір виходитиме трихвилинний випуск новин з актуальною інформацією про події в Україні та світі.

Яка Ви книжка?

А на завершення ми залишили цікавий тест про те, втіленням якої книжки Ви є. Вічна класика, жахіття чи сучукрліт? Пройдіть тест і дізнайтесь!

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