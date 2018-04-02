Радіо Свобода та Країна-ФМ розпочали спільний проект

2 квітня на хвилі української радіостанції Країна-ФМ стартував спільний із Радіо Свобода проект «Головні новини країни». На початку кожної години у будні з 14 до 20 години в ефір виходитиме трихвилинний випуск новин з актуальною інформацією про події в Україні та світі.

«Головна ідея нашої інформаційної політики – це незаанґажованість новин. Їх висвітлення з незалежної та об’єктивної точки зору та з повагою до тих українців, які є справжніми патріотами не тільки на словах, а й у своїх діях. Радіо Свобода – це те саме медіа, вплив на яке не мають українські чи російські політичні та економічні групи. Тому ми вирішили робити разом щогодинний інформаційний продукт, який буде якісним, незалежним та актуальним», – заявив програмний директор радіостанції Країна-ФМ Роман Давидов.

Головний редактор Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова заявила, що в перспективі можливе розширення новинного проекту й на першу половину дня.

«Радіо Свобода зацікавлене в розширенні слухацької аудиторії на українському медіаринку. Наша новинна служба має багаторічну історію висвітлення новин відповідно до найвищих професійних стандартів журналістики. Слухачі Країни-ФМ – це молода аудиторія, яка цінує якісний продукт. І в перспективі ми розглядаємо можливість розширити новинний проект і в першій половині дня», – заявила головний редактор Київського бюро Радіо Свобода.

Країна-ФМ має 100% україномовного контенту. Радіостанція мовить на 29 FM-частотах у містах України. Головний бенефіціар радіостанції – голова дому Габсбурґів Карл Габсбурґ.

Українська редакція Радіо Свобода була створена 1954 року. Серед її партнерів є Українське радіо, Радіо НВ. Радіо Свобода також готує спеціальні ефіри для жителів окупованого Криму і Донбасу. Крім радіо, редакція також активно працює в онлайні та готує телевізійні програми, зокрема «Схеми», «Донбас.Реалії», «Крим.Реалії», «Завтра» та «#ВУкраїні».