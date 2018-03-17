На Радіо НВ вийдуть програми Радіо Свобода

На новій радіостанції Радіо НВ на вихідні вийдуть програми Радіо Свобода «Свобода за тиждень» та «Свобода в деталях». Їх можна буде почути о 19:04 у суботу і неділю відповідно.

«Свобода за тиждень» – це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Ця суботня програма не про те, про що говорять майже всі, а про те, що цікавить майже всіх, наголошує автор і ведуча Людмила Ваннек. У суботу, 17 березня, слухачі, зокрема почують ексклюзивне інтерв’ю з вдовою росіянина Олександра Литвиненка про серію нових отруєнь у Великобританії.

Людмила Ваннек – одна із найбільш досвідчених журналістів Радіо Свобода. В Українській редакції у Празі від 1995 року. Редактор і ведуча програм «Світ у новинах», «Міжнародний щоденник», «Виклик», «Свобода сьогодні». Людмила Ваннек працювала на сцені українських і німецьких театрів і на телебаченні, переможниця міжнародного конкурсу поп-музики у Сараєво.

Метою програми «Свобода в деталях», що вийде на Радіо НВ у неділю, є познайомити слухача з міжнародним досвідом вирішення повсякденних задач, а також з'ясувати чи можливе впровадження такої практики в Україні, або з яких причин цього робити не варто.

Журналісти Радіо Свобода особисто досліджують як працює сфера охорони здоров’я, громадський транспорт, пенсійне та соціальне забезпечення й інші сфери життєдіяльності у країнах Європи. В ефірі «Свободи в деталях» ведуча Ольга Комарова обговорює ці ексклюзивні матеріали з українськими посадовцями та громадськими діячами. Темою першого випуску на Радіо НВ 18 березня буде медичне обслуговування: чого чекати пацієнтам та лікарям в Україні.

Ольга Комарова приєдналася до команди Радіо Свободи у 2015 році, коли виграла Регіональну стипендію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. В рамках цієї програми займалась висвітленням успішних історій переселенців з окупованих територій. Матеріали здобули нагороду у медіа-конкурсі в рамках ініціативи «Разом до успіху». У лютому 2018 року Ольга Комарова також отримала Національну журналістську премію «Media etc. 2.0» за найкращий радіорепортаж на економічну тематику.

На початку цього року Радіо НВ, що входить до медіахолдингу «Новое Время», отримало ліцензію на мовлення в 40 містах України, де почало мовлення 12 березня.

Власником нової радіостанції є компанія Dragon Capital, яка придбала «Радіо Ера ФМ».

Українська редакція Радіо Свобода була створена 1954 року. Серед її партнерів – Українське радіо, де щодня виходить програма «Ваша Свобода». Радіо Свобода також готує спеціальні ефіри для жителів окупованого Криму і Донбасу. Крім радіо, редакція також активно працює в онлайні та готує телевізійні програми, зокрема «Схеми», «Донбас.Реалії», «Крим.Реалії», «Завтра» та «#ВУкраїні».