Одного затриманого недостатньо – Вовк про вибух біля «Еспресо»

Говорити, що справу про вибух біля телеканалу «Еспресо» розкрито, про що заявив голова СБУ Василь Грицак, некоректно, адже злочин вважається розкритим з моменту реєстрації, стверджує експерт з державної безпеки Василь Вовк. Він нарікає на надмірну заполітизованість кримінальних проваджень в Україні. А політолог Олексій Якубін пов’язує заяву голови СБУ Василя Грицака щодо минулорічного теракту із законом «Про національну безпеку», який Верховна Рада схвалила в першому читанні 5 квітня.

5 квітня представник СБУ Василь Кононенко заявив, що одним із організаторів теракту був співробітник російського ГРУ (Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії), а ціллю замаху був саме депутат Ігор Мосійчук.

«Представник ГРУ та співучасники використовували для підготовки теракту проти Мосійчука гараж в одному з кооперативів. Там виявили зброю і вибухівку. (Одного з фігурантів справи на прізвище – ред.) Мятних – затримано. Інших оголошено в розшук», – заявив Кононенко.

Коментуючи вислів голови СБУ Василя Грицака про те, що «справу про вибух біля офісу «Еспресо» розкрито», експерт з питань державної безпеки Василь Вовк наполягає: це поняттєва плутанина, розслідування вибуху ще попереду. На думку фахівця, одного затриманого недостатньо, щоб говорити про успішне завершення слідчих дій.

Одного співучасника недостатньо

«В цьому злочині одного співучасника недостатньо. Ми знаємо, що особи підвозили мопед, є особи, які дистанційно підривали вибуховий пристрій, і особи, які організовували. Як мінімум три-чотири особи повинно бути, в будь-якому разі, не одна», – переконаний він.

Один із постраждалих під час вибуху, директор «Агентства моделювання ситуацій» Віталій Бала покладає надії на ефективний судовий розгляд справи.

Сподіваюся, що буде чітко зрозуміло, хто є замовником, що, на мою думку, насправді найважливіше

«Сподіваюся, що саме в суді буде чітко зрозуміло, по-перше, хто є замовником, що, на мою думку, насправді найважливіше, тоді буде чітко розставлено крапки над «і» стосовно того, що це було: чи якась внутрішня ситуація сприяла цьому терактові, чи мова йде про якісь зовнішні моменти, тим більше, що, як ми пам’ятаємо, в листопаді, за словами представників спецслужб, почали вести і Рубана з його зброєю», – зазначає він. Бала очікує, що свідчення затриманого дадуть більш повне розуміння картини.

Політолог Олексій Якубін вважає, що заява, що справу про терористичний акт біля телеканалу «Еспресо» розкрито, пов’язана зі схваленим Верховною Радою 5 квітня в першому читанні законом про нацбезпеку.

Служба безпеки України останнім часом намагається бути більш медійно активною

«Служба безпеки України останнім часом, у принципі, намагається бути більш медійно активною в контексті результативності, ніж інші правоохоронні органи. Я це пов’язую з тим, що наразі ми знаємо, що буде в парламенті розглядатися закон про національну безпеку», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

В цьому контексті Якубін згадує і про участь СБУ у справі Надії Савченко.

«Служба безпеки намагається інформаційно підготуватися до прийняття цього закону про національну безпеку. Тобто, щоб сказати «от бачите, у нас тут, на відміну від інших органів, які тільки говорять, ми ще й розкрили», – припускає політексперт.

Понад місяць тому я вже бачив матеріали по підозрюваних

Із таким трактуванням Віталій Бала не погоджується. Він запевняє, що СБУ активно розслідувала вибух біля каналу «Еспресо» задовго до того, як закон «Про національну безпеку» з’явився на обрії.

«Понад місяць тому я вже бачив матеріали по тих підозрюваних, про яких говорилось недавно – що це за люди, де що вони робили. Ніхто ще публічно нічого не заявляв, і вже в цьому напрямку робота велась. Тому в даному випадку це пояснення тільки частково може бути виправданим стосовно того, що будь-яка спецслужба має показувати, коли є якийсь закон, який так чи інакше стосується її діяльності, що цей закон дійсно їй потрібний. Але не більше і не менше», – переконаний він.

Василь Вовк загалом вважає, що в кримінальних провадженнях публічне висвітлення недоречне, і наводить приклад європейських країн.

Раз на рік у Нідерландах простий прокурор звітує перед суспільством

«Раз на рік у державі, як, наприклад, у Нідерландах, де я добре знаю практику і саму систему, прокурор – простий прокурор, не генеральний, не публічна особа, простий, по-нашому, процесуальний керівник – звітує перед суспільством про розслідування злочину, в якому є люди, що загинули, хоча б одна. І тільки такі. Всі інші злочини забороняється коментувати», – каже експерт.

На нинішньому етапі Вовк не бачить підстав для брифінгів.

«Я розумію, якби мова йшла про значущий акт у розслідуванні: три обвинувальні акти за звинуваченням трьох осіб у вчиненні терористичного акту направлені до суду. І то – щодо громадян А, Б, В, не потрібні прізвища», – каже він.

В нас зараз політики немає, все замішано на кримінальних «розборках»

Більш того: за спостереженнями експерта, в Україні кримінальні провадження надто заполітизовані.

«В нас зараз політики немає, в нас все замішано на кримінальних «розборках», провадженнях. Як то з Холодницьким сьогодні відбувається, як то було з Рубаном і Савченко. Політика з кримінальною юстицією так злилася, що я маю великий сумнів, що кримінальна юстиція після цього виживе. Але чи виживе й політика – теж не відомо», – застерігає Василь Вовк.

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