Санкцій проти українських олігархів у США домагається колишній голова «Світового конгресу українців»

Колишній президент «Світового конгресу українців» Аскольд Лозинський домагається у Сенаті США накладення санкцій на генерального прокурора України Юрія Луценка та інших осіб, які, на його думку, є джерелом корупції в Україні. Про це сам Лозинський заявив в інтерв’ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.

«Він використовує прокуратуру проти невинних людей, але ігнорує реальні порушення», – розповів Лозинський.

Критики української влади часто закидають уряд України та президенту Петру Порошенку буцімто зумисне гальмування реформ та особисте збагачення, які можуть призвести до занепаду України.

Лозинський звернув увагу на буцімто стрімке збагачення генерального прокурора за час перебування на посаді.

«Я вніс листи до 5 сенаторів і тепер буду далі іти по цій лінії, щоб окремих українських олігархів, включно із президентським оточенням, Ахметовим, Луценком, Стельмахом та інших притягнути до відповідальності», – заявив Лозинський.

Він прагне запровадження персональних санкцій проти тих, кого називає українськими олігархами, а саме: заборони в'їзду до США, замороження рахунків у США та країнах-партнерах США.

«Думаю, що це мало би ефект», – відзначив Лозинський.

Якщо крадуть у нашого народу, то вони перестають бути нашими. Якщо простий українець бідний, то така Україна йому не потрібна

«Мені що це задалеко, що мовляв вони бандити, але вони «наші». Що означає «наші»? Якщо крадуть у нашого народу, то вони перестають бути нашими. Якщо простий українець бідний, то така Україна йому не потрібна. За будь-яку ціну нам в Україні треба викорінити корупцію, бо інашке Україна саме на витримає і українці не будуть підтримувати таку державність», – наголосив колишній президент «Світового конгресу українців».

Аскольд Лозинський є юристом, членом правління багатьох українсько-американських та світових українських організацій, а також професійних асоціацій США, очолював «Світовий конгрес українців» у 1998-2008 роках.

З повним інтерв'ю Аскольда Лозинського можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.