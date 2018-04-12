«Дестабілізація не лише в Україні». Експерт розповів про подальші кроки Росії

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики; Олег Жданов, військовий експерт (телефоном).

Президент США Дональд Трамп заявляє, що удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро». Трамп написав про це у Twitter 12 квітня. Раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс наголосив, що Пентагон готовий до військової відповіді, якщо на це буде рішення президента США. Російські ЗМІ інформують, що Росія привела в готовність війська протиповітряної оборони та розвідки, а також ударні підрозділи Збройних сил. Видання «Комерсант» повідомило, що Росія розраховує отримати від США координати цілей, по яких планується удар в Сирії, щоб уникнути втрат російських військових. А речник президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що зараз діє спеціальна лінія зв’язку щодо Сирії між військовими відомствами Росії та США.

Віталій Портников: Пане Бєлєсков, як Ви вважаєте, до чого призведе ця конфронтація, про яку вже котрий день розмовляють у світі як про головну подію? Очевидно, що це також головна подія і для України – від цієї російсько-американської конфронтації так чи інакше залежить майбутнє територіальної цілісності нашої країни і наш конфлікт з Кремлем.

Думаю, буде обрана обмежена кількість цілей. Більше, ніж минулого року

​Микола Бєлєсков: Я думаю, що повториться плюс-мінус ситуація, яка мала місце в квітні 2017 року – буде обрана обмежена кількість цілей. Очевидно, їх буде більше, ніж минулого року. По них буде завдано удар з метою, щоб зменшити можливості офіційного режиму задіювати авіацію. Але цілі будуть обрані так, щоб уникнути конфронтації.

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І Вашингтон, і Москва намагатимуться уникнути, щоб ситуація вийшла з-під контролю і переросла у пряме російсько-американське протистояння

І Вашингтон, і Москва, не зважаючи на обміни войовничими, агресивними заявами, намагатимуться уникнути того, щоб ситуація вийшла з-під контролю і переросла у пряме російсько-американське протистояння. Попередніми заявами Дональд Трамп звузив поле для маневру, таким чином змушений реагувати доволі агресивно.

Ймовірність, що будуть удари – 80-90%. Інакше, якщо після рішучих заяв Трампа не буде зроблено відповідного кроку, відбудеться повторення ситуації 2013-го, коли були теж войовничі заяви, відома червона лінія, але не було завдано відповідного удару. Внаслідок цього постраждав міжнародний імідж США, а це одна з головних валют на міжнародній арені.

Удару ні по «Хмейміму», ні по Тартусу, де перебувають російські військові, не буде

Удар буде спланований так, щоб попередити жертви серед росіян. Удару ні по «Хмейміму», ні по Тартусу, де перебувають російські військові, не буде. Якщо російські військові перебувають, наприклад, на аеродромі у провінції Дамаск, з якого, як вважають, завдали удару по місту Думі, то їх попередять.

Російські війська в Сирії є. Як показав інцидент, цього року збивали російський штурмовик Су-25, навіть після виведення основної частини російського контингенту. У Сирії залишаються бомбардувальники Су-24, винищувачі Су-25, Су-35, системи ППО С-400 та С-300. Це офіційний контингент. Я впевнений, що ті ж Джозеф Данфорд або Джеймс Меттіс, коли радитимуть відповідні цілі, чітко наголошуватимуть, що удару по «Хмейміму» або Тартусу не повинно бути.

– Пане Жданов, свого часу начальник Генштабу Збройних сил Росії, генерал Герасимов погрожував американцям якимось «ударом у відповідь», якщо в результаті дій авіації США в Сирії постраждають російські військові. А росіяни дійсно можуть відповісти чимось серйозним американцям?

Судячи з дій російських Збройних сил в Сирії, вони вивели кораблі у відкрите море, щоб вберегти у разі завдання ракетного удару по Тартусі

​Олег Жданов: Судячи з дій російських Збройних сил у Сирії, вони вивели навіть свої кораблі у відкрите море, щоб уберегти їх у разі завдання ракетного удару по військово-морській базі у Тартусі. Сирійські літаки також переганяють на російську авіаційну базу, щоб ті не потрапили під обстріл.

Серйозного озброєння на сьогодні, яке могло б завдати збитків або ж вразити есмінці, які підійшли до берегів Сирії, я вже не говорю про авіаносець «Гаррі Трумен», у Російської Федерації немає.

– Мета військової операції – це офіційно необхідність зменшити можливості для сирійського режиму використовувати хімічну зброю. Однак офіційно хімічної зброї в Сирії немає – офіційно була знищена за домовленостями, досягнутими Бараком Обамою і Путіним. Яких тоді цілей можна досягати, якщо точної інформації, де містяться арсенали хімічної зброї сирійського режиму, немає?

Гарантом ліквідації хімічної зброї Сирії виступила Росія на чолі з Путіним. Будь-яке застосування хімічної зброї в Сирії – провина і безвідповідальність російського президента

​Олег Жданов: Хімічна зброя тут більше є приводом. Насправді це велика геополітична гра між США і Росією. Гарантом ліквідації хімічної зброї Сирії виступила Росія на чолі з Путіним. Тепер будь-яке застосування хімічної зброї в Сирії або ж на території Сирії – провина і безвідповідальність російського президента.

Минулого року США завдали ударів по авіаційній базі – по засобах доставки хімічної зброї. Цього разу погрожували завдати ударів включно по системам ППО, аеродром, навіть по палацу Асада.

Не думаю, що буде завдано масованого удару. Кілька ракет можуть запустити, щоб президент США не виявився людиною, котра не виконує обіцянок. До більшого США навряд чи готові зараз.

– Пане Бєлєсков, сьогодні була оприлюднена заява нового держсекретаря США Майка Помпео перед затвердженням його кандидатури в американському Конгресі, що час м’якої політики відносно Росії закінчився...

Трамп часто робив заяви, які не відповідають інтересам України, але врешті-решт робив дії, які відповідають інтересам України

​Микола Бєлєсков: Це була політика, яка дуже часто не стримувала Росію від подальших деструктивних кроків, від відкриття нових фронтів в протистоянні США. Заява Помпео напередодні слухань у профільному комітеті спрямована на те, щоб відбити критику. Трамп часто робив заяви, які не відповідають інтересам України, але врешті-решт робив дії, які відповідають інтересам України, набагато більше, ніж це робив Обама.

Жорстка політика – це було б поєднання військових засобів, тобто подальше посилення військової присутності США в Центральній і Східній Європі, зокрема в регіоні басейну Чорного моря, збільшення допомоги Україні, перехід від надання допомоги виключно у сфері сухопутних військ до допомоги ВМС, посилення ППО, паралельно використання важелю, на який Росія не може адекватно відповісти – економічних заходів. Наслідки перших серйозних санкцій проти окремих російських олігархів і компаній – ринок відреагував доволі негативно для Росії. Тільки в 2014 році так падав курс.

Останній козир Росії – військово-політичні заходи. Дестабілізація не лише в Україні. Росія почне діяти за принципом, як в часи Холодної війни, «ворог мого ворога – мій друг»

Останній козир Російської Федерації – військово-політичні заходи. Дестабілізація не лише в Україні. Росія почне діяти за принципом, як у часи Холодної війни, «ворог мого ворога – мій друг». Може взяти «під крило» Іран і Північну Корею. Ці кроки будуть контрпродуктивними. Ще можуть повністю знищити режими контролю над стратегічними озброєннями. Своїми діями вже фактично знищили угоду РСМД – розгортають ракети середньої і меншої дальності, залишилося ще знищити угоду СНО-3 і відкрити Трампу можливість почати гонку озброєнь, в якій шансів у Російської Федерації фактично немає.

Щодо Сирії, то США відстріляється, і на цьому все закінчиться, але напруженість посилюватиметься. Американська сторона почне переходити до політики систематичної протидії Російській Федерації, що не сприятиме в короткостроковій і середньостроковій перспективі послабленню суперечностей, але створюватиме всі умови, щоб припинити політику підриву існуючого міжнародного порядку, жертвою якої стала Україна.