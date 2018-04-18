Багато галасу даремно – Єльцов щодо зняття арешту з рахунків Януковича 

Зняття арешту з рахунків компаній, які пов’язані з Олександром Януковичем, є свідченням верховенства права, вважає політичний експерт Валерій Клочок. А експерт «Реанімаційного пакету реформ» Маркіян Галабала зауважує: хоча це рішення суду і не підлягає оскарженню, в слідства ще багато роботи з провадженням проти Януковича-молодшого.

Політичний експерт Валерій Клочок зазначає, що в знятті арешту з активів Януковича молодшого винні слідчі.

З самого початку слідство у цьому питанні велося в неправильному руслі

«В питанні зняття арешту з рахунків Януковича молодшого спрацювало верховенство права. Тому що з самого початку слідство у цьому питанні велося в неправильному руслі і велося воно вже кілька років поспіль. І відтак адвокати скористалися прогалинами слідчих органів, які вели цю справу, і домоглися такого відповідного рішення. Як би це прикро не було констатувати, але це є факт. Слідчі винні в тому, що так сталося, і суд уже мав переконливі докази для того, щоб ухвалити відповідне рішення», – стверджує Клочок.

На його думку, слідчі та вся правоохоронна система Україна мають зробити висновки з цього випадку, аби не повторювати помилок у майбутньому.

Експерт «Реанімаційного пакету реформ» Маркіян Галабала не поспішає покладати відповідальність за зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого на ГПУ.

Досудове розслідування в цьому провадженні здійснює Головне слідче управління МВС

«Слідство, досудове розслідування в цьому провадженні здійснює Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Це їхнє кримінальне провадження і власне вони ним займаються майже чотири роки і в першу чергу лежить відповідальність за те, наскільки ефективно проводиться досудове розслідування», – нагадує він, хоча й визнає, що процесуальне керівництво по цьому провадженню здійснює Департамент ГПУ з нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях та координації правоохоронної діяльності.

Не дивлячись на те, що рахунки Олександра Януковича більше не під арештом, Галабала не вважає, що провадження проти нього не має перспектив.

Слідча група взяла на себе зобов'язання розкрити величезний обсяг злочинної діяльності

«На жаль, ухвала суду була винесена і не підлягає апеляційному оскарженню, але слідство триває однозначно. Це є величезне провадження, фактично, слідча група взяла на себе зобов'язання розкрити величезний обсяг злочинної діяльності і, власне, зрозуміло, що в них великий обсяг (роботи – ред.)», – визнає він.

Тим не менш, на думку експерта, відсутність вручених підозр за чотири роки свідчить про недоліки в роботі правоохоронців.

На заваді правосуддю стоїть і недосконалість законодавства в тому, що стосується спецконфіскацій, заочного засудження та повернення вкрадених активів, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

На жаль, наша влада відмовилась від послуг так званих мані-хантерів

«На жаль, наша влада відмовилась від послуг так званих мані-хантерів (мисливців за грошима – ред.), які спеціалізуються на поверненні активів з третіх країн чи в офшорах, і сконцентрувалась саме на роботі нашої правоохоронної системи. Я б сказав, що я бачу більше позитивів в цій роботі, прокуратура довела свою ефективність в частковому поверненні активів, але є проблеми процедурного характеру», – зазначає він.

Крім того, за словами політичного експерта, українські правоохоронці згаяли час з 2014 року, протягом якого не розслідували злочини оточення Януковича.

Якщо у вас немає обвинувальних вироків, чому ви вимагаєте арешту рахунків?

«Немає вироків суду українських. Є підозри, які ми подавали через Інтерпол, інші правоохоронні структури, і в результаті наші суди не виносять звинувачувальних вироків. Звичайно, що це призводить до певних запитань до нашої правоохоронної системи: якщо у вас немає обвинувальних вироків, чому ви вимагаєте збереження санкційних режимів та арешту рахунків?» – питає Кулик.

Відсутність правової визначеності, а отже, відсутність необхідного правового забезпечення та законодавчого забезпечення призводить до появи корупційних ризиків. Ці корупційні ризики в частині повернення вкрадених активів в нас надто високі.

Керівник сайту «Тема» Олег Єльцов взагалі не бачить у знятті арешту приводу для гучних дискусій.

Там дуже багато галасу навколо нічого

«Я думаю, там дуже багато галасу навколо нічого. Це просто суд показує, який він у нас незалежний. Грошей цих як не було, так і немає, і жодного шансу їх отримати немає, бо вони лежали на рахунках «банку-мийки», який давно вже прикрився. Це те саме, як ми зараз всіх цих очільників судимо, а вони сидять собі в Москві», – переконаний Єльцов.

Втім, журналіст не вважає, що розслідування злочинів попередньої влади стоїть на місці.

«В Одесі в Курченка завод забрали, команду його футбольну. Багато чого зроблено прокуратурою. І говорити, що зняли арешт, значить, корупція, хтось щось отримав - та ніхто нічого не отримав, просто це не значить, що ми повернемо всі гроші», – пояснює він.

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