Дипломатичний бойкот: не їдьте на футбол тиснути руку Путіну (світова преса)

Дипломатичний бойкот цьогорічного Кубка Світу з футболу, який проходитиме в Росії, – це тема низки нинішніх європейських видань. Зокрема, Politico друкує гасло: «Не їдьте потискати руку Путіна на стадіонах». Інші ЗМІ пишуть про епічне протистояння у Росії між Роскомнадзором й інтернет-додатком Telegram, який став платформою спілкування новітньої російської опозиції, після того, як російські спецслужби взяли під контроль інші види соцмереж. А от британська The Independent застерігає, що фінансовані державою російські хакери атакують мільйони пристроїв по всьому світу і готують ґрунт для подальших кібернападів.

«Не їдьте до Росії потискати руку Путіну на футбольних стадіонах» – таким заголовком відкриває свої анонси нинішнє брюссельське видання Politico. Саме ця тема, на думку редакторів, є найбільш знаковою для нинішнього дня. Зокрема, з огляду на те, що близько 60 європейських депутатів поставили свої підписи під відкритим листом до лідерів усіх урядів країн ЄС із закликом приєднатися до ініціативи Великої Британії та Ісландії оголосити дипломатичний бойкот і не відвідувати Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.

«Спорт не є аполітичним», пише автор інтернетного спецвипуску цього видання «Brussels Playbook» Флоріан Едер. «Підписанти цього листа «згодні з тим, що спорт може допомагати у побудові метафоричних мостів, але Путін підриває реальні мости в Сирії, і ми не можемо робити вигляд, ніби нинішній Кубок світу є таким самим, як і будь-яка важлива спортивна подія», – пише Politico, цитуючи текст відкритого звернення.

«Світ у ці складні часи звертає свої погляди на Європу… Наші уряди не повинні посилювати авторитарний і антизахідний підхід російського президента. Слід бойкотувати Кубок Світу ФІФА 2018 року в Росії, а також посилити свої заклики на захист прав людини, демократичних цінностей та миру».

Жартома Флоріан Едер додає, що попереду всіх на цьому шляху італійці та голландці. Автор іронізує, натякаючи, з одного боку, на теплі відносини Італії до Росії, з іншого, на любов до футболу з боку громадян цих двох держав: «Вони вирішили навіть не надсилати до Росії своїх національних збірних».

Втім, тема відстоюваного представниками Європарламенту футбольно-дипломатичного бойкоту порушується і в низці інших європейських видань, зокрема, у британській газеті EveningStandard, німецькій BILD та французькій Ouest France.

Про те, як кидає виклик Кремлю мессенджер Telegram, який Росія намагається блокувати через ненадання спецслужбам доступу до приватних даних користувачів, пише бельгійське видання La Libre. Газета стежить за цифровою війною між Кремлем та інтернет-додатком уже протягом кількох днів, а нинішній матеріал вийшов під заголовком: «Додаток-месенджер Telegram кинув виклик російській владі».

«Кремль збільшує свій контроль над веб-простором і останньою його жертвою став месенджер Telegram, який потрапив під заборону», зокрема тому, що відмовився встановлювати свої сервери на території Росії. Бельгійська газета цитує фундатора Telegram Павла Дурова, який повідомляє в мікромережі Twitter, що «попри всі зусилля блокувати додаток російським урядом, він і далі в Росії надає свої послуги».

Автор матеріалу, кореспондент газети в Москві Поль Ґого зауважує, що цим новим видом цензури Кремль поступово збільшує свій контроль над російським інтернетом, який став першоосновою нової російської опозиції, яку втілює нинішня молодь. «Останніми роками російська ФСБ збільшила свою присутність і контроль над іншим успішним творінням Павла Дурова – мережею Vkontakte. Активісти одразу припинили використання цієї мережі на користь Telegram, яка нині є основою численних опозиційних рухів, як на місцевому, так і на національному рівнях». Тему епічного поєдинку між російським Роскомнадзором та мессенджером Telegram також досліджує литовське видання Delfi у статті під назвою «Telegram: негідники – 1:0. Як влада Росії програє поєдинок із дітищем Павла Дурова».

Застереження, що російські хакери атакують мільйони пристроїв по цілому світі, а діяльність секретних агентів Росії цим готує основу для майбутніх кібернападів, публікує британська The Independent.

«Російські хакери націлені на мільйони пристроїв по всьому світі з метою шпигунства, викрадання інформації та створення мереж для потенційно руйнівних майбутніх кібератак, прийшли до висновку в США та Великобританії», – пише газета, повідомляючи, що «технічне попередження» з боку цих двох країн: представників громадськості та підприємців просять застосовувати основні заходи безпеки, допомагати виявляти найвразливіші місця, які можуть стати жертвами кіберзлочинців.

При цьому Кіаран Мартін, виконавчий директор Національного центру кібербезпеки (NCSC), який є підрозділом британської розвідки, заявив, що Росія – «найбільш вправна ворожа супротивниця у кіберпросторі».

Служби безпеки визнають, що не знають повних масштабів атак з боку фінансованих державою російських хакерів, які використовують маршрутизатори, що з’єднують будинки й офіси людей з інтернетом для отримання інформації, що проходить через них, збору паролів, даних та іншої інформації, яка могла пізніше використовуватися для подальших кібернападів.

Представники Британії повідомляють, що їхні експерти «вже понад 20 років відстежують російських кібернетичних зловмисників, однак особливу увагу ця загроза привернула саме тепер, на тлі глобальних інцидентів із вимаганнями викупу, відімкненнями електроенергії в Україні та втручаннями у вибори в інших країнах.