В Україні плануватимуть закупівлю вакцин з надлишком – МОЗ

Уперше за останні 7 років Україна повністю забезпечена необхідними вакцинами, про це повідомляє «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України». Однак, наразі залишається відкритим питання використання вакцин. Про ситуацію із вакцинацією в Україні розповіли в ЮНІСЕФ та МОЗ.

Згідно з опитуванням дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, у 2017 році 84% батьків сказали, що вони намагаються робити щеплення своїм дітям за календарем профілактичних щеплень. Для порівняння, у 2014 році – цей відсоток складав 64%.

«Тобто у нас уже батьки приділяють цьому більше уваги. Але цього недостатньо. Потрібно, щоб як мінімум 95% мали всі щеплення відповідно до календаря. І тоді ми зможемо говорити про колективний імунітет», – повідомила у понеділок під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина закликала всіх батьків не боятись вакцинації, а боятись тих хвороб, яких можливо уникнути завдяки вакцині. Також вона повідомила про намір змінити календар щеплення.

«Всі вакцини, які є в Україні, є якісними, безпечними і ефективними. Всі є перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, незалежно від тої країни, де вони виготовляються».

У МОЗ пропонують нову методологію розрахунку вакцин, що базується на методології, яку допомогли Україні розробити у ВООЗ та дитячому Фонд ЮНІСЕФ.

«Ця методика передбачає, що тепер Україна буде планувати потребу у вакцинах на 3 роки вперед. Також буде буферний запас – 25%. Для того, щоб в період будь-яких спалахів, вистачило вакцин», – розповіла Ольга Стефанишина.

За даними за 2016 рік невакциновані діти в Україні складають 45% від усіх невакцинованих дітей у Європі. Складна ситуація в Україні щодо вакцинації дітей від дифтерії, правця і кашлюку.

«Зараз відсоток вакцинованих дітей віком від 18 місяців становить лише трохи більше половини. Відсоток вакцинованих дорослих від дифтерії та правцю – теж лише половина. Невтішною є також ситуація з щепленням від поліомієліту – лише 75% дітей вакциновані, проти гепатиту В – 50%», – деталізував Владислав Збанацький, заступник генерального директора «Центру громадського здоров’я МОЗ України».

Збанацький також наголосив на ролі ЗМІ у поширенні достовірної інформації про вакцинацію.

Моя донька має щеплення майже від усього – мама-блогер

В рамках тижня імунізації сьогодні у центрі міста також провели акцію, під час якої батьки, які прищепили своїх дітей, роздали листівки про вакцинацію дітей та календар профілактичних щеплень.

Одна із учасниць акції – Інна Онищенко. Працює бізнез-аналітиком і виховує доньку. А також веде блог для мам у Facebook -Skazhena Mama. Молода мама каже, до народження дитини читала різні матеріали на форумах для батьків, у тому числі і про вакцинацію. А коли народила, почала більше ретельно розбиратись у питанні.

«Можна тільки читати ці «гучні» заголовки, де йдеться про «шок» та «жах»… Але якщо розібрати по частинах ці матеріали – то там можна знайти брехню, викривлення, маніпуляції», – каже Інна.

Вона також радить батькам, які сумніваються у тому, чи потрібні щеплення, звертатись із запитаннями до лікарів і спеціалістів, а не до мам на форумах.

«В мене донька, якій два з половиною роки. Колись я була прихильником «зради» і вірила в експерименти над дітьми. Завагітніла і зрозуміла, що буду приймати рішення. Коли я почала приймати рішення стосовно вакцинації своєї дитини, я змінила свою думку. І зрозуміла, так, свою дитину бути вакцинувати».

Наразі, каже Інна, її донька вже має щеплення від поліомієліту, дифтерії, кашлюку, від кору за віком, червониці, правцю, від пневмококу, гепатиту В, гепатиту А – додатково, від ротавірусу.

«Я не можу, і дай Бог, щоб я не змогла перевірити, як працює, наприклад, вакцинація від гепатиту. Але, ось наприклад, щеплення від ротавірусу нам дозволило дожити вже майже до трьох років «не зустрівши» цей вірус, хоча, майже все наше оточення вже цим перехворіло», – розповіла Інна журналістам Радіо Свобода.

З 23 по 29 квітня в Європі проходить Європейський тиждень імунізації, під час якого проводяться інформаційні кампанії щодо підвищення обізнаності населення стосовно переваг вакцинації. Протягом тижня імунізації як у Києві, так і в регіонах, відбудеться низка заходів для підвищення рівня обізнаності щодо вакцинації: вебінари, зустрічі з медиками і батьками, флеш-моби.

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