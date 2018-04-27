Для Путіна всі, хто втік на Захід від його режиму, і надалі вважаються ворогами – Коваль

Повідомлення про те, що представники російських спецслужб під дипломатичними прикриттям, яких минулого місяця вислали зі США у рамках санкцій через отруєння Сергія Скрипаля, стежили за іммігрантами з Росії, може бути інформаційним вкидом, вважає експерт-міжнародник Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.

Журналіст-міжнародник Олексій Коваль, відзначає, що система відстежування і знищення ворогів режиму Путіна працює понад 10 років, і її жертвами вже стали кілька десятків осіб. А екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж звертає увагу на недопрацювання спецслужб Великої Британії і США в тому, що стосується упередження подібних злочинів.

Стежити за іммігрантами Росії могли через страх потенційного витоку інформації, зазначає експерт-міжнародник Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля. Втім, на думку експерта, говорити про масштабну кампанію з їх фізичного знищення не варто.

Не виключено, що це вкид інформації, погоня за сенсацією

«Я сумніваюсь, що вона була б доцільною і мала б під собою якийсь ґрунт. Не виключено, що це вкид інформації, погоня за сенсацією. Крім того, не виключено, що це частина інформаційної війни, коли з одного боку якісь інформаційні вкиди і атаки, і з іншого боку теж», – говорить Воля.

Екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначає, що є дві категорії людей, за якими може стежити Росія.

«Це представники спецслужб Росії, які володіють таємною інформацію і можуть сприяти іноземним державам, де вони знаходяться, наприклад США, в роботі проти Росії. Друга категорія — це ті люди, які поїхали від путінського режиму за політичними або економічними мотивами, це великі олігархи, наприклад, Ходорковський» – повідомляє експерт.

Саме остання категорія, за словами Маломужа, знає всі механізми режиму Путіна, його оточення, особливо тіньові схеми виводу капіталу, проведення незаконних операцій. І вони, говорить експерт, можуть продовжувати активну роботу, направлену проти Путіна за кордоном.

Ці люди небезпечні тим, що вони системно будуть підривати режим

«Ці люди небезпечні тим, що вони системно будуть підривати режим і, зрозуміло, що за ними спецслужби Росії в тих країнах, де вони їх виявляють, організовують слідкування і не стільки з позицій посольства. А як правило — це більш глибокі розвідники, агентура, які глибоко контролюють людей або шукають до них підходи, щоб або їх залякати, або попередити, або, в крайньому випадку, провести якусь спецоперацію проти особи направлену на їх життя або підрив здоров'я» – розповідає експерт в ефірі «Ранкової Свободи».

Система існує понад 10 років – Коваль

Ця система існує вже досить давно, наголошує журналіст-міжнародник Олексій Коваль.

До вбивства Литвиненка була прийнята Таємна резолюція для агентів ФСБ, яким прямо передписувалося вистежувати ворогів російського режиму

«19 травня 2003 року за 4 роки до вбивства Литвиненка в Лондоні була прийнята і обнародувана Таємна резолюція для агентів ФСБ, яким прямо передписувалося вистежувати ворогів російського режиму» – зазначає експерт.

Ця резолюція підкріплена указом «Про боротьбу з тероризмом в Росії» 2006 року, інформує Коваль, де також йдеться про те, що ФСБ має право знищувати ворогів російського режиму за кордоном.

CNN згадали лише про один випадок, але можна говорити про те, що це глобальна кампанія, зазначає Коваль.

Система працює 10 років. Її жертвами стали декілька десятків вже не тільки ворогів режиму Путіна

«Система працює, як мінімум, понад 10 років. Її жертвами стали декілька десятків вже не тільки ворогів режиму Путіна» – підкреслює Коваль.

На його думку, новиною в повідомленні телеканалу є тільки те, що тепер стало зрозуміло: ця мережа поширюється на весь світ. Хоча раніше, відмічає Коваль, вважали, що вона діє лише на території Східної та Західної Європи.

«Для Путіна всі люди, хто втекли, надалі вважаються ворогами, по-перше. По-друге, як росіяни кажуть, «колишніх росіян не буває». Навіть, якщо людина отримала інше громадянство, але вона має якийсь там інтерес і важливість для режиму, має загрозу для режиму росіян, все одно її відстежують. Вони готують на неї замахи, вони не дають їй спокійно існувати, навіть якщо вона взагалі вирішила порвати свої відносини з Росією» – повідомляє Коваль.

Для Путіна всі люди, хто втекли, надалі вважаються ворогами

Експерт зазначає, що з цією системою поводилися досить толерантно до тих пір, поки вона не зачепила інтереси Великої Британії і Сполучених Штатів.

Олексій Коваль також нагадує, що зі США видворили російських дипломатів з умовою, що Росія може повернути таку саму кількість нових.

І тепер, припускає експерт, в Америці будуть ретельніше перевіряти дипломатів, яких присилатиме Росія.

Я думаю, США посилять контррозвідувальну діяльність щодо російських спецслужб

«Вони задумаються, хто приїжджає в Сполучені Штати під прикриттям, хто там працює. Вони, я думаю, посилять свою контррозвідувальну діяльність щодо російських спецслужб, які працюють на території Сполучених Штатів» – прогнозує Коваль.

Спецслужби США і Великої Британії недопрацьовують – Маломуж

Микола Маломуж відмічає активну роботу Росії з відслідковування громадян, які її цікавлять. При цьому, він говорить про недопрацювання спецслужб Великої Британії і США.

«Вони жодного разу не спрацювали на упередження, щоб не допустити отруєння або замаху на отруєння, а тоді дуже чітко задокументувати момент, наприклад, проведення або підготовки акту, як класично викривається будь-яка спецоперація спецслужб» – зазначає Маломуж.

Західні спецслужби жодного разу не спрацювали на упередження, щоб не допустити отруєння або замаху на отруєння

Він додає, що на етапі підготовки або реалізації відповідного акту, зазвичай, і затримують представників спецслужб, які готують спецоперацію.

Олексій Коваль розповідає, що в Україні також є агенти російських спецслужб.

«Вони справді є і в політичній, і в економічній сфері. Ці агенти перебувають в різному ступені активності. Їх заарештовують, висилають і обмінюють на наших бранців» – каже Коваль.

Треба великі зусилля, щоб це вичистити, наголошує експерт.

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