Підкуп виборців став нормою – голова КВУ

Ольга Кириленко

В результаті виборів в об’єднаних територіальних громадах 29 квітня було не лише обрано голів, старост та депутатів рад, а й встановлено 25 фактів підкупу виборців. Саме підкупи стали основним типом порушення під час виборів, стверджує КВУ. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав цю ситуацію «найбруднішою кампанією» в історії виборів до українських ОТГ.

Серед озвучених Комітетом виборців порушень з боку партій: підвезення до дільниць, незаконна агітація та розсилання смс-повідомлень з проханням проголосувати за певного кандидата. Також до КВУ надійшла інформація про пригощання алкогольними напоями від імені одного з кандидатів у депутати ради. Про всі ці порушення КВУ повідомляв на своєму офіційному сайті 29 квітня.

Голова КВУ Олексій Кошель запевняє, що така кількість порушень не характерна для виборів до ОТГ.

«Подібні масштаби можуть бути типовими для загальнонаціональних виборів, але тут йдеться про невеликі вибори лише у 40 об’єднаних територіальних громадах».

Продовольчі набори та відсутність почуття відповідальності

Олексій Кошель пояснює, що на виборах має місце як прямий, так і непрямий підкуп кандидатів. Прямий – це безпосередньо кошти, непрямий – товари, послуги, продовольчі набори. Особливо складно довести такі факти непрямого підкупу кандидатів як: будівництво дитячого майданчика, благоустрій, концертну діяльність.

«Я не пам’ятаю жодної виборчої кампанії, за винятком невеликих, на яких би кандидати не йшли із продовольчими наборами, прибиранням території, озелененнями, будівництвом дитячих майданчиків до своїх виборців. За останні десятиліття підкуп виборців став фактично нормою», – говорить Олексій Кошель.

Причиною таких дій з боку партій голова КВУ називає відсутність відчуття відповідальності за свої дії. Він пояснює, що за останні декілька років в Україні не було жодної результативної кримінальної справи, у якій організатори підкупу отримали реальні терміни судового ув’язнення. Серед все ж існуючих відкритих справ Олексій Кошель називає кілька десятків кримінальних проваджень, рішення суду щодо адміністративної відповідальності та умовні покарання.

«До того часу, поки ми не отримаєм результативних кримінальних справ з терміном покарання, до того часу не буде «щеплення» від такої суттєвої проблеми, як підкуп виборців», – стверджує Олексій Кошель.

Хто винен: той, хто продає голоси, чи той, хто їй купує?

На думку голови КВУ, проблема саме в політичних партіях: виборцеві вже нав’язали думку про спотворений формат виборів.

«Якщо ми вмикаємо телеканали, ми бачимо позицію народних депутатів-законотворців, які говорять: «Беріть гроші, беріть товари, але голосуйте серцем», або ж говорять: «незалежно від того, скільки ви отримали грошей, голосуйте за кандидата, який вам подобається». Тобто політики прямо закликають виборців порушувати чинне законодавство», – пояснює Олексій Кошель.

Колишній голова КВУ Олександр Черненко вважає інакше: справа не лише в партіях, а в самих виборцях. «Поки будуть люди готові продавати свої голоси, знайдуться ті, хто буде їх купувати», – зазначає Олександр Черненко.

Як зробити вибори в ОТГ прозорішими?

Важливими умовами для прозорості виборів у ОТГ Олексій Кошель називає зміну законодавства: відмову від мажоритарної системи та заборону політичної реклами. Мажоритарну виборчу систему в українських реаліях він вважає «синонімом» корупції, а заборону політичної реклами способом зменшення витрат на вибори, який зробить їх доступнішими для неолігархічних партій.

Екс-голова КВУ Олександр Черненко говорить, що законодавство достатньо удосконалити, головне – щоб його дотримуватися.

«Сьогодні в нас найбільш жорстке законодавство з країн Європи. Тепер головне, щоб воно працювало: щоб правоохоронні органи розслідували, суди давали нормальні вироки, а виборці розуміли, що продати свій голос – це злочин. Тут питання не стільки в законодавстві, скільки в його застосуванні», – коментує Олександр Черненко.