Радіо Свобода Daily: «Джавеніни» в Україні

«Джавеліни в Україні»

США підтвердили доставку протитанкових ракет «Джавелін» в Україну. Факт доставки підтвердив і президент України Петро Порошенко. Втім, досі невідомо, коли саме ракетні системи прибули до України, чи надіслали всі обіцяні ракети та пускові установки, або ж де саме їх зберігають, або ж чи українські військові вже почали тренуватися з технікою.

Пакет допомоги вартістю в 47 мільйонів доларів США, який ухвалили минулого року і підтвердили у березні, передбачає надання Україні 210 протитанкових ракет «Джавелінів» та 37 пускових установок.

Головна особливість «Джавеліна» – принцип – «вистрілив і забув». Тобто, після пуску ракети у навідника немає потреби утримувати прицільну марку на цілі. Система забезпечує наведення ракети у складних метеоумовах і при підвищеній задимленості. «Джавеліни» можна використовувати в будь-яку погоду і в будь-який час доби. Військові експерти кажуть, що «Джавеліни» вражають ціль із ймовірністю 95%. Особливістю ракети комплексу «Джавелін» є подвійна боєголовка: перша – пробиває броню, а друга – знищує саму ціль.

Кінець АТО, початок ООС

Президент Петро Порошенко підписав наказ про початок з 30 квітня 2018 року Операції об’єднаних сил на Донбасі. Таким чином, на Донбасі завершився режим АТО, що розпочався у квітні 2014 року. Втім, у разі виникнення терористичної загрози АТО можуть знову оголосити, уточнив Порошенко.

Перехід із АТО на операцію Об’єднаних сил дозволить військовим більш оперативно реагувати на провокації на лінії розмежування, сподівається координатор проекту «Інформаційні війська України» Святослав Батов. А речник Генштабу Владислав Волошин зазначає, що така зміна підпорядковує всі дії силовиків у зоні операції командувачу Об’єднаних сил. Більше про переваги на недоліки таких змін читайте у матеріалі.

Труба про ДБР

Український аналог американського ФБР – Державне бюро розслідувань (ДБР) – формально створене більше ніж два роки тому, але досі не розпочало свою діяльність. Чимало українців зізнаються, що вперше чують про таку структуру, хоча вона мала б стати одним із найпотужніших правоохоронних органів. У чому проблема Державного бюро розслідувань, чи запуститься воно восени і чим буде займатись, читайте в ексклюзивному інтерв’ю з директором ДБР Романом Трубою. Також наші журналісти звернути увагу на промовистий напис за монітором його комп’ютера: «Говори мало, слухай багато, думай ще більше. Краще не договорити, ніж переговорити».

Найманці «ПВК Вагнера» – тепер в Африці

Донбас, Сирія, а тепер і Африка. «Приватна військова компанія Вагнера» засвітилася ще на одному континенті. Вони тренують солдатів у Судані і Центральноафриканській Республіці. Чи означає це, що скоро на карті світу з’являться нові «гарячі» точки? І чому африканські політики раптом зачастили до окупованого Донецька? Це з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Далі коротко. І почнемо з сумного.

У Кабулі через напади загинули троє журналістів Радіо Свобода

Сьогодні у Вірменії обиратимуть нового прем’єр-міністра. Єдиним претендентом є лідер протестів Нікол Пашинян.

Російська юрист Наталія Весельницька визнала, що була інформатором Кремля, коли вона зустрічалась з посадовцями кампанії Трампа в 2016 році в офісній будівлі Trump Tower.

А у столиці Росії, Москві, на мітинг на підтримку месенджера Telegram прийшли понад 10 тисяч людей.

Чи зможете ви відрізнити реальні стартапи українців від вигаданих?

І про геніальні ідеї, які вже сьогодні втілюють в життя українці. На завершення ми пропонуємо Вам перевірити свою стартаперську інтуїцію та вгадати, які розробки справді існують, а які ми вигадали. Впевнені, що деякі винаходи Вас приємно здивують.

Не бійтесь виходити за рамки!

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