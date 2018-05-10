Українські компанії виграли суд проти Росії за втрачені в Криму активи

Постійна палата третейського суду (ППТС) в Гаазі задовольнила колективний позов 18 українських компаній і однієї приватної особи проти Російської Федерації через втрачені ними активи в результаті анексії Криму.

В оприлюдненому 9 травня прес-релізі щодо рішення суду говориться, що позов було подано 19 червня 2015 року. Позивачі стверджували, що Російська Федерація порушила свої зобов’язання, які витікають з Російсько-Українського договору про захист інвестицій, шляхом вживання в серпні 2014 року заходів, які перешкоджали їхнім інвестиціям в об’єкти нерухомості на території Криму і у підсумку привели до експропріації цих інвестицій.

Як розповів Голосу Америки Джин Берд, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP, Росія відмовилася брати участь у цьому арбітражі, не визнаючи юрисдикції ППТС у цій справі, та не призначила свого арбітратора. Тож третій арбітратор був призначений Постійною палатою третейського суду. Трибунал прийняв рішення розглянути справу, оскільки мав повноваження це зробити без згоди однієї з сторін.

Розглянувши справу, Постійна палата третейського суду одноголосно прийняла рішення на користь українських інвесторів. Оскільки Росія відмовилася визнавати юрисдикцію ППТС і не брала участі у засіданні, вона, швидше за все, не захоче виплачувати компенсацію добровільно. В такому випадку очікується, що інвестори звернуться за силовим вилученням активів, які належать Російській Федерації, каже Джин Берд.

Інформація про Постійну палату третейського суду

Постійна палата третейського суду – це міжнародна організація, заснована Гаазькою конвенцією про мирне вирішення міжнародних спорів 1899 року. Членами ППТС є 121 сторона. Штаб-квартира ППТС розміщена у Палаці миру в Гаазі, Нідерланди.