На КПП на Донбасі люди не мають адекватного доступу до медичних послуг, санітарних умов та укриття – ООН

Офіс ООН з координації гуманітарних питань опублікував дані щодо перетину «лінії розмежування» між підконтрольними та непідконтрольними уряду територіями на сході України у квітні.

«Перетин «лінії розмежування» залишається важкою подорожжю», – йдеться у доповіді. У квітні було зареєстровано понад 1 мільйон перетинів «лінії розмежування» – це на 120 тисяч більше, ніж у попередньому місяці.

Жінки, чоловіки та діти, які перетинають «лінію розмежування» регулярно піддаються небезпеці від мін та обстрілів. У квітні біля контрольно-пропускних пунктів щонайменше чотири особи були підстрелені та зазнали поранень, коли вони були на КПП «Новотроїцьке» та «Мар'їнка» та чекали на автобус, повідомляє офіс ООН з координації гуманітарних питань.

«Умови на контрольно-пропускних пунктах, особливо в нейтральній зоні, є найважчими, оскільки люди не мають адекватного доступу до медичних послуг, санітарних умов та укриття. Чотири літні людини зазнали серйозних ускладнень здоров'я, чекаючи у черзі протягом декількох годин. Покращення ситуації сталося під час Великодня, коли з 7 до 10 квітня жителі в деяких населених пунктах уздовж «лінії розмежування» мали змогу у винятковому порядку подорожувати через неофіційні пункти пропуску».

Дані офісу ООН з координації гуманітарних питань щодо перетину «лінії розмежування» у квітні:

Нещодавно в ексклюзивному інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» керівник гуманітарної місії ООН в Україні Ніл Вокер зазначив, що міжнародні гуманітарні програми на Донбасі забезпечені лише на 4%. Тим часом гуманітарної допомоги через конфлікт на сході України потребують 3,4 мільйона людей.